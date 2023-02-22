吃「無穀飼料」就不會過敏？先搞懂過敏原，才能解除毛孩過敏危機

3種診斷方法，揪出食物過敏原

治療過敏相對不難，最難的是找出過敏原！食物過敏的症狀有很多種，常見的包括皮膚發紅、發癢、脫皮，或是消化道方面的症狀，像是腹瀉、嘔吐，以及呼吸道方面的症狀例如咳嗽、氣喘。

不過，這些症狀的成因皆須由專業獸醫診斷，才能確定毛寶貝是否因食物過敏導致的，而目前診斷的方法有以下3種：

● 皮膚測試：將可能導致過敏的物質注射在皮膚內，觀察是否出現過敏反應。

● 血清學測試：檢測血液中對某些物質的抗體，以判斷是否存在過敏反應，但此方式僅能作為診斷的參考。

● 食物排除試驗：是食物過敏的黃金診斷標準。在一段時間內只給予寵物某些特定的食物，逐漸排除可能引發過敏的食物，若是成功移除食物中的過敏原，約在十二周之內可以見到效果。