自製貓食指南：了解5大貓咪所需營養＋7大營養設計重點

您的獸醫師可以為您提供最適合您愛貓的飲食選擇，但是您也要記得，牠們的需求也會隨著時間和環境而有所變化。即使是健康的成年貓，也可能會因為活動量或生活方式的改變，而改變牠們對營養的需求。

可以自己製作貓咪鮮食嗎？

在考慮自己製作貓咪鮮食之前，您必須確實了解所有資訊並具備相關技巧，才能為您的愛貓提供完整均衡的飲食。向獸醫師諮詢並了解愛貓對於營養的需求之後，您就必須購置專用設備器材來製作貓食。為避免細菌污染，製作時必須嚴格遵守衛生標準。

自製貓食的時候也必須要小心謹慎。對人類有營養價值的成分，對貓可能有毒。舉例來說，葡萄是人類常見的維生素 C 和 K 的來源，但葡萄對貓來說卻是有毒。

如果您不習慣自製貓食，挑選貓可以安全食用的食材也可能充滿挑戰。要以正確的數量調配出均衡的營養，對飼主來說可能並不容易，而且如果處理不當，也可能會出現餵食過量或營養不均衡的風險。

貓所需的營養和人類不一樣

貓的營養需求與人類不同：牠們在飲食中需要比我們人類更多的脂肪，而且需要的蛋白質也是我們的兩倍以上。牠們對食物的感知、進食和消化方式也大不相同。