母貓結紮該不該做？關鍵時機與好處、飲食、副作用全解析

為母貓結紮是一個很重要的決定。這對貓的健康和身心健康有正面的影響，但結紮後也可能會有一些狀況需要特別注意。

一、什麼是結紮？

結紮（絕育）英文是「Spaying」，為一種讓母貓無法生育的手術。公貓的結紮（絕育）英文是「Neutering」。不過，這個詞有時也可通用於公母貓咪，指的都是絕育手術。

二、母貓結紮的原理是什麼？

動物結紮手術必須由獸醫師或其他動物醫院的合格專業人士進行。在手術摘掉子宮卵巢之後，母貓就不會再製造可以受精的卵子，也不會再釋放吸引公貓的性激素。

三、貓咪什麼時候可以結紮？

貓結紮時間為何？不論是公貓還是母貓，都可以在性成熟時進行結紮。母貓通常會在 6 個月大左右的時候第一次發情；此時牠們的行為會發生變化，可能會一直喵喵叫、磨蹭您的腿或家具，而且會在背部被碰觸時會做出一些求偶的動作。

對母貓而言，結紮年齡通常是在 6 至 7 個月大的幼貓時期，不過 3 個月大的時候也可以安全進行手術。

四、我的貓應該結紮嗎？

母貓是否結紮的決定權全在您，亦可以不為母貓結紮、將來讓母貓可以生育小貓。不過，為貓結紮的好處很多，最重要的是結紮可以延長牠的壽命。

母貓結紮的好處：

避免不慎生出更多小貓

減少母貓與其他貓打架的可能性

減少性病傳染

減少吵鬧且會令飼主不舒服的發情症狀

五、結紮對貓咪的飲食會有什麼影響？

母貓結紮後，您會開始發現其行為的改變，其中也包括貓的飲食習慣。牠的食量可能增加 20-25%，但實際的熱量消耗卻減少了 30%。也就是說，母貓在結紮後很容易攝取過量的食物，並導致身體將多餘的熱量轉換成脂肪。

由於貓的身體仍會正常成長，如果您決定在幼貓時就為愛貓結紮，那麼在結紮後照顧時需要準備能夠提供成長所需的養分，但又不會導致體重異常增加的食物，建議選擇專為結紮後的幼貓所特別配置的飼料。

六、母貓結紮可能會有哪些負面影響？

結紮後最大的影響，就是貓的體重可能增加，最後導致健康問題。糖尿病和關節疾病都與貓的肥胖症有關，加上因肥胖行動不便導致不愛動可能會因為運動量不夠，最終導致出現消化系統的問題。

整體而言，為貓結紮對貓的健康和生活品質會帶來正面的影響。如果需要更多建議，請洽詢您的獸醫師，他們可以為您提供最好的方式建議。