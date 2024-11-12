幼貓食量多少合理？3大時期幼貓食物與餵食方式一次了解

幼貓食量多少合理？幼貓吃什麼才能健康成長？幼貓成長階段需要不同的食物和不同的幼貓餵食方式來幫助維持健康。本文將讓您了解成長中各階段的幼貓食量及餵食方式管理，幫助建立良好飲食習慣、讓幼貓健康茁壯。
幼貓餵食指南，離乳貓/幼貓食物餵養3階段

透過本文您可以了解：

 

從出生到成年，您可透過多種不同的方式幫助幼貓在成長過程維持健康，這包括牠們的食物，以及如何選擇食物。

幼貓餵食階段一：四週之前

幼貓吃什麼？奶貓從出生到一個月大時，會透過母貓哺乳得到需要的所有營養。一開始牠們會吸收初乳，其有助於幼貓早期免疫系統的發育，接著是一般乳汁。如果獸醫師建議的話，您可以選擇餵食幼貓新生配方奶，確保牠們得到需要的一切營養素；若母貓沒有奶水、奶水量不足，或生了一大群幼貓，這時餵食幼貓新生配方奶就非常重要了。

建議選擇能幫您的幼貓補充均衡營養，配方中含有高消化性蛋白質可以協助消化吸收，以及精準營養成分的產品，以協助支援天然免疫力。

一個月幼貓食量部分，每日配方奶餵食量約 2～15 毫升，隨著品牌配方不同，奶粉沖泡方式也會有所不同，詳細資訊請務必參考包裝指示。一開始奶貓的體重可能會稍微下降，這是因為牠們還在學習吮吸。然而，在熟悉之後牠們就會穩定增重；建議飼主每天幫牠們量體重，若體重停滯或下降，請儘速諮詢獸醫師。這個時期最理想的做法，就是確保您的幼貓和母貓安全且不受干擾，讓牠們安心進食。

 

幼貓餵食階段二：四週至四個月

一個月大的幼貓可以吃什麼？幼貓斷奶吃什麼？幼貓長到四週大之後，就會開始對飼料、罐頭等固體食物產生興趣，此時您就可以開始準備離乳貓飼料幫牠們斷奶。您可以將法國皇家 ®BC34 離乳貓乾飼料顆粒加貓奶或水混合成糊狀，讓幼貓容易進食，或改用法國皇家 ®BC34W 主食濕糧替代。

餵食幼貓建議選擇量身定制且能幫助牠們成長的食物，例如，富含抗氧化物的食物，能協助幼貓維持天然抵抗力，因為在斷奶期間，牠們從母貓那裡獲得免疫力會開始下降。

四週至四個月大的幼貓食量，若為只餵乾糧（法國皇家 ®BC34 離乳貓乾飼料）的話每日攝取量約為 26～61 公克；若為濕糧（法國皇家 ®BC34W 主食濕糧）的話每日攝取量約為 98～146 公克。

您可以開始培養良好的飲食習慣，確實將幼貓進食、玩耍、睡覺和如廁的區域分開。也別忘了準備充足的清水，讓幼貓隨時補充水分。

了解各階段的幼貓餵食管理，幫助建立良好飲食習慣，兩隻美國短毛幼貓在吃飼料碗

幼貓餵食階段三：四個月後

當幼貓逐漸長大的時候，請維持良好的幼貓餵食習慣，並讓貓在安靜的地方安心進食，減少牠們承受的壓力。貓天生就是少量多餐，每天會攝取少量食物 15～20 次。大部分四個月大後的幼貓都會自己控制食量，所以您可以先準備好牠們一天所需的飼料份量，以法國皇家 ® K36 幼貓專用乾糧為例每日約食用 70～67 公克，以法國皇家 ® K36W 幼貓主食濕糧為例約每日約食用 2.5～3.5 罐，並讓牠們可以隨時進食。

於此階段，幼貓的成長速度會減緩，以發育成體型勻稱的成貓。建議選擇可以支持天然免疫功能及幫助健全身體結構的食物。像是法國皇家® K36幼貓專用乾糧法國皇家® K36W幼貓主食濕糧富含抗氧化物，例如維生素 E、維生素 C、葉黃素和牛磺酸等，有助於幼貓成長及維持天然免疫力。

如果您選擇為貓絕育，建議選擇專為絕育後的貓依照品種和性別專屬的食物，這是因為牠們的能量消耗在手術後會減少 30%，但胃口會增加達 26%，所以體重就可能會快速增加，因此需要密切注意牠們的體重。

建議您在貓約十二月齡、長成成貓的時候，務必將牠們的生活方式納入餵食方式考量。室內貓因為活動量比戶外貓少，所以需要的能量也較少，因此請給予適當的食物量，避免牠們體重增加、出現健康方面的問題。

依照成長各階段選擇適合的幼貓餵食管理，建立良好的飲食習慣，可以讓牠們長成健康且快樂的成年貓。如果您不確定如何餵食愛貓，請聯絡您的獸醫師以取得建議。

 

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