幼貓應在什麼時候施打第一劑疫苗？

第一劑核心疫苗會在 12 至 16 週大的時候施打。

第一劑疫苗主要是對抗以下病毒：

貓流感，包含貓科皰疹病毒 (fHV) 和貓科卡里西病毒 (FCV)

貓科泛白血球減少症 (貓瘟) (FPV)

貓科白血病病毒 (FeLV)

我的幼貓能否在施打第一劑疫苗之前外出？

幼貓至少接受過兩次疫苗注射後，才算是完成免疫，包括 12 至 16 週時施打的第一劑疫苗。在此之後，幼貓就有抗體了，可抵抗疫苗涵蓋的疾病。

理論上來說，幼貓不應在施打第二劑之前外出。然而，從行為的觀點來看，須讓這個年齡的幼貓接觸不同的環境，確保牠們成長的社會化。

因此，即使幼貓尚未接受第二劑注射，仍可讓牠們外出，但需限制在感染風險較低的地方，像是自家花園。

若您打算讓幼貓只生活在室內，就不必擔心這點。

我的幼貓是否可同時接受其他注射？

若您的獸醫師認為有必要，這時也是施打第一劑狂犬病疫苗的適當時機。不過，這些取決於您的幼貓的生活方式，以及您是否打算帶牠一起出國旅行。

我的幼貓還要接受哪些其他的施打注射？

注射完第二劑後幼貓必須要定期施打，每年注射一次。若您的幼貓已接受過非核心疫苗注射，那麼以後也要定期補打同樣的疫苗。

您的獸醫師會根據您的愛貓的個別需要，建議並擬訂適當的疫苗注射計劃表。

我的貓每年都要施打相同的疫苗嗎？

不一定。對不同疾病和病毒的抗體持續有效的時間長短不一。這表示，您的貓不會每年施打相同的疫苗。

施打的依據如下：

使用的疫苗類型

貓的年齡

任何當地流行病的風險

任何現行法規的要求

獸醫師會知道幼貓需要補打哪些疫苗，而且每次約診時都會向您解釋這些疫苗是對抗哪些疾病。

我的獸醫師會在該施打疫苗的時候通知我嗎？

獸醫師應會提醒您，確保您記得幫家中幼貓約診以施打疫苗。不過，您最好自己也做一份施打時間的紀錄，不要只是依賴院方提醒。

若您對幼貓初期疫苗注射或補打注射有任何疑問，請務必聯繫您的獸醫師。