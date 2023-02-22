吃「無穀飼料」就不會過敏？先搞懂過敏原，才能解除毛孩過敏危機

您也遇過毛孩突然開始狂抓癢、皮膚發紅，甚至出現眼睛紅腫的情況嗎？各位家長請注意，這可能是寵物過敏的症狀！
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狗狗在吃飼料

寵物跟人一樣，可能會對特定的東西產生過敏反應，而寵物過敏是指寵物的免疫系統對某些物質產生過度反應的現象。這些物質可能是環境中的灰塵、花粉或家居清潔用品，也可能是食物中的某些成分。

其中，食物常被認為是引發寵物過敏因素之一，而事實上食物引起過敏的比例很低，以食物過敏常見的病症皮膚病為例，根據BMC獸醫研究報告顯示，因食物過敏導致的皮膚症狀狗狗約為1-2%，而貓的比例則是0.2%。

狗狗在吃飼料

 3種診斷方法，揪出食物過敏原

治療過敏相對不難，最難的是找出過敏原！食物過敏的症狀有很多種，常見的包括皮膚發紅、發癢、脫皮，或是消化道方面的症狀，像是腹瀉、嘔吐，以及呼吸道方面的症狀例如咳嗽、氣喘。

不過，這些症狀的成因皆須由專業獸醫診斷，才能確定毛寶貝是否因食物過敏導致的，而目前診斷的方法有以下3種：

皮膚測試：將可能導致過敏的物質注射在皮膚內，觀察是否出現過敏反應。
血清學測試：檢測血液中對某些物質的抗體，以判斷是否存在過敏反應，但此方式僅能作為診斷的參考。
食物排除試驗：是食物過敏的黃金診斷標準。在一段時間內只給予寵物某些特定的食物，逐漸排除可能引發過敏的食物，若是成功移除食物中的過敏原，約在十二周之內可以見到效果。

 

狗狗在吃飼料

哪些食物會引發過敏？蛋白質是主因

根據美國獸醫師協會（AVMA）2018年的研究指出：85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下15%過敏原是來自於其他食材，也就是說飲食中的蛋白質，是引發寵物食物過敏的主因。
 
「蛋白質」是３大營養素之一，為何會誘發寵物食物過敏呢？
 
對此，獸醫米娜漢米頓（Dr. Mina Hamilton ）解釋，由於毛孩的腸道較短、消化較快，導致食物中的蛋白質進入體內時，尚未被消化成小分子，就容易被免疫系統誤認為有害的致病原，進而刺激細胞產生抗體，對抗「外來入侵者」，造成皮膚紅腫發癢，最後就變成毛孩抓個不停的樣子。也就是說，導致食物過敏的食物並非是有害的，關鍵在於免疫系統無法辨識。
 
 

食物過敏不是一朝一夕出現，而是需要時間才能形成。犬貓需要在進食某種食物一段時間後，才會對那種食物產生過敏。

- 米娜 ‧ 漢米頓 獸醫師

 

讓毛孩「吃素」或是換「無穀飼料」有用嗎？

許多毛孩家長們可能會認為，如果蛋白質是導致過敏的主因，哪麼如果讓寵物吃素，是否就能避免寵物飽受過敏之苦，一勞永逸了呢？

對此，雖然動物性蛋白質是造成過敏的主要原因，但它能夠提供犬貓必須的營養素，以貓為例，貓咪的毛有 95% 由蛋白質組成，在皮毛生長和代謝時，蛋白質是不可或缺的營養，因此若是貓咪的飲食中缺乏蛋白質，將會導致皮膚和毛髮的品質變差，而降低原有的保護力。

除此之外，也有一派飼主認為毛孩過敏是跟「穀物」有關，進而讓寵物吃「無穀物飼料」，然而「無穀飼料」並不能與「不會過敏」畫上等號，而且美國食品及藥物管理局（以下簡稱FDA）也表示，穀物並不會導致任何健康問題

 
 

穀物內層是極好的熱量、蛋白質、纖維、及主要維他命和礦物質的來源。

- 米娜 ‧ 漢米頓 獸醫師

 

 

 

如何挑選營養均衡又可降低過敏機率的飼料呢？

在寵物必須攝取蛋白質，但卻又可能引發食物過敏的情況之下，該如何挑選合適的飼料呢？

對此，法國皇家將飼料中分子較大的蛋白質，透過「水解蛋白」的技術，切割成細緻的胺基酸分子，來降低被身體免疫系統誤判的機率，小分子除了更好吸收，也能確保毛孩營養均衡。

由於水解蛋白飼料已將蛋白質切割成小分子，能大幅度降低寵物因為蛋白質引發過敏反應的機率，當毛孩進行食物排除試驗時，也能協助獸醫師判斷毛孩是否有食物過敏的問題。

 

狗狗在吃飼料

如何挑選營養均衡又可降低過敏機率的飼料呢？

在寵物必須攝取蛋白質，但卻又可能引發食物過敏的情況之下，該如何挑選合適的飼料呢？

對此，法國皇家將飼料中分子較大的蛋白質，透過「水解蛋白」的技術，切割成細緻的胺基酸分子，來降低被身體免疫系統誤判的機率，小分子除了更好吸收，也能確保毛孩營養均衡。

由於水解蛋白飼料已將蛋白質切割成小分子，能大幅度降低寵物因為蛋白質引發過敏反應的機率，當毛孩進行食物排除試驗時，也能協助獸醫師判斷毛孩是否有食物過敏的問題。

家有食物過敏的毛孩，飲食管理尤為重要

假如經診斷，家中的毛寶貝的過敏確定由食物引起，除了遵循專業獸醫的醫囑接受治療之外，此時毛孩的飲食照顧尤為重要！
 
法國皇家精選蛋白質的來源，並透過水解蛋白技術，來降低寵物食物過敏的機率，讓營養更好吸收，除此之外更添加了可以維持消化道平衡及健康的益生元，以及保護皮膚的EPA & DHA，幫助皮膚及腸道健康，控制可能因食物引發過敏的症狀。

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