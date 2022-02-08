犬貓身體成了蟲蟲大本營？常見內外寄生蟲列表 | 小布動物醫院 程若芷獸醫師

常見的犬貓寄生蟲有哪些？

只有會出門的犬貓才要預防寄生蟲嗎？

想預防蟲蟲大軍的入侵，可以怎麼做？

如果已經在犬貓身上發現寄生蟲，該怎麼辦？

常見的內外寄生蟲有哪些？

l 外寄生蟲-壁蝨

壁蝨主要出沒在草地、枯葉、水溝及水泥縫中，等到發育為成蟲後，壁蝨就會爬到草的尖端等待宿主經過（雖然主要宿主是狗狗，但人也有可能成為宿主），接著跳上毛髮、衣服，最後便是吸血產卵。壁蝨會利用「口器」吸血，同時將口下板刺穿宿主皮膚以吸附在宿主上。還沒吸血的壁蝨體積只比跳蚤大一點點（約3mm），等吸飽血後卻可以膨脹到一片小指甲那麼大（約8-10mm）；吸血的同時還會傳染血液寄生蟲給宿主，如焦蟲（會破壞紅血球造成貧血），以及人畜共通的艾利希體（造成貧血，使白血球及血小板減少）及伯氏螺旋體（萊姆病）等。

l 外寄生蟲-跳蚤

同樣是會吸血的外寄生蟲，跳蚤也是另一個惡名昭彰的內寄生蟲「絛蟲」的傳染媒介，更帶有其他病原，如立克次體。

一般來說，要判斷狗狗身上是否有跳蚤，有個快速便利的方法，那就是「尋找跳蚤的糞便」！如果幫狗狗梳理毛髮時看到血深色米粒大小的粒狀物，放到沾濕的衛生紙上面會化開，不要懷疑，那就是跳蚤的糞便！

此外，貓咪比狗狗更容易被跳蚤纏上。以貓咪的皮膚臨床病例來說：第一名就是跳蚤引起的，幾乎超過一半以上的皮膚病案例都與跳蚤有關；推測是因為貓咪更常鑽到隱密或狹小的地方，像是衣櫃頂部、櫃子後面等這些平常不會勤於打掃的地方，讓入侵家中的跳蚤有機可趁！

l 外寄生蟲-蝨子

容易出現在犬貓毛髮的根部，蝨子為「吸血」和「噬咬」兩種類型，會造成狗狗貧血、皮膚龜裂、表皮鱗狀化等。一樣能透過幫犬貓梳毛時看到蟲體爬過。

l 外寄生蟲-毛囊蟲

毛囊蟲是一種原本就存在於犬貓身上的外寄生蟲—蠕形蟎（Demodex Canis），就像人的皮膚也會有細菌一樣，主要寄生在皮膚毛囊、皮脂腺、四肢或臉。平時因為犬貓的免疫系統正常，所以毛囊蟲被壓抑不發作；大多數的發病原因來自於免疫系統下降，比方說：內外寄生蟲感感染、營養不良、受到壓力緊迫（發情、懷孕、環境改變、重大手術後）等。如果沒有解決發病主因，即便這次治好了，也非常容易復發。毛囊蟲喜歡鑽入深層皮膚，造成犬貓的皮膚發炎、毛髮脫落。

l 外寄生蟲-耳疥蟲

顧名思義就是在耳朵裡的外寄生蟲，除了會讓犬貓耳朵出現黑褐色的蠟狀分泌物，並散發強烈異味外；犬貓也會因為耳朵極癢而不斷搔抓，造成紅腫、甚至演變成耳血腫。再嚴重一點還有可能感染到耳內深處、影響犬貓的平衡感，最明顯的就是會看到犬貓出現歪頭的反應。

l 內寄生蟲-心絲蟲

心絲蟲的傳染途徑是「透過蚊子叮咬」。我們了解蚊子會帶給人類登革熱，也知道犬貓不會染上登革熱，但似乎忽略了蚊子也是犬貓心絲蟲疾病的帶原者；即便是不出門、待在室內的犬貓也難逃蚊子的叮咬。

以「狗狗」來說：染病初期不會有任何症狀，約6到8個月後會長成15-30公分的成蟲，主要集中在胸腔內的大血管（如肺動脈及心臟），當血管開始被心絲蟲阻塞時，就會出現咳嗽、精神委靡、食慾下降、體力變差等徵兆；後期更會出現呼吸困難、下肢水腫、腹水，甚至是心肺功能衰竭致死。

