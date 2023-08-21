小貓剛帶回家要注意什麼？3 大重點幫助幼貓適應新環境

您的幼貓第一次與新家庭的接觸非常重要，而這也會對牠們是否能成功適應新環境帶來影響。為了迎接幼貓入屋，您必須將所有必要用品都準備好，而且進行接觸時也要逐漸、緩慢地進行，順利讓幼貓適應新環境。

當幼貓換環境，初次來到您的家中，會出現許多自然的貓的行為（例如：想要逃跑和躲避），因此很重要的一點，是了解貓的自然行為，確保牠們感覺舒適並且身心健康。以下介紹3點新貓入屋注意事項，幫助幼貓可以順利融入家庭。

一、帶幼貓回家時機：什麼時候才能讓幼貓與家人認識？

週末通常會比平日更為安靜，對幼貓而言，這樣的環境也較為平靜。很重要的一點，請記得您的幼貓才剛剛來到一個未知的環境，而認識新的人類對牠們而言可能是一種可怕的情況。為了降低幼貓感覺有壓力的風險，您應該：

讓幼貓慢慢一個一個認識家庭成員

控制您自己和其他人的感情

記得在抱幼貓的時候一定要溫柔

不要將幼貓從一個人的手上傳到另一個人的手上，這樣過大的傳遞會讓牠們感覺壓力

相反的，讓幼貓在感覺舒服的時候主動接近您

提醒您不要提高音量，避免嚇到牠們

讓幼貓有足夠的時間，可以在認識其他家庭成員之間放鬆或睡覺

如果您的幼貓在一個太過吵雜或熱鬧的環境中長大，牠們可能成長為一隻容易受驚且膽怯的貓。

二、幼貓剛帶回家，須要教您的家人如何正確抱幼貓

與新來的幼貓熟悉之後，很重要的一點，是讓家人了解如何小心抱牠們，接受正確的幼貓抱抱訓練，避免有突然的動作而可能驚嚇到牠。

抱幼貓的最好方式是：