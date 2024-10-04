無穀飼料vs有穀飼料選誰好？帶你了解穀物在貓犬飲食中的營養價值
說到寵物食品中的成分，請務必牢記，這些成分主要的功能是提供重要的能量和營養，以維持貓狗身體健康。我們人類通常會專注在飲食中的特定成分，但寵物食品應著重在營養。
根據寵物食品協會 (Pet Food Institute) 的研究，貓狗的飲食需有 40 多種必要營養。1 因此，建議飼主務必為自己的貓咪和狗狗在飲食中提供特定的營養組合，從而滿足愛寵的獨特需求。單憑食材成分並不能確保寵物食品中每種營養的含量適中。
相反的，透過採用以寵物營養為主的方式，我們得以在食品製造和成分研究時，針對貓狗的需求提供最高品質的營養。透過這種方式，我們還可以確保採用易消化的成分，幫助寵物的營養吸收。
因此，我們要進一步探索穀物能為貓狗提供哪些所需的重要營養，並探討穀物與其他成分相比的情況。
什麼是穀物？
穀物通常指的是禾本科糧食作物及其種子，包括小麥、玉米、水稻、大麥、燕麥和黑麥等。
3 個對寵物有益的穀物
會推薦有穀貓狗飼料，原因是穀物經過適當加工後，有穀飼料可以為貓狗提供大量易消化的營養和能量，包括：
有穀飼料營養 1：維生素 E
維生素 E 可以保護細胞避免氧化。
有穀飼料營養 2：維生素 B
維生素 B 對神經系統、皮膚、毛髮和成長非常有益。
有穀飼料營養 3：亞油酸
亞油酸是維持貓狗皮膚毛髮健康良好的重要營養。
含穀物貓狗飼料的主要營養益處之一，是可提供優良的碳水化合物。碳水化合物與脂肪和蛋白質是動物飲食中三大主要營養素，碳水化合物也是寵物的主要能量來源。2 穀物也富含纖維素，可維持貓狗腸胃健康。
事實上，貓狗如果患有胃腸道問題，如腹瀉等，獸醫也會建議餵食糙米或白米等容易消化的穀物。
貓和狗可以消化穀物嗎？
除了穀物和穀物提供的營養外，重要的是寵物對穀物的消化率。消化率是指食物能夠提供多少營養素。例如，一種成分可能富含營養，但貓或狗卻難以消化。因此，毛孩的腸道可吸收的營養有限，能進入血液中的營養就更少。
對寵物而言，高度易消化的成分可提供更高比例的營養，因此貓或狗可以透過濃縮成更小份量的食物獲得相同份量的營養。
貓和狗能夠利用牠們消化系統中的消化酶，消化加工過的穀物：澱粉酶可消化澱粉，蛋白酶可消化蛋白質。
為了能讓穀物露出其中最有營養、最易消化的部分，在製造過程中我們會將原料磨碎並加熱。這樣可以去除穀物不易消化的外殼，保留貓和狗所需的營養。
經過研磨和烹煮過程後，某些植物性蛋白質實際上比動物性蛋白質更容易消化。比較原始蛋白質來源的可消化性就可以證明這一點，其中小麥蛋白粉 (99%) 和大豆分離物 (95%) 勝過脫水豬肉 (92%)、禽肉 (88%) 和羊肉粉 (88%)。3
無穀飼料對貓和狗來說安全嗎？無穀貓狗飼料好嗎？
過去幾年無穀貓狗飼料盛行（也就是使用不含穀物的食譜製成的食物），其原因主要是擔心會有食物過敏或攝取過多碳水化合物。
事實上，根據研究我們發現，在這段時間內，因食物過敏而必須去看醫生的貓和狗數量只有減少了 1-2%。4 相反的，人們發現因環境而過敏的情況則更為普遍。
無穀物貓狗糧無法像穀物飼料可以提供必需的脂肪酸、纖維素、維生素和礦物質，因此在完整均衡的飲食中佔有重要的地位。如果沒有適當補充，就將貓或狗的飲食換成全肉飲食，會帶來營養過剩或營養不足的風險。特別是全肉飲食可能無法為您的寵物提供完整、均衡的飲食所需的碳水化合物。
在改變寵物營養攝取來源之前，建議您先諮詢獸醫師，以確保新的飲食可以提供完整、均衡的營養，而且對貓或狗來說也完全安全。
找到正確均衡的精準營養
法國皇家對貓犬所需營養成分進行了超過 50 年的廣泛研究，並從中發現穀物在經過適當的加工後，可以為貓狗提供大量的能量和重要的營養素。
對於毛孩來說，健康的飲食可以讓牠們透過多種來源取得所需營養，除了肉類之外，還有如小麥和玉米等碳水化合物。很重要的一點，是確保您的寵物可以獲得收到 40 多種主要營養素，而且營養均衡、含量精準，藉以支持牠們的身心健康。
1 https://www.petfoodinstitute.org/pet-food-matters/ingredients/all-about- function/
2 歐洲寵物食品產業聯盟 (FEDIAF)
3 法國皇家研究中心
4 Verlinden et al. 犬貓的食物過敏：述評。食品科學與營養學評論，2006 年；46:259-273
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