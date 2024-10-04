自製貓食指南：了解5大貓咪所需營養＋7大營養設計重點
有些飼主也許會比較傾向提供於自己做貓食給自家貓咪。
自製貓鮮食也許會讓人感到開心，也是為餐點增加更多風味或新口味的一種方式。但是，由於滿足貓咪均衡營養的需求並不容易，所以自己製作鮮食的風險可能大過任何可能的好處。此外，貓選擇食物的條件也很複雜，因為牠們依賴的不只是味道而已。
如果自製貓食缺少某種重要營養素，貓就可能會營養不良，從而影響其健康。因此，自製貓咪鮮食時，請務必了解貓咪所需的營養，並選擇最好的方式來滿足牠們對於營養的需求。
特製貓鮮食時，需注意的重點！
自製貓食物與烹煮人類食用的餐點有很大的不同。首先，貓的食物不需要不同的口味。人類有 9,000 個味蕾，而貓只有 475 個1，而且隨著年齡的增長，牠們也會失去對食物的敏感度。因此，特製貓咪鮮食時，「口味」並不重要。
為此，自製貓食的時候，所做的選擇就不能單靠貓咪可能會喜歡食用的食材。對於貓來說，食物的大小、形狀、氣味和質地都是牠們是否願意接受的關鍵，而且要精確地完整滿足牠們對於營養的需求，也可能非常複雜。
我的貓咪需要哪些營養？
根據寵物食品協會研究的資料我們發現，貓每天需要 40 多種必要營養素。2 牠們需要的不僅是只有雞、豬、牛等肉類而已。事實上，貓飼料應包含多種的營養素，才能保持身體健康並獲得能量，包括：
- 蛋白質
- 脂肪
- 碳水化合物
- 維生素
- 礦物質
在自然界中，野貓會吃掉獵物的每一個部位（包括骨頭及含有少量植物的腸子），偶爾也可能會吃植物，以平衡牠們對這些營養的需求。
然而，家貓則需要透過飲食才能攝取所需不同且均衡的營養素。過多或過少都可能會對牠們的健康造成影響。
貓無法自己合成牠們需要的所有維生素、礦物質和必需胺基酸，因此必須透過食物的攝取來獲取。舉例來說，牛磺酸對於貓的視力和心臟就非常重要，但是只能透過動物性蛋白質取得。
另外，您使用的貓咪鮮食食譜，必須考慮是否能為愛貓提供完整且營養均衡的飲食，還要避免選用對貓咪來說有毒的食材。如果您想要親自為多隻貓咪烹製食物，這一點就會變得更為困難，因為每隻貓咪的需求都有所不同。
每隻貓所需的營養都不一樣
貓營養需求取決於許多因素。在為您的寵物決定營養組合時，獸醫師或寵物營養師都會考慮以下各個重點：
重點 1：年齡
幼貓需要特定的營養和礦物質才能幫助成長。除了這些營養和礦物質之外，年紀較大的貓可能還需要補充維他命 E 和 C，以及更多必需的脂肪酸，才能維持身體靈活柔軟。
重點 2：品種
有些品種因其獨特的體形、活動量和敏感度，而需要選用特定的食物。
重點 3：活動量
舉例來說，已經絕育的貓咪通常活動力較低，而這會影響牠們的每日能量需求。
重點 4：健康狀況
如果您的愛貓已經生病，這也可能影響牠們對營養的需求，或對於特定營養的消化力。
重點 5：生活方式
居住在室內的貓，所需飲食的能量含量比在戶外生活的貓要來得低。室內貓也會用更多的時間整理毛髮，因此如果牠們的飲食能夠協助牠們自然排出毛球，對牠們來說就會很有幫助。
重點 6：敏感性
如果您的愛貓容易出現食物過敏症狀，像是毛色黯淡、敏感皮膚，或是體重容易增加，正確的營養對您愛貓健康會大有助益。
重點 7：體重
食物中的能量含量必須仔細計算，才能確保您的愛貓維持健康體重。
您的獸醫師可以為您提供最適合您愛貓的飲食選擇，但是您也要記得，牠們的需求也會隨著時間和環境而有所變化。即使是健康的成年貓，也可能會因為活動量或生活方式的改變，而改變牠們對營養的需求。
可以自己製作貓咪鮮食嗎？
在考慮自己製作貓咪鮮食之前，您必須確實了解所有資訊並具備相關技巧，才能為您的愛貓提供完整均衡的飲食。向獸醫師諮詢並了解愛貓對於營養的需求之後，您就必須購置專用設備器材來製作貓食。為避免細菌污染，製作時必須嚴格遵守衛生標準。
自製貓食的時候也必須要小心謹慎。對人類有營養價值的成分，對貓可能有毒。舉例來說，葡萄是人類常見的維生素 C 和 K 的來源，但葡萄對貓來說卻是有毒。
如果您不習慣自製貓食，挑選貓可以安全食用的食材也可能充滿挑戰。要以正確的數量調配出均衡的營養，對飼主來說可能並不容易，而且如果處理不當，也可能會出現餵食過量或營養不均衡的風險。
貓所需的營養和人類不一樣
貓的營養需求與人類不同：牠們在飲食中需要比我們人類更多的脂肪，而且需要的蛋白質也是我們的兩倍以上。牠們對食物的感知、進食和消化方式也大不相同。
貓也可能僅僅因為牠從未見過某種食物、不喜歡這種氣味，或以前曾有過消化困難的問題而拒吃食物。事實上，並不適合太多的變化。牠們的消化道僅佔全身體重的 3%，相較之下，人類的消化道則佔全身體重的 11%。也就是說，食物在牠們體內移動的速度更快，同且牠們較無法忍受，也無法同時消化不同的食物，這可能會令牠們感到身體不適。
如果餵食特製的貓咪鮮食，您的愛貓可能無法每日正常餵食。所有新鮮貓食的保存期限都比乾糧要短得許多，而且只能在碗中放置短時間。如果放置時間過長，您和您的愛貓都可能會遇到衛生方面的問題。
我家的貓咪適合自製貓咪鮮食嗎？
自製的貓咪鮮食的營養品質很高。但是，要找到適當的均衡營養需要技巧和時間。
2013 年有一份針對 200 種家庭自製食物的研究，研究結果發現，有超過 95% 的自製食物都缺乏一種或多種必要營養素。就像我們說過的，這種營養缺乏可能會對貓的健康帶來嚴重的影響。3
雖然以自製鮮食餵食貓咪會令人感到開心，但對您的愛貓而言，最重要的仍是牠們攝取的營養。您的愛貓必須仰賴您，才能獲得完整且均衡的飲食，因此在為愛貓選擇食物前，您必須仔細考慮愛貓對於營養的獨特需求。
您可能會發現，如法國皇家這樣預先製好、完整且均衡的營養食物較為合適。這些食物是依照與人類食物相同的衛生標準規定精心準備，而且依照您愛貓的年齡、品種、健康和生活方式精確地量身訂製，準備起來也比自製貓食更容易。
如果您正在考慮改變貓咪的飲食，建議您先與您的獸醫師討論，確保這種飲食改變可以安全地滿足牠們的獨特需求。
1 貓咪百科全書 (The Cat Encyclopaedia)，2017 年，法國皇家，第 254 頁
2 https://www.petfoodinstitute.org/pet-food-matters/ingredients/all-about-function/
3 Stockman J, Fascetti AJ, Kass PH, et al. (2013) 犬隻自製健康飲食食譜評估 (Evaluation of recipes of home- prepared maintenance diets for dogs)。J Am Vet Med Assoc 2013; 242:1500-1505
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