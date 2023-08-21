小貓剛帶回家要注意什麼？3 大重點幫助幼貓適應新環境
您的幼貓第一次與新家庭的接觸非常重要，而這也會對牠們是否能成功適應新環境帶來影響。為了迎接幼貓入屋，您必須將所有必要用品都準備好，而且進行接觸時也要逐漸、緩慢地進行，順利讓幼貓適應新環境。
當幼貓換環境，初次來到您的家中，會出現許多自然的貓的行為（例如：想要逃跑和躲避），因此很重要的一點，是了解貓的自然行為，確保牠們感覺舒適並且身心健康。以下介紹3點新貓入屋注意事項，幫助幼貓可以順利融入家庭。
一、帶幼貓回家時機：什麼時候才能讓幼貓與家人認識？
週末通常會比平日更為安靜，對幼貓而言，這樣的環境也較為平靜。很重要的一點，請記得您的幼貓才剛剛來到一個未知的環境，而認識新的人類對牠們而言可能是一種可怕的情況。為了降低幼貓感覺有壓力的風險，您應該：
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讓幼貓慢慢一個一個認識家庭成員
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控制您自己和其他人的感情
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記得在抱幼貓的時候一定要溫柔
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不要將幼貓從一個人的手上傳到另一個人的手上，這樣過大的傳遞會讓牠們感覺壓力
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相反的，讓幼貓在感覺舒服的時候主動接近您
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提醒您不要提高音量，避免嚇到牠們
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讓幼貓有足夠的時間，可以在認識其他家庭成員之間放鬆或睡覺
如果您的幼貓在一個太過吵雜或熱鬧的環境中長大，牠們可能成長為一隻容易受驚且膽怯的貓。
二、幼貓剛帶回家，須要教您的家人如何正確抱幼貓
與新來的幼貓熟悉之後，很重要的一點，是讓家人了解如何小心抱牠們，接受正確的幼貓抱抱訓練，避免有突然的動作而可能驚嚇到牠。
抱幼貓的最好方式是：
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將一隻手放在幼貓的腹部
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將另一隻手放在幼貓的後腿下方提供支撐
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為了證明您的權威，您可以捏著幼貓頸後的皮來抓起幼貓，因為母貓也是這樣帶小貓。
三、小貓剛帶回家，該如何介紹幼貓給孩子們？
貓可以成為孩子們成長的絕佳夥伴，但剛帶小貓回家時，重要的是必須確保家中的每個孩子都了解如何與幼貓互動。這可以幫助幼貓在溫和、平靜的氛圍中適應牠們的新環境。
一旦幼貓成年，當牠們想要獨處時能夠輕鬆地避開孩子，但是您的幼貓目前還不太有能力做到這一點。孩子們需要知道何時應給予幼貓空間來放鬆和睡覺，以及當幼貓休息時不該打擾牠們。
幼兒在幼貓周圍時大人應時時關注，提醒孩子小心地接近、溫柔地和牠們玩耍，並且避免幼貓被用力抓起或受到過大的力道對待。
介紹您剛誕生的幼貓給家庭成員是一個漸進的過程。保持耐心和警覺性是不可或缺的，請按照您幼貓的個性找出最適合牠的步調，提供溫和與正面的成長經驗。
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