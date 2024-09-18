幼貓清單：為迎接幼貓做好準備

✓ 幼貓飼養必備物品

床 一個讓牠們安心睡覺的地方，可以放一些寵物安全毛毯。

貓砂盆 如果您的幼貓比較習慣使用覆蓋式的貓砂盆，那最好就選擇這種類型，因為它可以減少氣味，並且避免弄髒周圍的地方。

外出籠 一個可以安全搬運貓咪的外出籠。

碗 三個玻璃或不鏽鋼的碗。您總共會需要一個比較大的碗來裝水，還有兩個比較小的碗，一個裝乾糧，一個裝濕糧。

貓咪玩具 利用貓咪玩具來鼓勵體能活動，並且刺激腦部運作。

貓抓板和貓抓柱 提供幼貓貓抓板和貓抓柱，滿足牠們的自然本能，牠們才不會將爪子使用在錯誤的地方，比如您的傢俱。

衛生用品 可以用來打理幼貓儀容的用具，像是毛刷、指甲剪...等。