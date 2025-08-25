幼貓餵食和營養
幼貓需要的食物與成貓不同
隨著幼貓快速成長，以及消化系統和免疫系統慢慢發育，因此需要與成年貓不同的特定營養素。幼貓尤其需要較高能量和蛋白質含量的飲食，以及維持天然免疫力的營養素，還有適當均衡的維生素和礦物質。
為什麼幼貓的飲食如此重要
出生到 4 月齡
4 至 12 月齡
幼貓的消化和免疫系統雖然慢慢在變強，但是仍然相當脆弱。牠們的成長速度和能量需求開始下降，但是仍然需要好消化的食物，尤其是為發育中的幼貓專門設計的食物。
成貓
健康成長所需的營養素
幼貓在出生的頭幾個月需要一連串重要的營養素，才能幫助健康成長和發育。幼貓飲食必須提供足夠的能量和優質蛋白質才能滿足成長需求、幫助建全尚未成熟的免疫系統，而且還要好消化。法國皇家® 膳食營養均衡，可提供完整量身訂製的飲食，滿足各種幼貓體型、生活方式和品種的需求。
法國皇家幼貓營養背後的科學
精準營養的重要性
我們與育種中心、獸醫師和營養學家攜手合作，因此每個法國皇家配方都是精準調校之後所製造的優良食品。這些配方能獨家滿足幼貓依年齡、品種、生活方式和敏感性的特定需求。
除了食物的營養均衡外，我們還著重於以下關鍵因素。
美味適口
成貓和幼貓對氣味和質地極其敏感，不過對味覺卻相對不發達，使牠們變得愛挑食。為了提高我們飲食配方的吸引力，我們確保：
- 嚴格挑選針對氣味、密度、質地以及營養品質的成份。
- 飼料顆粒的質地、形狀和大小均經過精心設計。
- 食物保存完好。
容易消化
幼貓的消化系統非常纖弱，因此我們的幼貓配方易於消化，有助於預防消化不良並能幫助營養吸收。
高安全標準
過去 50 多年來，法國皇家持續為寵物食品產業樹立品質保證和食品安全的高標準。我們收到的每份原物料和製作的每批食物，均經過營養品質和食品安全的全盤檢驗。
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幼貓的餵食時間表
幼貓和成貓有三種常見的餵食方法。
- 自助用餐 - 這是最自然的方式，因為貓咪可以自由取用食物，這樣通常可以每天少量多餐，每 24 小時最多吃 16 次。這種方式適合能吃乾糧並且不會過重或吃太多的幼貓。
- 分配餵食 - 這是指在一天中的特定時間餵食幼貓。由於這不太適合牠們隨意進食的傾向，因此最好將每日總份量分成一天少量多餐。
- 組合餵食 - 這種餵食方法是指，放好乾糧給牠們自行食用，並在固定的時間餵食濕糧。如果您使用的是這種方法，請務必控制整體餵食份量，預防止幼貓變得過重。
為幼貓打造良好的進食環境
什麼是食物玩具？
食物玩具是一種可放入食物的玩具，只有當幼貓把玩具撥弄到對的地方，食物才會掉出來。
主要有兩種類型：
- 濕糧食物的固定式拼圖，包括迷宮、慢食碗和慢食盤。
- 乾糧食物的移動式拼圖，包括覓食杯、覓食蛋和覓食球。
食物玩具對幼貓有何益處？
幼貓應喝多少水？
請務必確保隨時都有乾淨的水可飲用
貓是隨機喝水的，因此請在屋內多放幾個碗，確保每個碗都放在安靜的地方，遠離食用碗和貓砂盆。也可以嘗試：
- 使用玻璃、陶瓷或金屬材質的水碗，因為許多貓不喜歡塑膠碗裡的水味。
- 一個寬而淺碟的水碗，並將水注滿到邊緣，這樣幼貓就能一邊喝水一邊注意周圍環境。
- 讓幼貓喝飲水器或水龍頭的水，有些貓更喜歡流動的活水。
為什麼乾濕混餵對幼貓有益？
適口性
我們的濕糧配方經過專門調配，最能滿足挑食幼貓的味蕾。
補充水份
每包濕糧有高達80%的水分，可以提供約73％的幼貓建議每日喝水量。
體重管理
濕糧的水份含量高，因此相同卡路里之下能餵食的份量較多。
牙齒衛生
乾糧顆粒能在幼貓咀嚼時對牙齒產生類似刷牙作用，有助於保持牙齒乾淨。
隨意食用
放好一天的乾糧份量讓幼貓自行取用，讓牠們按照天性每天少量多餐地進食。
我何時應該開始混合餵食？
如何為幼貓換食
飲食突然改變可能會導致消化不良，讓幼貓戒備自己的食物。因此，不論是要換成成年食物、改變產品或加入混合餵食，都請務必以一週的適應時間慢慢加入新食物。
為幼貓打好健康成長的基礎
我們的營養配方幫助幼貓建立自然抵抗力、支持牠們健康成長並有助於消化系統的發育。
請務必確保隨時都有乾淨的水可飲用
請將幼貓的水碗注滿，並至少每天更換一次，保持水質清澈。水碗也要每天清洗，預防寄生蟲在裡面繁殖。
如何鼓勵幼貓喝水
貓是隨機喝水的，因此請在屋內多放幾個碗，確保每個碗都放在安靜的地方，遠離食用碗和貓砂盆。也可以嘗試：
- 使用玻璃、陶瓷或金屬材質的水碗，因為許多貓不喜歡塑膠碗裡的水味。
- 一個寬而淺碟的水碗，並將水注滿到邊緣，這樣幼貓就能一邊喝水一邊注意周圍環境。
- 讓幼貓喝飲水器或水龍頭的水，有些貓更喜歡流動的活水。