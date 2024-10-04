無穀飼料vs有穀飼料選誰好？帶你了解穀物在貓犬飲食中的營養價值

說到寵物食品中的成分，請務必牢記，這些成分主要的功能是提供重要的能量和營養，以維持貓狗身體健康。我們人類通常會專注在飲食中的特定成分，但寵物食品應著重在營養。

根據寵物食品協會 (Pet Food Institute) 的研究，貓狗的飲食需有 40 多種必要營養。1 因此，建議飼主務必為自己的貓咪和狗狗在飲食中提供特定的營養組合，從而滿足愛寵的獨特需求。單憑食材成分並不能確保寵物食品中每種營養的含量適中。

相反的，透過採用以寵物營養為主的方式，我們得以在食品製造和成分研究時，針對貓狗的需求提供最高品質的營養。透過這種方式，我們還可以確保採用易消化的成分，幫助寵物的營養吸收。

因此，我們要進一步探索穀物能為貓狗提供哪些所需的重要營養，並探討穀物與其他成分相比的情況。

什麼是穀物？

穀物通常指的是禾本科糧食作物及其種子，包括小麥、玉米、水稻、大麥、燕麥和黑麥等。

3 個對寵物有益的穀物

會推薦有穀貓狗飼料，原因是穀物經過適當加工後，有穀飼料可以為貓狗提供大量易消化的營養和能量，包括：