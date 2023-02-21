HS33 亮毛護膚成貓專用乾糧
貓乾糧
供應包裝 2kg, 4kg 1歲以上成貓適用
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
4kg
由內到外養護健康皮膚、亮澤毛髮
皇家研發中心數據證實，超過90%貓飼主在連續餵食本配方3週後，觀察到膚況良好且毛髮亮澤。
皮膚屏障
量身訂製複合營養配方，有助維持皮膚屏障。
優質蛋白質
優質蛋白質與胺基酸，幫助滋養皮膚、保持健康亮澤的毛髮。
健康亮麗的皮膚與毛髮
Omega 6 及 Omega 3 ，有助皮膚毛髮健康。
成分：脫水禽肉蛋白、動物脂肪、米、小麥麩質*、蔬菜纖維、玉米麩質、玉米、小麥麵粉、水解家禽蛋白、小麥、酵母產品、礦物質、甜菜漿、大豆油、魚油、琉璃苣油。 添加劑 (每公斤)：營養添加劑：維生素A 31500 IU、維生素D3 800 IU、鐵30mg、碘 3mg、銅 9mg、錳 38mg、鋅128mg、硒 0.04mg；抗氧化物。 *L.I.P.：精選高消化性蛋白質具有極易吸收的特性。 營養成分分析：水分 5.5%、蛋白質 33%、脂肪 22%、纖維素 5%、灰分 6.7%。
|成貓理想體重
|乾糧
|濕糧(包)+乾糧
|3kg
|41g
|1+20g
|4kg
|50g
|1+29g
|5kg
|59g
|1+38g
|6kg
|67g
|1+46g
|成貓體重過重
|乾糧
|濕糧(包)+乾糧
|3kg
|33g
|1+11g
|4kg
|40g
|1+19g
|5kg
|47g
|1+26g
|6kg
|53g
|1+32g