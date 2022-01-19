貓狗飲食常常提到的「適口性」，真的有很重要嗎？｜宋子揚 專業獸醫

再營養的食物，也要吃進去才有意義

當我們在幫毛孩挑選飼料的時候，首先會看是否有對品質把關，再來是「營養成分」；當以上兩點都符合標準時，接下來就要測試它的「適口性」。

很多人都會忽略適口性的重要，但進食的第一個關鍵就是「毛孩願意吃」；就像胡蘿蔔、青椒、香菇都是營養滿點的食物，但也要小朋友願意吃下去才能吸收到它們的營養。





要抓住毛孩的胃，首先要了解牠們的生理構造

為什麼毛孩對某些飼料情有獨鍾，對某些飼料的態度卻永遠呈現興趣缺缺的樣子？甚至許多飼主對適口性有誤解，認定是加了很多油、重口味的緣故，貓狗才喜歡吃，其實，在了解狗狗、貓咪的生理構造後，就會明白「適口性」不只是「好吃」！其實香氣、口感、質地、大小、形狀也都有一定的影響。

[遲鈍的味覺 + 強大的嗅覺 = 氣味很重要!]

人類決定是否喜歡一個食物，主要是仰賴擁有9,000個味蕾的細膩味覺，所以我們吃的出食物的酸甜苦辣；但狗狗貓咪卻完全不是這樣喔～狗狗有1,700個味蕾，吃的出甜味；貓咪更少、只有470個味蕾，而且吃不出甜味。

但如果比較嗅覺，人類的嗅覺細胞只有500萬，但狗狗的嗅覺細胞有1.25～2.2億，而貓咪約2億。所以才會看到毛孩在吃飯前，一定都會先聞聞看才吃，對牠們來說「聞起來好吃」是首要條件。

[敏感的口腔感受 + 不同的下顎形狀 = 口感、質地、大小很重要!]

有些毛孩對特定的食物型態有偏好，比方說有些喜歡飼料卡滋卡滋、酥脆的口感，有些喜歡帶有嚼勁的肉塊；因此食物的口感與質地會影響毛孩的選擇。

另外，不同的犬種（小至吉娃娃、大至黃金獵犬）也會因為口腔大小、下顎形狀不同，而有不同的進食方式；這就關係到顆粒的大小和形狀。

以市面上的寵物食品品牌來看，Royal Canin皇家因為一直以來都與獸醫師、寵物營養專家、相關研究機構合作，擁有豐富的經驗及大數據資料，從很早以前就注意到「適口性」也是製造寵物食品一個很重要的元素，所以除了基本的原料把關、生產控管外，Royal Canin皇家也會讓狗狗貓咪做產品的試吃測試，希望可以讓不同年齡、體型、品種、生活型態以及患有疾病的毛孩，都有各自專屬配方和香氣的產品。

除了常見的飼料，Royal Canin皇家也有提供濕糧、罐頭、營養液等不同型態的食物，讓毛爸媽有更多的選擇。

如果在排除掉因為疾病（身心理都有可能）導致食慾降低、跟以往習慣的食物型態不同（濕糧換成飼料）、任食制導致對食物的興趣缺缺、吃太多主食以外的食物（零食、水果）、吃飯環境太多干擾…等原因後，毛孩還是連一口都不願意吃的話，代表這款飼料對牠來說「未達適口性的最低標準」。

因為進食的最終目的是提供動物所需的熱量和營養，但只有在動物願意吃進去的情況下才能實現，所以你還認為適口性不重要嗎？