無穀貓飼料和凍乾貓糧比較好嗎？4大貓飼料迷思一次破解
尋找最符合需求的貓食，是令許多飼主頭疼不已的艱難挑戰。完美的貓食並不存在，因為每一隻貓咪的營養需求都不同，也具有各自獨特的飲食習慣和偏好，需要飼主細心為其仔細評估選擇。
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在摸索、尋找「獨門秘方」的路上，別忘了釐清以下四點關於貓食的迷思：
迷思一：自製貓食有比較好嗎？
許多飼主喜歡自行製作貓食，因為可以確保食材新鮮。但想要一手網羅所有貓咪需要的營養絕非易事，根據研究發現，超過95%的自製寵物食品都缺乏一種或多種必要的營養素[1]。
首先，飼主需要明白的一項重點，就是貓咪需要的營養和人類截然不同：相較於人類，貓咪需要更多脂肪，還有超過兩倍的蛋白質需求。
貓咪雖然是肉食性動物，但即便如此，牠們的飲食當然也不能只有肉類。根據《寵物食品協會》的研究，貓咪日常所需的必要營養素高達超過40種[2]，而且年齡、品種、健康、生活型態...等背景條件，也會衍生出不同狀況。
自製貓食確實存在優點，然而同時也存在大量挑戰，飼主需要吸收大量資訊，才能確保自己符合衛生標準，避開地雷。
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溫崇斐獸醫師提醒
"要小心謹慎挑選自製貓食的食材，對人類有營養價值的成分，對貓咪可能有毒。"
迷思二：凍乾貓糧有比較好嗎？
凍乾貓糧其實也是一種生食！透過冷凍乾燥技術，使其更方便保存，也因為沒有經過高溫烹煮，可以保存更多營養成份，是近年越來越盛行的貓糧選擇。
關於凍乾貓糧首先要注意的是，因為其中的水份已被抽離，如果選擇凍乾貓糧，就需要更注意貓咪的水份攝取；反之，如果加入水份、將食材還原，則可能會降低適口性，是需要衡量取捨的其中一項煩惱。
另外，由於凍乾貓糧仍然屬於生食，因此即便製程確實能大幅降低細菌、寄生蟲感染風險，但仍無法完全百分之百將其消除，如果是高齡、或患有先天疾病的貓咪更需要多加注意。
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溫崇斐獸醫師提醒
"高齡貓的免疫力和消化能力都不如以往，而且更容易患有慢性腎病和泌尿系統問題。因此餵食凍乾貓糧要更留意貓咪的身體狀況和水份攝取。"
迷思三：無穀物貓糧有比較好嗎？
當低碳飲食開始在人類社會流行，概念相似的「無穀物貓糧」也逐漸蔚為風潮。儘管如此，無穀物貓糧真的有比較好嗎？
穀物之所以會被添加進貓飼料，絕非無意義的填塞物，而是具有維生素B、維生素E、亞油酸...等營養價值，同時富含纖維素，可以幫助消化。那麼回過頭來看，重點就在於：將穀物從貓糧中去除的原因究竟為何？較常見的理由有兩種：避免過敏、以及體態控制。
假如貓咪確實會對穀物過敏，那理所當然就應當避免攝取，但貓咪的食物過敏其實大多源自於雞肉、魚肉等動物性蛋白質，穀物相關過敏案例較為罕見。根據研究發現，無穀物貓糧的盛行並沒有對於貓咪食物過敏案例數造成太多影響，只有減少1-2%[3]，更多過敏案例還是出自於環境因素。
另外，關於「無穀物貓糧可以幫助貓咪減肥」的概念，大多源自於人類的低碳飲食概念，但人類與貓咪的營養需求並不同，幫助人類改善體態的方法不一定適用於貓咪身上。
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溫崇斐獸醫師提醒
"貓咪需要 40 多種主要營養素，如果換成全肉飲食，會帶來營養過剩或營養不足的風險。"
無穀物貓糧真的有比較好嗎？在多數情況下，無穀物貓糧並非通往健康的唯一指南，最重要的，還是針對貓咪的個別狀況，找到最適切的飲食計畫。
深入瞭解：穀物在貓食和狗食中的營養價值
迷思四：適口性就代表重口味？
近年來，「適口性」成為越來越多飼主挑選飼料時考量的因素，然而，你真的知道什麼是適口性嗎？
大多數人對於適口性的理解，就是「好吃」兩個字，進而衍生出適口性佳就是重油、重口味的刻板印象，但那是因為人類的味覺感官比犬貓更敏銳。真正適口性佳的貓食，不只是味道好吃而已，其他感官的體驗也有很大的影響。
味覺並非貓咪評斷貓糧的唯一標準，對牠們來說，貓糧的香氣其實才會造成更大的影響。關於這點，從感官構造就可以看得出來：貓咪只有大約470個味蕾，而且吃不太出甜味、更喜歡鮮味；反觀貓咪鼻子裡有高達大約2億個嗅覺細胞，每次進食前也都會先聞一聞，確認氣味[4]。
此外，飼料的形狀、尺寸是否符合貓咪口腔大小，能否讓牠們順利啣起，舒適從容地嚥下，這方面的觸覺影響因子甚至可能大於味覺的影響。還有將貓食吞進肚子後，貓咪的消化道對其反應如何？是否容易消化或者會增加消化道的負擔？其實也是決定適口性好壞的因素之一。
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溫崇斐獸醫師提醒
"就算是全世界最營養的食物，也要犬貓願意吃、喜歡吃才有用。除了味道之外，香氣與口感也非常重要！"
下次尋找適口性佳的貓食時，別再以為貓咪只喜歡重口味了！同時滿足味覺、嗅覺、觸覺、消化性等各種感官神經，才能讓貓咪吃得健康又開心。
深入瞭解：對犬貓來說，適口性與營養一樣重要！
[1]Stockman J, Fascetti AJ, Kass PH, et al. (2013) 犬隻自製健康飲食食譜評估 (Evaluation of recipes of home- prepared maintenance diets for dogs)。J Am Vet Med Assoc 2013; 242:1500-1505
[2]https://www.petfoodinstitute.org/pet-food-matters/ingredients/all-about-function/
[3]Verlinden et al. 犬貓的食物過敏：述評。食品科學與營養學評論，2006 年；46:259-273
[4]https://www.royalcanin.com/tw/cats/health-and-wellbeing/palatability-is-as-important-as-nutrition
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