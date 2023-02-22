吃「無穀飼料」就不會過敏？先搞懂過敏原，才能解除毛孩過敏危機
寵物跟人一樣，可能會對特定的東西產生過敏反應，而寵物過敏是指寵物的免疫系統對某些物質產生過度反應的現象。這些物質可能是環境中的灰塵、花粉或家居清潔用品，也可能是食物中的某些成分。
其中，食物常被認為是引發寵物過敏因素之一，而事實上食物引起過敏的比例很低，以食物過敏常見的病症皮膚病為例，根據BMC獸醫研究報告顯示，因食物過敏導致的皮膚症狀狗狗約為1-2%，而貓的比例則是0.2%。
3種診斷方法，揪出食物過敏原
治療過敏相對不難，最難的是找出過敏原！食物過敏的症狀有很多種，常見的包括皮膚發紅、發癢、脫皮，或是消化道方面的症狀，像是腹瀉、嘔吐，以及呼吸道方面的症狀例如咳嗽、氣喘。
不過，這些症狀的成因皆須由專業獸醫診斷，才能確定毛寶貝是否因食物過敏導致的，而目前診斷的方法有以下3種：
● 皮膚測試：將可能導致過敏的物質注射在皮膚內，觀察是否出現過敏反應。
● 血清學測試：檢測血液中對某些物質的抗體，以判斷是否存在過敏反應，但此方式僅能作為診斷的參考。
● 食物排除試驗：是食物過敏的黃金診斷標準。在一段時間內只給予寵物某些特定的食物，逐漸排除可能引發過敏的食物，若是成功移除食物中的過敏原，約在十二周之內可以見到效果。
哪些食物會引發過敏？蛋白質是主因
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食物過敏不是一朝一夕出現，而是需要時間才能形成。犬貓需要在進食某種食物一段時間後，才會對那種食物產生過敏。
- 米娜 ‧ 漢米頓 獸醫師
讓毛孩「吃素」或是換「無穀飼料」有用嗎？
許多毛孩家長們可能會認為，如果蛋白質是導致過敏的主因，哪麼如果讓寵物吃素，是否就能避免寵物飽受過敏之苦，一勞永逸了呢？
對此，雖然動物性蛋白質是造成過敏的主要原因，但它能夠提供犬貓必須的營養素，以貓為例，貓咪的毛有 95% 由蛋白質組成，在皮毛生長和代謝時，蛋白質是不可或缺的營養，因此若是貓咪的飲食中缺乏蛋白質，將會導致皮膚和毛髮的品質變差，而降低原有的保護力。
除此之外，也有一派飼主認為毛孩過敏是跟「穀物」有關，進而讓寵物吃「無穀物飼料」，然而「無穀飼料」並不能與「不會過敏」畫上等號，而且美國食品及藥物管理局（以下簡稱FDA）也表示，穀物並不會導致任何健康問題。
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穀物內層是極好的熱量、蛋白質、纖維、及主要維他命和礦物質的來源。
- 米娜 ‧ 漢米頓 獸醫師
如何挑選營養均衡又可降低過敏機率的飼料呢？
在寵物必須攝取蛋白質，但卻又可能引發食物過敏的情況之下，該如何挑選合適的飼料呢？
對此，法國皇家將飼料中分子較大的蛋白質，透過「水解蛋白」的技術，切割成細緻的胺基酸分子，來降低被身體免疫系統誤判的機率，小分子除了更好吸收，也能確保毛孩營養均衡。
由於水解蛋白飼料已將蛋白質切割成小分子，能大幅度降低寵物因為蛋白質引發過敏反應的機率，當毛孩進行食物排除試驗時，也能協助獸醫師判斷毛孩是否有食物過敏的問題。
如何挑選營養均衡又可降低過敏機率的飼料呢？在寵物必須攝取蛋白質，但卻又可能引發食物過敏的情況之下，該如何挑選合適的飼料呢？
對此，法國皇家將飼料中分子較大的蛋白質，透過「水解蛋白」的技術，切割成細緻的胺基酸分子，來降低被身體免疫系統誤判的機率，小分子除了更好吸收，也能確保毛孩營養均衡。
由於水解蛋白飼料已將蛋白質切割成小分子，能大幅度降低寵物因為蛋白質引發過敏反應的機率，當毛孩進行食物排除試驗時，也能協助獸醫師判斷毛孩是否有食物過敏的問題。
家有食物過敏的毛孩，飲食管理尤為重要
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