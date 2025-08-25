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幼貓餵食和營養

餵食幼貓營養完善的飲食，並依特定需求量身調配營養成份，可以滿足牠們健康發育的需求，並奠定將來身體強健的基礎。

幼貓需要的食物與成貓不同

隨著幼貓快速成長，以及消化系統和免疫系統慢慢發育，因此需要與成年貓不同的特定營養素。幼貓尤其需要較高能量和蛋白質含量的飲食，以及維持天然免疫力的營養素，還有適當均衡的維生素和礦物質。

為什麼幼貓的飲食如此重要

為了幫助幼貓成長和保持健康，請務必提供適合其年齡、生活方式和特定營養需求的食物。幼貓需要適當均衡的蛋白質、脂肪、碳水化合物、維生素和礦物質。只有均衡的飲食才能提供牛磺酸等必需氨基酸，而貓咪的身體無法合成這些氨基酸。
Sacred Birman kitten sitting indoors next to a red feeding bowl

出生到 4 月齡

 

在幼貓密集成長期間，他們需要富含抗氧化劑的飲食，才能有助維持天然免疫力。幼貓將於四到八週時斷奶，所以最初的飲食應為軟食，才能幫助牠們成功斷奶。

 

Tabby kitten standing indoors eating from a stainless steel feeding bowl

4 至 12 月齡

幼貓的消化和免疫系統雖然慢慢在變強，但是仍然相當脆弱。牠們的成長速度和能量需求開始下降，但是仍然需要好消化的食物，尤其是為發育中的幼貓專門設計的食物。

Abyssinian kitten standing indoors eating from a white feeding bowl

成貓

幼貓的恆齒會在約 12 個月大時長完，您可以慢慢更換為成貓食物。成貓的營養需求取決於體型、品種、活動強度，以及是否絕育等因素而定。建議您向獸醫師諮詢如何在貓對的年齡換成適合的成年食物。

健康成長所需的營養素

幼貓在出生的頭幾個月需要一連串重要的營養素，才能幫助健康成長和發育。幼貓飲食必須提供足夠的能量和優質蛋白質才能滿足成長需求、幫助建全尚未成熟的免疫系統，而且還要好消化。法國皇家® 膳食營養均衡，可提供完整量身訂製的飲食，滿足各種幼貓體型、生活方式和品種的需求。

關鍵營養素

法國皇家幼貓營養背後的科學

我們致力於調配精準健康的營養成份，對我們來說，餵食幼貓不僅是為身體發育和提供能量而已，還包括保護身體不受疾病侵害。我們提供最均衡營養的配方，能幫助維持抵禦疾病的天然免疫力，同時提供能量、成長並修護細胞。
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精準營養的重要性

我們與育種中心、獸醫師和營養學家攜手合作，因此每個法國皇家配方都是精準調校之後所製造的優良食品。這些配方能獨家滿足幼貓依年齡、品種、生活方式和敏感性的特定需求。

除了食物的營養均衡外，我們還著重於以下關鍵因素。

Sacred Birman kitten indoors eating from a red bowl
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美味適口

成貓和幼貓對氣味和質地極其敏感，不過對味覺卻相對不發達，使牠們變得愛挑食。為了提高我們飲食配方的吸引力，我們確保：

  • 嚴格挑選針對氣味、密度、質地以及營養品質的成份。
  • 飼料顆粒的質地、形狀和大小均經過精心設計。
  • 食物保存完好。
Kitten sitting indoors eating from a white bowl
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容易消化

幼貓的消化系統非常纖弱，因此我們的幼貓配方易於消化，有助於預防消化不良並能幫助營養吸收。

Brown and white kitten sitting in a kitchen eating from a red feeding bowl
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高安全標準

過去 50 多年來，法國皇家持續為寵物食品產業樹立品質保證和食品安全的高標準。我們收到的每份原物料和製作的每批食物，均經過營養品質和食品安全的全盤檢驗。

Grey and white kitten sitting indoors next to a stainless steel feeding bowl
Kitten TW range

幼貓成長計畫

了解法國皇家®幼貓成長計畫，這個三階段餵食解決方案是專為所有一歲以內的幼貓而設計，能滿足牠們特定的營養需求。

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幼貓的餵食時間表

將幼貓帶回家之前，請先確認牠們習慣的食物和每天的餵食量。飲食突然變化可能會引起幼貓腸胃不適，因此若使用牠們熟悉的食物，就會更容易適應新家環境。
留意幼貓的體重，確保牠們的體重既不減輕也不過重，否則可能會導致健康問題。請遵循幼貓食品包裝上的建議餵食份量，如果您擔心牠們的體重或成長狀況，請諮詢獸醫師的意見。

幼貓和成貓有三種常見的餵食方法。

  1. 自助用餐 - 這是最自然的方式，因為貓咪可以自由取用食物，這樣通常可以每天少量多餐，每 24 小時最多吃 16 次。這種方式適合能吃乾糧並且不會過重或吃太多的幼貓。
  2. 分配餵食 - 這是指在一天中的特定時間餵食幼貓。由於這不太適合牠們隨意進食的傾向，因此最好將每日總份量分成一天少量多餐。
  3. 組合餵食 - 這種餵食方法是指，放好乾糧給牠們自行食用，並在固定的時間餵食濕糧。如果您使用的是這種方法，請務必控制整體餵食份量，預防止幼貓變得過重。

