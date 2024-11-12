幼貓食量多少合理？3大時期幼貓食物與餵食方式一次了解
透過本文您可以了解：
從出生到成年，您可透過多種不同的方式幫助幼貓在成長過程維持健康，這包括牠們的食物，以及如何選擇食物。
幼貓餵食階段一：四週之前
幼貓吃什麼？奶貓從出生到一個月大時，會透過母貓哺乳得到需要的所有營養。一開始牠們會吸收初乳，其有助於幼貓早期免疫系統的發育，接著是一般乳汁。如果獸醫師建議的話，您可以選擇餵食幼貓新生配方奶，確保牠們得到需要的一切營養素；若母貓沒有奶水、奶水量不足，或生了一大群幼貓，這時餵食幼貓新生配方奶就非常重要了。
建議選擇能幫您的幼貓補充均衡營養，配方中含有高消化性蛋白質可以協助消化吸收，以及精準營養成分的產品，以協助支援天然免疫力。
一個月幼貓食量部分，每日配方奶餵食量約 2～15 毫升，隨著品牌配方不同，奶粉沖泡方式也會有所不同，詳細資訊請務必參考包裝指示。一開始奶貓的體重可能會稍微下降，這是因為牠們還在學習吮吸。然而，在熟悉之後牠們就會穩定增重；建議飼主每天幫牠們量體重，若體重停滯或下降，請儘速諮詢獸醫師。這個時期最理想的做法，就是確保您的幼貓和母貓安全且不受干擾，讓牠們安心進食。
幼貓餵食階段二：四週至四個月
一個月大的幼貓可以吃什麼？幼貓斷奶吃什麼？幼貓長到四週大之後，就會開始對飼料、罐頭等固體食物產生興趣，此時您就可以開始準備離乳貓飼料幫牠們斷奶。您可以將法國皇家 ®BC34 離乳貓乾飼料顆粒加貓奶或水混合成糊狀，讓幼貓容易進食，或改用法國皇家 ®BC34W 主食濕糧替代。
餵食幼貓建議選擇量身定制且能幫助牠們成長的食物，例如，富含抗氧化物的食物，能協助幼貓維持天然抵抗力，因為在斷奶期間，牠們從母貓那裡獲得免疫力會開始下降。
四週至四個月大的幼貓食量，若為只餵乾糧（法國皇家 ®BC34 離乳貓乾飼料）的話每日攝取量約為 26～61 公克；若為濕糧（法國皇家 ®BC34W 主食濕糧）的話每日攝取量約為 98～146 公克。
您可以開始培養良好的飲食習慣，確實將幼貓進食、玩耍、睡覺和如廁的區域分開。也別忘了準備充足的清水，讓幼貓隨時補充水分。
幼貓餵食階段三：四個月後
當幼貓逐漸長大的時候，請維持良好的幼貓餵食習慣，並讓貓在安靜的地方安心進食，減少牠們承受的壓力。貓天生就是少量多餐，每天會攝取少量食物 15～20 次。大部分四個月大後的幼貓都會自己控制食量，所以您可以先準備好牠們一天所需的飼料份量，以法國皇家 ® K36 幼貓專用乾糧為例每日約食用 70～67 公克，以法國皇家 ® K36W 幼貓主食濕糧為例約每日約食用 2.5～3.5 罐，並讓牠們可以隨時進食。
於此階段，幼貓的成長速度會減緩，以發育成體型勻稱的成貓。建議選擇可以支持天然免疫功能及幫助健全身體結構的食物。像是法國皇家® K36幼貓專用乾糧和法國皇家® K36W幼貓主食濕糧富含抗氧化物，例如維生素 E、維生素 C、葉黃素和牛磺酸等，有助於幼貓成長及維持天然免疫力。
如果您選擇為貓絕育，建議選擇專為絕育後的貓依照品種和性別專屬的食物，這是因為牠們的能量消耗在手術後會減少 30%，但胃口會增加達 26%，所以體重就可能會快速增加，因此需要密切注意牠們的體重。
建議您在貓約十二月齡、長成成貓的時候，務必將牠們的生活方式納入餵食方式考量。室內貓因為活動量比戶外貓少，所以需要的能量也較少，因此請給予適當的食物量，避免牠們體重增加、出現健康方面的問題。
依照成長各階段選擇適合的幼貓餵食管理，建立良好的飲食習慣，可以讓牠們長成健康且快樂的成年貓。如果您不確定如何餵食愛貓，請聯絡您的獸醫師以取得建議。
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