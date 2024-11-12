透過本文您可以了解：

從出生到成年，您可透過多種不同的方式幫助幼貓在成長過程維持健康，這包括牠們的食物，以及如何選擇食物。

幼貓餵食階段一：四週之前

幼貓吃什麼？奶貓從出生到一個月大時，會透過母貓哺乳得到需要的所有營養。一開始牠們會吸收初乳，其有助於幼貓早期免疫系統的發育，接著是一般乳汁。如果獸醫師建議的話，您可以選擇餵食幼貓新生配方奶，確保牠們得到需要的一切營養素；若母貓沒有奶水、奶水量不足，或生了一大群幼貓，這時餵食幼貓新生配方奶就非常重要了。

建議選擇能幫您的幼貓補充均衡營養，配方中含有高消化性蛋白質可以協助消化吸收，以及精準營養成分的產品，以協助支援天然免疫力。

一個月幼貓食量部分，每日配方奶餵食量約 2～15 毫升，隨著品牌配方不同，奶粉沖泡方式也會有所不同，詳細資訊請務必參考包裝指示。一開始奶貓的體重可能會稍微下降，這是因為牠們還在學習吮吸。然而，在熟悉之後牠們就會穩定增重；建議飼主每天幫牠們量體重，若體重停滯或下降，請儘速諮詢獸醫師。這個時期最理想的做法，就是確保您的幼貓和母貓安全且不受干擾，讓牠們安心進食。

幼貓餵食階段二：四週至四個月

一個月大的幼貓可以吃什麼？幼貓斷奶吃什麼？幼貓長到四週大之後，就會開始對飼料、罐頭等固體食物產生興趣，此時您就可以開始準備離乳貓飼料幫牠們斷奶。您可以將法國皇家 ®BC34 離乳貓乾飼料顆粒加貓奶或水混合成糊狀，讓幼貓容易進食，或改用法國皇家 ®BC34W 主食濕糧替代。

餵食幼貓建議選擇量身定制且能幫助牠們成長的食物，例如，富含抗氧化物的食物，能協助幼貓維持天然抵抗力，因為在斷奶期間，牠們從母貓那裡獲得免疫力會開始下降。

四週至四個月大的幼貓食量，若為只餵乾糧（法國皇家 ®BC34 離乳貓乾飼料）的話每日攝取量約為 26～61 公克；若為濕糧（法國皇家 ®BC34W 主食濕糧）的話每日攝取量約為 98～146 公克。

您可以開始培養良好的飲食習慣，確實將幼貓進食、玩耍、睡覺和如廁的區域分開。也別忘了準備充足的清水，讓幼貓隨時補充水分。