絕育 (切除卵巢或結紮) 後的幼貓，食慾會增加，但也會變得較沒精神。如果不仔細控管牠們的飲食並多多運動，可能會導致牠們變得過重。
請向獸醫師諮詢如何調整幼貓絕育後的飲食。您可能要改成專為絕育後幼貓設計的食物，這樣才能提供同樣的份量，但卡路里卻更少。

Grey and white kitten standing inside eating from a white feeding bowl

為幼貓打造良好的進食環境

貓生性敏感，各種因素都會讓牠們進食不順利。貓比較喜歡在安靜、無人而且能輕易逃脫的地方吃飯，不喜歡碗盤靠近貓砂盆。幼貓的碗盤也應該遠離水碗，避免食物混進水裡。請在遠離人類用餐的地方佈置貓進食區，這樣牠們就不會覬覦您的餐點。
陌生人來訪、爭吵、燈光變化以及突然的噪音等事件，都可能會影響幼貓的進食量，因此請盡量將干擾減到最低。

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什麼是食物玩具？

食物玩具是一種可放入食物的玩具，只有當幼貓把玩具撥弄到對的地方，食物才會掉出來。

主要有兩種類型：

  • 濕糧食物的固定式拼圖，包括迷宮、慢食碗和慢食盤。
  • 乾糧食物的移動式拼圖，包括覓食杯、覓食蛋和覓食球。

Grey and white kitten laying down on top of a feeding puzzle
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食物玩具對幼貓有何益處？

貓咪即便吃飽以後，還是擁有強烈的狩獵本能，這時食物玩具就能派上用場。這種玩具能誘使幼貓積極活動，強健體能。還能減少室內生活經常引起的無聊、沮喪和壓力，藉此提升身心健康並預防行為問題。

Grey tabby kitten standing on a cat tree by a window

幼貓應喝多少水？

貓通常需喝每公斤體重約 60 毫升的水量，會透過喝水或藉由食物來吸收水份。溫度、幼貓運動強度以及其身體健康狀況，都會影響牠們所需的喝水量，還有飲食也會有所影響。幼貓若是吃乾糧飼料 (含約 10％ 的水份)，那麼所需的喝水量應超過一次餵食濕糧 (含約 80％ 的水份) 的水份。
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請務必確保隨時都有乾淨的水可飲用

請將幼貓的水碗注滿，並至少每天更換一次，保持水質清澈。水碗也要每天清洗，預防寄生蟲在裡面繁殖。
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貓是隨機喝水的，因此請在屋內多放幾個碗，確保每個碗都放在安靜的地方，遠離食用碗和貓砂盆。也可以嘗試：

  • 使用玻璃、陶瓷或金屬材質的水碗，因為許多貓不喜歡塑膠碗裡的水味。
  • 一個寬而淺碟的水碗，並將水注滿到邊緣，這樣幼貓就能一邊喝水一邊注意周圍環境。
  • 讓幼貓喝飲水器或水龍頭的水，有些貓更喜歡流動的活水。

為什麼乾濕混餵對幼貓有益？

乾濕混餵是指，給予幼貓混合了濕糧與乾糧的食物，可以在同一餐混合餵食，也可以隔餐再混合餵食。這有助於提供均衡的營養，也能帶來其他各種健康益處。

適口性

我們的濕糧配方經過專門調配，最能滿足挑食幼貓的味蕾。

補充水份

每包濕糧有高達80%的水分，可以提供約73％的幼貓建議每日喝水量。

體重管理

濕糧的水份含量高，因此相同卡路里之下能餵食的份量較多。

牙齒衛生

乾糧顆粒能在幼貓咀嚼時對牙齒產生類似刷牙作用，有助於保持牙齒乾淨。

隨意食用

放好一天的乾糧份量讓幼貓自行取用，讓牠們按照天性每天少量多餐地進食。

Kitten standing indoors eating from a stainless steel bowl

我何時應該開始混合餵食？

貓的飲食偏好受到第一年養成的飲食習慣所影響。因此，建議讓幼貓自小接觸各式各樣的食物，並且逐步適應新食物。開始混合餵食的理想時間是兩到三月齡之間。

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how to transition onto new food illustration

如何為幼貓換食

飲食突然改變可能會導致消化不良，讓幼貓戒備自己的食物。因此，不論是要換成成年食物、改變產品或加入混合餵食，都請務必以一週的適應時間慢慢加入新食物。

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Kitten TW range

為幼貓打好健康成長的基礎

我們的營養配方幫助幼貓建立自然抵抗力、支持牠們健康成長並有助於消化系統的發育。

幼貓專屬營養
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    請務必確保隨時都有乾淨的水可飲用

    請將幼貓的水碗注滿，並至少每天更換一次，保持水質清澈。水碗也要每天清洗，預防寄生蟲在裡面繁殖。

    Tabby kitten sitting down next to a white bowl
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    如何鼓勵幼貓喝水

    貓是隨機喝水的，因此請在屋內多放幾個碗，確保每個碗都放在安靜的地方，遠離食用碗和貓砂盆。也可以嘗試：

    • 使用玻璃、陶瓷或金屬材質的水碗，因為許多貓不喜歡塑膠碗裡的水味。
    • 一個寬而淺碟的水碗，並將水注滿到邊緣，這樣幼貓就能一邊喝水一邊注意周圍環境。
    • 讓幼貓喝飲水器或水龍頭的水，有些貓更喜歡流動的活水。
    Sacred Birman kitten standing on a sink drinking from a tap

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