L40 體重控制成貓專用乾糧
貓乾糧
供應包裝 1.5kg - 3kg - 8kg 1歲以上貓咪適用 – 有助體重控制 (需配合體重管理計畫)
現有包裝
1.5kg
3kg
8kg
保持健康體重
使用精準均衡的營養配方以協助貓咪保持健康體態。皇家研發中心數據證實，超過90%以上貓飼主在連續餵食本配方8週內，貓咪達到更健康的體重。
維持肌肉量
適當的蛋白質含量以幫助維持肌肉量，保持健康的體重。
幫助脂肪代謝
添加左旋肉鹼，幫助脂肪代謝。
飽足感提升
以理想的比例添加多種纖維提升飽足感。
成分：脫水禽肉蛋白、蔬菜纖維、玉米、小麥麩質*、玉米麩質、小麥麵粉、水解家禽蛋白、小麥、米、動物脂肪、礦物質、甜菜漿、酵母產品、魚油、洋車前子殼及籽(0.5%)、大豆油。添加劑(每公斤)：營養添加劑：維生素A 21500 IU、維生素D3 800 IU、鐵 32mg、碘 3.2mg、銅 10mg、錳 42mg、鋅 127mg、硒 0.06mg；抗氧化物。*L.I.P.：精選高消化性蛋白質具有極易吸收的特性。 營養成分分析：水分 5.5%、蛋白質 36%、脂肪 10%、纖維素 10.3%、灰分 7.5%。
|成貓理想體重
|乾糧
|濕糧(包)+乾糧
|3kg
|51g
|1+32g
|4kg
|62g
|1+43g
|5kg
|73g
|1+54g
|6kg
|83g
|1+64g
|成貓體重過重
|乾糧
|濕糧(包)+乾糧
|3kg
|37g
|1+19g
|4kg
|46g
|1+27g
|5kg
|54g
|1+35g
|6kg
|61g
|1+42g