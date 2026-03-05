幼貓回家後的第一週
照顧幼貓的重要須知
將幼貓接回家的時候，有很多地方都需要注意。在將幼貓接回家之前，您必須做好充分的準備，並知道在牠們到家後第一天及第一個晚上如何照顧牠們 (包括如何餵食)。
第一週的時候，建議您讓牠們開始習慣固定時間活動，並且還要帶牠們去看獸醫師以及練習社會化。另外，您也必須知道如何讓幼貓認識您的親朋好友、孩子和家中其他寵物。您也要知道在牠們接種疫苗注射之後，如何在牠們第一次出門冒險時保護牠們。
您準備好將幼貓接回家了嗎？
將幼貓接回家之前，請務必做好萬全的準備。確保您已將家裡佈置成幼貓安全的環境，並為牠們佈置一間滿足一切所需的房間，包括床舖、食物和水碗、貓砂盆和玩具。
您也需要一個貓外出籠來攜帶幼貓，還要準備一些前飼主餵過的食物。另外也建議您找到信賴的獸醫師，並且安排在接回家幾天後預約看診檢查。
將幼貓接回家之前，需要做什麼？
確認家裡已佈置成適合幼貓居住的環境，並為牠們佈置一間專屬房間。在接回家途中，也需要準備一個貓的外出籠。最好事先找好獸醫師，方便在幼貓回家住幾天後安排預約檢查。
幼貓要到多大才適合接回家？
要領養幼貓時，一定要等到牠們至少八週大，而且有的育種者可能會讓牠們與母貓和兄弟姊妹待在一起，直到牠們 12 週大為止。到了這個階段，牠們應該都已經離乳，並且也學會與其他貓互動所需的基本社交技能。在 8 週至 16 週大的時候，牠們也會開始了解自己在家中的地位，因此這個時候就很適合接回家與您同住。
什麼時候最適合帶幼貓回家？
建議您可以在家裡不會有訪客，能夠與幼貓獨處幾天的時候把幼貓帶回家。盡量在早上的時候去接牠們，這樣牠們才可以在太陽下山之前有時間熟悉您的家。
您應該向幼貓的前飼主提出哪些問題？
詢問幼貓都吃哪些食物，並了解牠們進食的時間和習慣及如何使用貓砂盆。確認牠們是否看過獸醫師、是否有接種疫苗注射或進行驅蟲治療，以及是否有施打晶片。另外也要詢問牠們是否有喜歡的玩具。
可以的話，在將幼貓接回家之前先將幾件玩具和一張毯子留給幼貓使用幾天，這樣牠們在回家的路上和之後才能有自己熟悉的味道讓牠們感到安心。
接幼貓回家時該帶些什麼？
但是如果您要搭車，就一定要使用運輸籠，因為如果讓幼貓在車內亂跑可能會發生危險，而且如果是步行或搭乘大眾交通工具，牠們也可能會逃脫。
選擇幼貓在長大後也可以使用的運輸籠，並在裡面鋪上毯子，讓牠們更舒服。不透光的運輸籠可以讓幼貓更有安全感。記得也要帶一些紙巾和替換用的毯子，避免幼貓在途中不小心便溺或有其他意外。途中不要打開運輸籠，這樣才能穩定幼貓的情緒。
如何以更舒適的方式接幼貓回家？
如果您是開車接送，請讓車內保持平靜並且慢慢駕駛，以免幼貓受到驚嚇。請用安全帶繫緊貓外出籠，避免外出籠東倒西歪，或讓另一位乘客抱好外出籠。
為了讓幼貓感到安全，請為貓咪外出籠外蓋上一條薄毯，然後在籠內放入氣味熟悉的玩具或毯子。開車途中讓牠們待在外出籠中是最安全的，不過您可以輕聲細語地跟幼貓說話，幫助牠們保持冷靜。
與幼貓相處的第一天
幼貓對新環境非常敏感，因此在接待新寵物時請務必謹慎待之。請按照這些關鍵提示，這樣幼貓比較不會無所適從。
讓居家保持平靜
家裡新的景象、聲音和氣味，再加上與母貓分離，可能會讓幼貓感到壓力重重。因此，請讓居家保持平和安靜。
讓幼貓盡情探索
