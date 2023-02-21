BG40 豹貓成貓專用乾糧

BG40 豹貓成貓專用乾糧

貓乾糧

供應包裝 2kg - 10kg，1歲以上成貓適用

現有包裝

2kg

10kg

什麼才是正確的餵食量？
尋找銷售據點

適合豹貓的獨特下顎

這款特殊設計的Y字形狀顆粒為豹貓方便進食而打造，鼓勵貓咪咀嚼，有助於保持口腔衛生。

專屬豹貓的高消化配方

豹貓有敏感的消化系統，精選極易消化的蛋白質(L.I.P.*)有助健康的消化機能，適當的膳食纖維組合和益生元能維持腸道菌叢的平衡。*L.I.P.：嚴選消化率 90%以上的蛋白質。

矯健的運動型體態

以高含量蛋白質(40%)和適當的脂肪含量(18%)幫助維持肌肉量。

健康亮麗的毛髮

特定胺基酸、維生素、Omega 3 和 Omega 6 脂肪酸有助於維持健康的皮膚和亮麗的毛髮。

泌尿系統健康

適當礦物質比例幫助維持泌尿系統健康。

產品詳情

pa.productDetails.productDetailsImageAlt