L40 體重控制成貓專用乾糧

L40 體重控制成貓專用乾糧

貓乾糧

供應包裝 1.5kg - 3kg - 8kg 1歲以上貓咪適用 – 有助體重控制 (需配合體重管理計畫)

現有包裝

1.5kg

3kg

8kg

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保持健康體重

使用精準均衡的營養配方以協助貓咪保持健康體態。皇家研發中心數據證實，超過90%以上貓飼主在連續餵食本配方8週內，貓咪達到更健康的體重。

維持肌肉量

適當的蛋白質含量以幫助維持肌肉量，保持健康的體重。

幫助脂肪代謝

添加左旋肉鹼，幫助脂肪代謝。

飽足感提升

以理想的比例添加多種纖維提升飽足感。

產品詳情

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