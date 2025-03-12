狗不能吃哪些東西？10種飼主必知對狗有毒的食物清單

許多飼主都知道，巧克力對狗狗會造成嚴重的問題。不過家裡還有許多常見的食物可能也會導致寵物出現嚴重問題。另外可能也有其他不可讓狗狗食用的家庭食品和物品，所以如果要餵食飼料以外的食物，請先向獸醫師諮詢，以免不小心餵食到對狗有毒的食物。

狗不能吃的食物 1：人工甘味劑

從硬木樹萃取的木糖醇是一種人工甘味劑，口香糖、無糖花生醬、牙膏和其他產品都會加入這種甘味劑。人類如果食用木糖醇過量，會導致腹脹、胃腸脹氣和腹瀉，而對狗狗而言，木糖醇則具有毒性。因此請務必將含有木糖醇的產品放在狗狗絕對吃不到的地方。

狗不能吃的食物 2：酒精

狗狗和人類的身體機能不同，牠們的腎臟無法有效處理酒精，可能會導致生病。對於您的愛犬而言，新鮮、乾淨的清水就是最好的。

狗不能吃的食物 3：酪梨

狗吃酪梨時需特別注意，雖然酪梨肉對狗狗來說是安全的，但酪梨的籽、皮和葉子卻含有一種名為 Persin 的毒素。這種毒素可能引發狗狗嘔吐、腹瀉等不適症狀。

狗不能吃的食物 4：咖啡因

咖啡因屬於一種對狗有毒的化合物（甲基黃嘌呤）。和人一樣，咖啡因會對狗狗產生興奮作用，包括心跳加速和過度活躍。然而，這些影響在狗狗身上更加嚴重。少量攝取可能會導致狗狗出現焦躁不安的行為，例如來回踱步和過度吠叫。較高的劑量則可能會導致顫抖、心律不整、癲癇或器官損傷。

除了咖啡以外，咖啡因和其他甲基黃嘌呤還可能存在於蘇打水、茶、巧克力、糖果、口香糖、能量飲料、某些補品和藥物中。只要攝入 20 毫克／每公斤體重就可能導致狗狗出現上述症狀。例如，一隻 5 公斤（11 磅）的狗狗在攝食了 2 小塊黑巧克力或半顆普通的 200 毫克咖啡因藥丸後，就可能出現症狀。

狗不能吃的食物 5：巧克力

許多實驗都證實巧克力對狗狗而言毒性非常高，是狗狗絕對不能吃的食物。這是因為巧克力含有可可鹼，而這種興奮劑會中斷狗狗的代謝過程。尤其是黑巧克力及烘焙用巧克力的可可鹼含量特別高，所以對牠們而言更加危險。

狗狗不小心吃到一點點巧克力會怎樣？如果不慎誤食，視攝取量而定，狗狗可能會有腸胃不適、心臟病、癲癇等症狀，嚴重者甚至會死亡。因此，請務必在發現狗狗吃到後盡速尋求醫生協助。