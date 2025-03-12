狗不能吃哪些東西？10種飼主必知對狗有毒的食物清單
許多飼主都知道，巧克力對狗狗會造成嚴重的問題。不過家裡還有許多常見的食物可能也會導致寵物出現嚴重問題。另外可能也有其他不可讓狗狗食用的家庭食品和物品，所以如果要餵食飼料以外的食物，請先向獸醫師諮詢，以免不小心餵食到對狗有毒的食物。
狗不能吃的食物 1：人工甘味劑
從硬木樹萃取的木糖醇是一種人工甘味劑，口香糖、無糖花生醬、牙膏和其他產品都會加入這種甘味劑。人類如果食用木糖醇過量，會導致腹脹、胃腸脹氣和腹瀉，而對狗狗而言，木糖醇則具有毒性。因此請務必將含有木糖醇的產品放在狗狗絕對吃不到的地方。
狗不能吃的食物 2：酒精
狗狗和人類的身體機能不同，牠們的腎臟無法有效處理酒精，可能會導致生病。對於您的愛犬而言，新鮮、乾淨的清水就是最好的。
狗不能吃的食物 3：酪梨
狗吃酪梨時需特別注意，雖然酪梨肉對狗狗來說是安全的，但酪梨的籽、皮和葉子卻含有一種名為 Persin 的毒素。這種毒素可能引發狗狗嘔吐、腹瀉等不適症狀。
狗不能吃的食物 4：咖啡因
咖啡因屬於一種對狗有毒的化合物（甲基黃嘌呤）。和人一樣，咖啡因會對狗狗產生興奮作用，包括心跳加速和過度活躍。然而，這些影響在狗狗身上更加嚴重。少量攝取可能會導致狗狗出現焦躁不安的行為，例如來回踱步和過度吠叫。較高的劑量則可能會導致顫抖、心律不整、癲癇或器官損傷。
除了咖啡以外，咖啡因和其他甲基黃嘌呤還可能存在於蘇打水、茶、巧克力、糖果、口香糖、能量飲料、某些補品和藥物中。只要攝入 20 毫克／每公斤體重就可能導致狗狗出現上述症狀。例如，一隻 5 公斤（11 磅）的狗狗在攝食了 2 小塊黑巧克力或半顆普通的 200 毫克咖啡因藥丸後，就可能出現症狀。
狗不能吃的食物 5：巧克力
許多實驗都證實巧克力對狗狗而言毒性非常高，是狗狗絕對不能吃的食物。這是因為巧克力含有可可鹼，而這種興奮劑會中斷狗狗的代謝過程。尤其是黑巧克力及烘焙用巧克力的可可鹼含量特別高，所以對牠們而言更加危險。
狗狗不小心吃到一點點巧克力會怎樣？如果不慎誤食，視攝取量而定，狗狗可能會有腸胃不適、心臟病、癲癇等症狀，嚴重者甚至會死亡。因此，請務必在發現狗狗吃到後盡速尋求醫生協助。
狗不能吃的食物 6：油炸和富含脂肪的食物
就和油炸及脂肪含量高的食物對人體不好一樣，這種食物對狗狗也很不好。高脂肪食物會導致您的愛犬胃部不適，有的狗狗也可能會因此罹患胰臟炎。
狗不能吃的食物 7：大蒜和洋蔥
洋蔥和大蒜是許多人日常做菜常用的食材，但狗狗吃了卻可能有危險。無論是生的還是煮熟的，洋蔥和大蒜都會損害狗狗的紅血球，導致貧血，對牠們的健康造成嚴重威脅。
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狗不能吃的食物 8：葡萄和葡萄乾
雖然葡萄對人類而言非常健康，但對狗狗來說卻是有毒。無論是葡萄還是葡萄乾，一旦狗狗吃到了都可能對健康造成嚴重威脅，甚至引發急性且突發的腎功能衰竭。
狗不能吃的食物 9：堅果
雖然堅果看起來似乎很健康，但要避免給狗狗食用。首先，是因為堅果的大小可能導致窒息。第二，由於其富含脂肪，可能導致寵物的腸胃不適。特別要注意的是，夏威夷豆已獲證實對狗狗犬來說有很大的毒性，雖然不會導致死亡，但會造成狗狗出現無法行走、嘔吐、嗜睡和發抖等症狀。
狗不能吃的食物 10：牛奶、奶油和起司
成犬因缺少足夠的消化酶，所以無法消化乳製品。也就是說，如果狗狗喝了牛奶或吃了奶油或起司，就會出現乳糖不適症，有可能出現包括嘔吐、腹瀉（拉肚子）和腸胃不適等症狀。
如果您認為自己的愛犬可能已經吃下不該吃的東西，請立即尋求獸醫師的協助以獲得重要的相關建議。飼主也應該要將有毒的食物放在狗兒無法碰到的地方，確保牠們只能攝取最適合牠們的食物。
尋找一位獸醫師
如果您對愛犬的健康有任何疑慮，不妨參考獸醫師的專業建議。
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