到家之後，請將貓籠放在您為幼貓準備的房間內，然後將門打開。讓牠們可以在自己願意的時候出來探索，不要急著馬上要抱牠們。
將幼貓放到牠的床上
當幼貓探索過自己的房間之後，牠們可能需要小睡休息，因此請將牠們放到牠自己的睡床上，不要嘗試與牠們玩耍。請務必也讓牠們知道自己的貓砂盆在什麼地方。
隨時注意幼貓
幼貓在一開始的時候可能會很膽小，但是很快就會開始好奇，想要到處探索。如果您的住家有特別為幼貓設計調整，您就可以看著牠們，讓牠們四處探索。或者也可以在前幾週的時候讓牠們安全地待在自己的房間內，房間裡要有窗戶，而且還要經常與牠們接觸互動。
隨時注意
在幼貓約 4 個月大之前，牠們應時時有人陪伴。每小時離開牠們 5 分鐘，然後逐漸延長離開牠們的時間，讓牠們習慣自己獨處。有的品種也許要考慮一次領養兩隻幼貓，讓牠們可以彼此陪伴。
讓幼貓擁有自己的空間
貓咪需要有自己分別的地盤，方便牠們進食、休息、清理 (排泄) 和玩耍。觀察幼貓如何使用空間，並在必要時調整一下，讓牠們感到舒適。例如，您可能要將幼貓的床舖移到更高的位置，或者將貓砂盆移到離食物更遠的地方。
與幼貓相處的第一個晚上
幼貓在第一個晚上的時候常常會感覺很不安，牠們接下來連續兩三晚一直叫也是正常。這裡有幾個秘訣，可以協助您安撫幼貓。
提供安全的睡眠地方
將幼貓的睡床放在舒適、安靜的地方，還要有毯子，並確保牠們可以自行去喝水、吃東西及使用貓砂盆。關燈可以讓幼貓建立良好的睡眠習慣，但第一晚牠們還需要適應環境，因此建議不要關燈。
幼貓需要在自己可以放鬆，而且感到安全的安靜地方充分睡眠，身心才會健康。幼貓一天可能需要約 20 小時的睡眠，就連成貓一天也可能最多需要 18 小時的睡眠。
最佳的幼貓食物和餵食習慣
第一次餵食幼貓，是牠們與您共處的重要一步。了解牠們的需求有助於確保一切順利。
一開始給予固定的飲食
幼貓的飲食若有任何突然變化，都可能導致消化不良和造成壓力。因此，第一週請讓幼貓食用同樣的食物，並按照前飼主的規律來餵食。然後再慢慢換成其他想要的規律，並換成適合幼貓年紀的食物。
提供安靜的進食空間
這應為幼貓感覺安全的地方，而且遠離您和其他寵物的進食位置。貓咪不喜歡在貓砂盆附近進食，而且一定要有乾淨的飲用水。請不要將水碗放在食物旁邊，避免飲用水遭到污染。
不要讓幼貓喝牛奶或吃剩菜
斷奶後，幼貓就無法再消化奶醣，而牛奶可能會讓牠們腹瀉。如果您餵牠們吃剩菜，牠們可能會出現乞食的行為，或者可能會因攝取過多不適合的食物而生病或體重過重。
幼貓如果食慾降低，一定要有耐心
搬到新家可能會讓幼貓感到有壓力，因此一開始幼貓可能不會進食太多，但當牠們逐漸習慣之後，食慾就應該會慢慢恢復。另外也要提醒您，貓每餐進食的份量都不多，而是一天少量多餐。如果您擔心幼貓的飲食習慣，請向您的獸醫師諮詢。
帶幼貓去看獸醫
將幼貓安置在家裡幾天後就需要帶牠們去看獸醫師。看診除了進行一般健康檢查之外，還會安排疫苗接種時間，並提供有關驅蟲、營養等方面的建議。
搭車旅行
您的幼貓可能需要搭車去獸醫院，因此牠們必須要習慣搭車。如果您之前接牠們的時候不是搭車，建議您在把牠們帶回來的第一週內帶著牠們搭車，協助牠們習慣。首先要確保牠們在車用運輸籠內感到舒適自在，然後再讓牠們上車，但是不要發動引擎。當牠們習慣後，就可以開始讓牠們熟悉引擎聲和移動晃動。
使用貓用運輸籠
使用貓用運輸籠將幼貓接回來是最安全的方式。如果沒有使用貓用運輸籠，您一定要盡快讓貓習慣使用運輸籠，這樣牠們在去看獸醫師的時候才能夠感覺自在。您甚至也可以鼓勵幼貓使用運輸籠做為安全的睡覺地方。
