無穀貓飼料和凍乾貓糧比較好嗎？4大貓飼料迷思一次破解

在摸索、尋找「獨門秘方」的路上，別忘了釐清以下四點關於貓食的迷思：

迷思一：自製貓食有比較好嗎？

許多飼主喜歡自行製作貓食，因為可以確保食材新鮮。但想要一手網羅所有貓咪需要的營養絕非易事，根據研究發現，超過95%的自製寵物食品都缺乏一種或多種必要的營養素[1]。

首先，飼主需要明白的一項重點，就是貓咪需要的營養和人類截然不同：相較於人類，貓咪需要更多脂肪，還有超過兩倍的蛋白質需求。

自製貓食確實存在優點，然而同時也存在大量挑戰，飼主需要吸收大量資訊，才能確保自己符合衛生標準，避開地雷。