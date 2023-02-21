BG40 豹貓成貓專用乾糧
貓乾糧
供應包裝 2kg - 10kg，1歲以上成貓適用
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
10kg
適合豹貓的獨特下顎
這款特殊設計的Y字形狀顆粒為豹貓方便進食而打造，鼓勵貓咪咀嚼，有助於保持口腔衛生。
專屬豹貓的高消化配方
豹貓有敏感的消化系統，精選極易消化的蛋白質(L.I.P.*)有助健康的消化機能，適當的膳食纖維組合和益生元能維持腸道菌叢的平衡。*L.I.P.：嚴選消化率 90%以上的蛋白質。
矯健的運動型體態
以高含量蛋白質(40%)和適當的脂肪含量(18%)幫助維持肌肉量。
健康亮麗的毛髮
特定胺基酸、維生素、Omega 3 和 Omega 6 脂肪酸有助於維持健康的皮膚和亮麗的毛髮。
泌尿系統健康
適當礦物質比例幫助維持泌尿系統健康。
成分：脫水禽肉蛋白、分離植物蛋白*、小麥、動物脂肪、玉米麩質、玉米、水解動物蛋白、米、植物纖維、菊苣漿、礦物質、魚油、大豆油、酵母菌、果寡糖、琉璃苣油、金盞花。 *L.I.P.：嚴選消化率90%以上的蛋白質。 營養成分分析：蛋白質 40%、脂肪 18%、纖維素 3.8%、灰分 7.7%。
|成貓體重
(活動量低/絕育貓)
|乾糧
|濕糧(包)+乾糧
|3-4kg
|34-41g
|1+12-20g
|5-6kg
|48-55g
|1+27-34g
|7-8kg
|61-67g
|1+40-46g
|成貓過重
(活動量中/未絕育)
|乾糧
|濕糧(包)+乾糧
|3-4kg
|42-51g
|1+21-30g
|5-6kg
|60-69g
|1+39-48g
|7-8kg
|77-84g
|1+55-63g