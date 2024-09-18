幼貓清單：為迎接幼貓做好準備
恭喜您，即將迎接一隻幼貓成為新的家人！您們即將住在同一個屋簷下，這是多麼令人興奮的事情！不過在牠們可愛的小爪子踏進家門之前，請先確認自己是否備妥幼貓所需的物品，是非常重要的。
開始飼養新的幼貓前，您需要明白一些基本知識。第一件事情，就是將以下的清單全部都打勾勾。
幼貓準備清單：
1. 劃分隔離出家裡的危險區域，確保牠們的安全，才能好好迎接幼貓
您的毛小孩一開始大概會有點害羞，但接著牠們應該就會迅速變成一隻充滿好奇心、喜愛玩耍、而且充滿活力的小貓咪，您家中的每一個角落都會被牠們仔細探索一番！確保幼貓生活在一個安全的環境，是飼養任務最重要的第一步。
6.有毒食物
1.有毒的室內植物
3.危險物質
7.小型物品
4.藏身地點
5.電線和插座
2.馬桶和垃圾桶
3.危險
5.工具和小東西
4.水池和噴泉
6.危險物質
2.有毒的花園植物
1.圍牆和大門
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2. 打造一個舒適且適合牠們的環境生活，才能好好迎接幼貓
您需要為幼貓準備三個主要的活動區域，每一個活動區域都需要被隔開，最好分別位於不同的房間。當幼貓逐漸適應家裡的環境，很快就會有一個地點成為牠們的最愛，此時您可以再依照情況改變活動區域的位置分配。
- 喝水和吃飯的區域：幼貓需要一個安靜的環境，好讓牠們在吃飯的時候不會被打擾或受到驚嚇。找到一個遠離日常動線、而且有足夠空間將不同的碗分開擺放的地點，避免從食物碗裡濺出來的液體跑到裝水的碗裡，污染飲用水。貓咪天生喜歡在不同的地方喝水，所以如果可以讓新鮮水源遍佈家中的不同地方，就能幫助貓咪多喝水。
- 睡覺和休息的區域：幼貓需要非常大量的睡眠。給牠們一個可以好好放鬆的環境，而且必須遠離家裡的吵雜動線，讓牠們可以放心休息、睡覺，是非常重要的一件事情。
- 上廁所的區域：不論是幼貓還是貓咪，對牠們而言，上廁所其實是一件會讓牠們感到脆弱的事情。最好的作法，就是將牠們的便盆分開擺放，遠離家裡的其牠人貓，並且也不要讓貓咪太難抵達。
3. 找到合適的食物，才能好好迎接幼貓
當幼貓長大為成貓，會發生一些生理構造上的轉變，所以牠們開始會有不同的生理需求，因此在餵食的時候，必須按照牠們成長階段的營養需求來進行。
幼貓需要特定的食物，因為牠們的成長幅度極度迅速—您親眼看著牠們快速成長，就可以明白到這點。在幾個禮拜之內，牠們會以極快的速度長大，大到您無法一掌捧在手上。在這個快速成長時期，找到合適的食物，滿足牠們的營養需求，就是養育工作的關鍵。
找到最適合牠們的幼貓營養配方，好好維持牠們的消化系統、大腦發育與免疫系統，甚至是日常生活所需的能量，才能讓牠們健康成長！
4. 確認每位家人都準備好迎接新成員，才能好好迎接幼貓
超級柔軟、超級有趣又超級好動，幼貓彷彿是擁有超能力的超級英雄，不過俗話說，超級英雄總得承擔更多的責任，而這些責任也必須由您和您的家人一起承擔。身為幼貓飼主，您就是決定寵物一生幸福的關鍵角色，即便是在寵物入住前，當您開始思考是否要養一隻貓咪的時候，這份責任就落到您的肩膀上了。
每天您都需要分攤一點時間，讓牠們擁有最好的生活，這都是負責任的飼主所該做的事情。您和您的家人接下來每一天都要面對接踵而來的挑戰，包括保留和牠們玩耍、訓練牠們的時間，準備牠們的每一餐，更別提營養品、看診費、醫藥費、寵物照顧費...等各種支出。想要和幼貓留下美好回憶，這都是必要的花費—不過這些絕對非常值得。
5. 找到適合您們的獸醫，才能好好迎接幼貓
從幼貓的第一次健康檢查，到往後日常的看診、疫苗接種，您的獸醫將伴隨著幼貓長大，照料牠們的健康。想要找到能夠給予您飼養建議、在發生問題時指引您、確保幼貓長大過程一切順利、伴隨幼貓一步步向前行的得力幫手，獸醫就是最好的人選。
如果想要找到您家附近的獸醫，可以使用我們的尋找獸醫功能，找到最適合您幼貓的獸醫。