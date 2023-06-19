貓咪年齡到何時才算成年？幼貓年齡和成長特徵介紹
貓咪年齡階段怎麼判斷？幼貓會快速成長和變化，如何知道牠們何時成年？本文介紹不同幼貓年齡階段的成長特徵，並說明成貓定義，讓您清楚掌握貓年齡判斷，給予最合適的照顧。
從幼貓在出生後的前幾天開始，就會以非常快的速度成長。不過貓年紀到幾歲會成為成貓？要如何才能完全成長？
一、幼貓的快速成長階段在最初的幾個月裡，幼貓會快速成長，並由與牠們的母親和其他幼貓學習社會化。此時體重會大幅增加。在貓咪年齡 4 個月或 5 個月大的時候，幼貓的體重 每週會增加 100 公克。牠們的睡眠時間會開始減少，遊戲時間則開始增加。
二、幼貓的月齡判斷與行為特徵出生後第 1 週，幼貓會吸吮母奶並睜開眼睛。牠們的體重每天會增加 10 公克至 30 公克，因此對於牠們的健康而言，每日秤重非常重要。出生後 2 週，牠們長出乳牙並第一次嘗試站立。 貓年齡 1 個月後，幼貓會開始喜歡玩遊戲（這是社會化的一部分，對於牠們成年後也很重要），此時您也可以開始讓牠們斷奶，並給予有合適營養成分的固體食物。貓咪年紀 2 個月大的時候，幼貓應完全斷奶，並且不再完全仰賴母貓給予營養。
幼貓年紀長到 3 到 6 個月大時，會成長並發育出強健的肌肉和骨骼，並發展社交技能。牠們需要富含能量的食物，對能量的需求約為成貓的 3 倍，但牠們的乳牙還未全數脫換為成貓的牙齒，因此需要容易咀嚼的食物。牠們的睡眠情況就如成貓一樣，一天約 13 到 16 個小時。
三、幼貓蛻變為成貓的最後階段通常幼貓長到 1 歲之後，就是成貓了，不過視個體差異或品種，可能會更晚一點，您的獸醫師可協助您了解您的幼貓成長狀況。剛進入成貓的年紀，牠們會很愛玩耍且完全馴化，身體健康且皮毛有光澤，擁有強壯的骨骼和肌肉，同時展現出色的狩獵反應。 了解幼貓發育為成貓歲數和過程，您就能在飲食、行為與居家生活方面給予牠們適當的幫助。若您擔心您家幼貓未朝正確方向發展或想了解幼貓成貓差別，請諮詢您的獸醫師。
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