以「貓咪」來說：雖然心絲蟲在貓咪體內的生存機率較低，但是也有少數貓咪能被心絲蟲成功寄生，同時因為貓咪的體型、血管管徑及心肺容量比較小，所以只要有1、2隻成蟲就可能使貓咪休克、甚至死亡；而且發病前幾乎沒有徵兆，往往讓毛爸媽措手不及。

l 內寄生蟲-絛蟲

絛蟲的傳染途徑是「透過跳蚤叮咬」。絛蟲由數節至數百節的節片組成，每一節中含有蟲卵，當成蟲成熟後，身體節片就會脫落，節片上的蟲卵便隨著糞便一同排出，或是直接爬出肛門口。所以如果在犬貓躺過的軟墊上或貓砂盆內看到像米粒或白芝麻的東西，不要懷疑，那就是絛蟲！犬貓感染絛蟲會出現毛髮乾燥無光澤、食慾不振、營養不良、嘔吐、拉肚子等症狀。

l 內寄生蟲-蛔蟲

如果犬貓吃到帶有蟲卵的食物、或是接觸到有蟲卵的糞便，就容易感染蛔蟲；有時候也可能是經由母乳垂直感染給幼犬幼貓。蛔蟲會寄生在腸道吸收營養，長約3～12cm，外觀類似橡皮筋。當感染數不多時，犬貓不太會有明顯症狀；但當蛔蟲不斷增生時，就會造成犬貓營養不良、體虛、嘔吐、腹脹、肚子痛、腸道阻塞等症狀。

l 內寄生蟲-蛔蟲

主要也是經由口糞感染，或經由母乳垂直感染給幼犬幼貓。鉤蟲會用牙齒咬住小腸吸血寄生，破壞小腸的上皮細胞，使腸道黏膜受損導致發炎出血、拉肚子、貧血；嚴重時還會造成營養不良、體虛。

只有會出門的犬貓才要預防寄生蟲嗎？

由於大部分的寄生蟲主要都是在外面的草地或環境沾染到的，很多飼主就會問：「如果我家犬貓都不出門，也需要防寄生蟲嗎？」，答案是：要！

事實上，臨床上有許多案例是飼主把外寄生蟲帶回家、再傳染給犬貓的。尤其是台灣的5月到10月，氣候溫暖潮濕，是外寄生蟲出沒的高峰期，只要出門經過草地、水溝等區域，跳蚤或蟲卵就很容易「偷渡」上我們的衣物及鞋子、跟著我們回家，所以千萬不要僥倖喔！

想預防蟲蟲大軍的入侵，可以怎麼做？

 定期帶犬貓到動物醫院做驅蟲，並給予心絲蟲藥，尤其幼貓最容易感染內寄生蟲，因此需要更頻繁地驅蟲；可以向獸醫師諮詢最適合自家犬貓的驅蟲計畫。

 定期使用除蟲相關產品，市面上常見的如除蟲滴劑、除蟲項圈、除蟲肉錠、除蟲噴劑等；建議最好在動物醫院購買，因為犬貓使用的除蟲產品不見得是一樣的，如果有使用上的疑問也可以直接詢問獸醫師。

 跳蚤及牠的幼蟲或蟲卵有時會附著在人的衣物、鞋子上，回家後盡可能將鞋子收納在門外或鞋櫃裡，並立即更換衣物。

 定期清潔消毒家中的環境，以免有掉落的跳蚤幼蟲或蟲卵（牠們可以不吃不喝長達三個月！）。約莫兩到三週就要把狗狗的日常用品，如犬貓的窩、軟墊、毯子、玩具等等拿去清洗並曬乾。

如果已經在犬貓身上發現寄生蟲，該怎麼辦？

 當發現「壁蝨」時

千萬不能徒手把壁蝨拔起來，最好也不要自行拿工具拔除，因為壁蝨的口器有可能還是會遺留在犬貓身上，建議盡速帶犬貓到動物醫院尋求獸醫師的協助。

 當發現「跳蚤」時

代表其他跳蚤、幼蟲或蟲卵有可能也成功入侵家裡，就有機會在家中的陰暗處組成一個跳蚤家庭，到時候除了犬貓，家中的其他成員也會一起遭殃。所以除了對抗犬貓身上的跳蚤外，還要徹底打掃、消毒周圍環境。

 當發現「內寄生蟲」時

需要趕緊帶犬貓到動物醫院做驅蟲，通常在驅蟲後數天內犬貓會把蟲體排出，有的死亡、有的仍會蠕動、有的會被腸道消化掉而無法看到完整的蟲體。記得驅蟲藥必須按獸醫師的吩咐使用，千萬不能過量投藥或自行停藥。

多一分保護，則少一分憂慮，其實只要勤於環境清潔、保持良好的衛生習慣，並且定期為犬貓做好除蟲措施，就不需要為小小的寄生蟲擔心受怕，也能讓犬貓擁有安心又健康的生活～

如果還是不小心感染到寄生蟲，切記一定要盡速帶犬貓就醫及治療，才可以好好保護自己最愛的犬貓及家人唷！