公貓結紮需要嗎？2 分鐘了解貓結紮原理、時間與貓結紮後改變

為幼貓結紮是一種常見的手術，而且對您的愛貓和生活也有很多好處。但是這不是隨便可以做的決定，特別是如果您計畫未來要讓愛貓生小貓的話更是如此。

一、什麼是貓咪結紮（絕育）？公貓結紮的原理是什麼？

「Neutering」是為公貓結紮時使用的字詞。如果是母貓結紮，則通常稱為「Spaying」，但是在中文公貓和母貓都統稱為結紮。

「結紮」是去除貓的性荷爾蒙。對於公貓而言，結紮手術會割除牠們的睪丸，在貓結紮後無法製造可以讓母貓受孕的精子，進而達到避孕的效果。手術必須由獸醫師於動物醫院結紮。

二、公貓結紮年齡多大較適當？

在理想的情況下，結紮貓的手術通常建議您在幼貓性成熟時進行；對公貓結紮時間而言，通常是 6 至 12 個月大的時候。公貓發情年齡通常會在 7 至 12 月大的時候，就會開始尋找母貓交配。貓最快可以在三個月大的時候進行結紮，請注意時間以免造成公貓太早結紮，以免引起相關疾病。如要了解為小貓結紮的最好時機，請洽詢您的獸醫師。

三、為什麼要為幼貓結紮？

為幼貓結紮的主要好處，是可以避免貓不必要的繁殖，因為如果家裡的貓生了小貓，可能不容易管理，也不容易找到合適的送養人家。由於公貓結紮發情慾望也會降低，因此也可以降低傳染性病的風險。同時，對於公貓結紮後情緒方面，牠們對打架的慾望也會降低，而這可以讓您的生活更安靜、平和。

四、公貓結紮後飲食會有什麼改變？

結紮後，貓對於營養的需求會改變。其對於熱量的需求會減少約 30%，但食慾會提高約 20 至 25%。由於幼貓仍在成長，也需要能量才能發展出健康的肌肉和體重，因此提供能滿足其營養需求的食物就非常重要，您可以選擇專為結紮貓設計的食物。請洽詢您的獸醫師以取得營養建議。

五、貓咪結紮後可能會帶來哪些問題？

公貓在結紮後很有可能發胖，而這可能會引發長期的公貓結紮後遺症健康問題。其中包括關節疾病、糖尿病和泌尿系統等問題。如果您決定為公貓結紮，請注意公貓結紮後照顧，如牠們的熱量攝取，並多與牠們玩耍、刺激牠們活動以控制牠們的體重。

結紮對於您的愛貓和您的生活而言，公貓結紮後改變可以帶來非常多的好處。如需更多資訊，請與您的獸醫師討論，協助您決定結紮是否適合您的愛貓。