絕育 (切除卵巢或結紮) 後的幼貓，食慾會增加，但也會變得較沒精神。如果不仔細控管牠們的飲食並多多運動，可能會導致牠們變得過重。

請向獸醫師諮詢如何調整幼貓絕育後的飲食。您可能要改成專為絕育後幼貓設計的食物，這樣才能提供同樣的份量，但卡路里卻更少。