了解幼貓學習社交的資訊
您有責任幫助幼貓建立自信心，並讓牠們適應環境。請慢慢讓牠們認識新的體驗並給予溫和的鼓勵，幫助幼貓學習社交。
認識新的聲音
聲音會嚇到幼貓，並使牠們感到焦慮不安，因此如果要讓牠們認識新的聲音，請務必一邊安撫牠們。這些聲音可能包括洗衣機、音樂或吹風機之類的聲音。記得，一定要在幼貓看來感覺舒適自在的時候才讓牠們認識新的聲音。
協助幼貓探索
您的幼貓將必須面對多種不同的地形。您可以小心讓牠們熟悉階梯，並利用室內貓樹和多種不同的地形來協助牠們更為熟悉。
讓幼貓習慣被人抱
您的獸醫師會想要為幼貓進行完整的檢查。為了避免幼貓因感到不適而反抗，建議您慢慢讓幼貓習慣被人抱起並撫摸全身。
與幼貓玩耍
多花一點時間與幼貓玩耍，溫柔地鼓勵牠們表現出自然的行為，例如偷偷靠近、猛撲和揮爪。
搬到新家後，幼貓可能會感到不安，但是您可以幫忙安撫牠們。記得一定要慢慢移動，並小心輕柔地抱起牠們。輕柔地對牠們說話，並盡力安撫牠們，然後慢慢讓牠們習慣眼前的新事物、聲音和味道。另外，一開始也盡量不要有太多訪客。
幼貓白天的活動
使用貓砂盆
餵食
第一週請按照幼貓前飼主的規律。然後再逐步調整成您自己的規律。可以選擇三個主要選項：
- 放入每日定量的乾糧，然後讓牠們自己隨意食用。
- 每天少量多餐餵食。
- 放入更少量的乾糧讓幼貓隨意食用，並在規定的時間餵食濕糧。
無論選擇哪一項，都應該從一而終，讓幼貓學會預期的用餐時間。
玩耍
請務必讓每位家人花時間與幼貓玩耍，並建立關係。遊樂區是幼貓最重要的地盤，牠們需要空間奔跑、攀爬和躲藏。貓尤其喜歡爬高，因此如果沒有足夠的地方讓牠們在高處休息，買貓跳台是個不錯的選擇。
行為和訓練
雖然溫柔對待幼貓很重要，但牠們也必須了解底線所在。如果有無法接受的行為，例如翻垃圾等，解決這種問題的其中一個最好方式，就是使用玩具分散牠們的注意力，並重複簡單的指令。
體力活動
貓最有活力的時間是在黃昏。幼貓這時很喜歡跟您一起玩耍，而且這有助於牠們在入睡之前消耗精力。貓另一個精力充沛時間則是在清晨。如果您不是早起的人，請嘗試使用自動餵食器，讓牠們清晨也能自得其樂。
睡床位置
將幼貓的睡床放在您計畫在牠們成年後放置的位置，不要移動，因為當牠們習慣在某個位置睡覺之後，就很難在更改位置。雖然幼貓的睡床需要放在安靜的地方，但建議您放在您的休憩區域附近，因為牠們會喜歡看著您。
規律作息
確認幼貓可以使用一切所需物品，例如貓砂盆、清澈的飲水、食物、最喜歡的玩具和毯子。然後使用關燈或把燈調暗的訊號來表示就寢時間。牠們可能會在頭幾個夜晚哭嚎，但是很快就會知道早上就會再看見您，並在規律作息中體會到安全感。
當幼貓於約四月齡時再度接種疫苗後，就能在您的看管之下出去戶外走走。但是牠們還不能在無人看管的情況下出門，除非牠們已經六個月大。
就像幼貓接種完整的疫苗一樣，您也應該確保以下事項：
- 牠們可透過晶片識別身分，並配戴合身的項圈和名牌。
- 花園經過幼貓安全考量設計。
- 您知道幼貓最喜歡的東西，因此可以使用這些東西來誘導幼貓回到家裡。
在幼貓可以自由出門之前，還必須先進行絕育手術 (切除卵巢或結紮)，避免不慎生出更多小貓。
幼貓第一次出門可能會感到畏懼，不過以下幾種方法可確保牠們獲得正向的體驗：
- 選擇一個安靜的時間，讓孩子和其他寵物遠離身邊。
- 讓幼貓在晚餐前出門，這樣就能用幼貓的食物再次吸引牠們回家。
- 跟著幼貓出門，隨牠們摸索方向，避免迷路。
- 讓門一直開著，這樣牠們就知道如何進門。