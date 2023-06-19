貓咪年齡到何時才算成年？幼貓年齡和成長特徵介紹

幼貓年紀長到 3 到 6 個月大時，會成長並發育出強健的肌肉和骨骼，並發展社交技能。牠們需要富含能量的食物，對能量的需求約為成貓的 3 倍，但牠們的乳牙還未全數脫換為成貓的牙齒，因此需要容易咀嚼的食物。牠們的睡眠情況就如成貓一樣，一天約 13 到 16 個小時。 三、幼貓蛻變為成貓的最後階段 通常幼貓長到 1 歲之後，就是成貓了，不過視個體差異或品種，可能會更晚一點，您的獸醫師可協助您了解您的幼貓成長狀況。剛進入成貓的年紀，牠們會很愛玩耍且完全馴化，身體健康且皮毛有光澤，擁有強壯的骨骼和肌肉，同時展現出色的狩獵反應。 了解幼貓發育為成貓歲數和過程，您就能在飲食、行為與居家生活方面給予牠們適當的幫助。若您擔心您家幼貓未朝正確方向發展或想了解幼貓成貓差別，請諮詢您的獸醫師。