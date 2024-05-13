讓我們談談約克夏㹴
嬌小但勇敢，這種身材矮小的小型犬的個性，足以彌補牠們體型上的不足。約克夏㹴以其活潑而友善的性情聞名，牠們個性十足，是很好的陪伴犬，並且能夠與人類家庭建立親密的關係。具有真正梗犬的所有特徵，牠們也是很好的小看門狗。考量到這一切，以及牠們柔滑的長毛，牠們通常被正確地描述為「微型獅子」。
官方名稱：約克夏㹴
其他名稱：約克
起源：英國
流口水傾向1 out of 5
整理毛髮需求4 out of 5
掉毛程度1 out of 5
吠叫傾向3 out of 5
精力充沛程度 (高、低、中)*1 out of 5
接受得了其他寵物3 out of 5
天氣暖和？2 out of 5
天氣寒冷？1 out of 5
適合住在公寓5 out of 5
能否獨處？*2 out of 5
家庭寵物？*3 out of 5
|公
|母
|身高
|身高
|18 - 20.5 cm
|18 - 20.5 cm
|體重
|體重
|1.8 - 3.2 kg
|1.8 - 3.2 kg
|幼犬年齡
|成犬年齡
|2 到 10 個月大
|10 個月到 8 歲
|熟齡年齡
|老犬年齡
|8 到 12 歲
|12 到 22 歲
|寶寶年齡
|出生到 2 個月大
流口水傾向1 out of 5
整理毛髮需求4 out of 5
掉毛程度1 out of 5
吠叫傾向3 out of 5
精力充沛程度 (高、低、中)*1 out of 5
接受得了其他寵物3 out of 5
天氣暖和？2 out of 5
天氣寒冷？1 out of 5
適合住在公寓5 out of 5
能否獨處？*2 out of 5
家庭寵物？*3 out of 5
|公
|母
|身高
|身高
|18 - 20.5 cm
|18 - 20.5 cm
|體重
|體重
|1.8 - 3.2 kg
|1.8 - 3.2 kg
|幼犬年齡
|成犬年齡
|2 到 10 個月大
|10 個月到 8 歲
|熟齡年齡
|老犬年齡
|8 到 12 歲
|12 到 22 歲
|寶寶年齡
|出生到 2 個月大
認識約克夏㹴
育種須知
別被優雅的舉止、柔滑的毛髮和可愛的蝴蝶結欺騙。牠們可能看起來總是在享受寵物沙龍，但約克夏㹴其實是強壯、適應力強而聰明的小型犬。小獵犬的每一點都大膽、無畏和頑強，後者是牠們以前狩獵時代的遺留特性。
約克夏㹴在工業革命期間的英格蘭北部培育 (沒錯，儘管態度傲慢，但牠們的根源確實是工人階級)，約克夏㹴的工作最初是協助礦山和紡織廠遠離害蟲。直到維多利亞時代晚期，牠們才成為流行的玩賞犬 – 並且開始真正生活在英國上流社會中，過著奢華的生活。
當然，憑藉其帝王般的舉止，約克夏㹴彷彿注定要成就更偉大的事業。不過，實際上，牠們是友善而愛玩耍的品種，具有好奇的天性，這讓牠們很有趣。
在其他約克夏㹴的特徵中，牠們喜歡吸引注意力並喜歡靠近牠們的飼主。如果需要，牠們也會是保護心強的品種，並且在某些情況下可能會有點愛吠叫。由於這個原因，以及牠們的嬌小身材，牠們更適合有年齡較大的兒童的家庭。
當然，牠們以引人注目的柔滑毛髮聞名，飼主通常會使用髮飾來避免牠們的頭髮進入眼睛，或者讓牠們的毛髮造型接受各種時尚洗禮。有趣的是，約克夏㹴長而貼身的毛髮非常精緻，更像人類的頭髮或馬毛。這種毛髮確實需要小心照料才能使保持最佳光澤，但從好的方面來說，約克夏㹴並非很會掉毛的品種，因此不需要對沙發使用吸塵器。
身為小型犬品種之一，約克夏㹴的嬌小體型代表牠們也適合大多數的家庭環境類型。約克夏㹴是獨居者很好的陪伴者，也是壽命較長的品種之一，很容易活到十幾歲。難怪約克夏㹴是全世界最受歡迎的玩賞犬品種之一。
約克夏㹴的 2 個小常識
1.兩種梗犬的恩怨情仇
在 L. Frank Baum 的插畫書綠野仙蹤中，小狗托托似乎就是約克夏㹴。然而，當這個故事翻拍成電影時，這個角色被凱恩㹴搶走了。不過，約克夏㹴也報了仇，牠們出現在奧黛麗赫本的電影《甜姐兒》中，電影中出現的是她自己的狗。
2.彎曲您的耳朵...
在有關約克夏㹴的其他有趣常識中，您是否知道幼犬出生時耳朵鬆軟？更甚者是，在某些情況下，牠們會終生維持這種狀態。除非您打算展示您的約克夏㹴，這才會是一個問題，因為評審會在此品種中尋找直立的耳朵，但這對狗狗來說絕非問題。此外，許多人認為這是一種相當可愛的特質。
品種歷史沿革
約克夏梗來自英格蘭東北部，以牠們的起源郡命名。這並不令人感到意外。或許更出人意料的是，牠們的起源故事與工業革命息息相關。
在 1800 年代的工業革命時期，礦工和工廠工人前往該地區尋找工作是很常見的，其中包括一些蘇格蘭人。這些來自北方的準工人帶來了他們自己品種的梗犬 ，並且這些蘇格蘭品種及時地與英國品種混種。孕育出我們今天所知道和喜愛的約克夏㹴品種。
儘管我們無法確定牠們的確切血統，但一般認為約克夏㹴是由至少三種梗犬混種而孕育出來的 – 黑褐色獵浣熊犬、馬爾濟斯和斯凱㹴。無論如何，這些堅韌的小㹴犬繼續以出色的狩獵犬聞名，並在礦山和工廠建築物用來捕捉小型害蟲。英格蘭的育犬協會在 1886 年正式認可這個品種。
在維多利亞時代晚期，約克夏㹴繼續成為一種受歡迎的陪伴動物 – 一種受到英國上流社會青睞的玩賞犬。不過，這種品種的受歡迎程度很快就遠超出了約克郡，並在美國備受青睞。自此以後，約克夏㹴一直是全世界飼主的最愛之一。
全身面面觀
約克夏㹴的身體特徵
1.頭部
2.臉部
3.體型
4.毛皮
5.尾巴
注意事項
以下說明約克夏㹴的有趣小常識，包括品種具體特徵以及一般健康概述
約克夏㹴的小短腿需要特別照顧
飼養約克夏㹴最常見的抱怨之一是膝蓋骨脫臼 (髕骨脫位)。在人類中稱為「膝關節脫位」，當膝蓋骨脫位彈出時就會發生這種情況。症狀可能包括明顯的不適、跛行或奇怪的「跳躍式」的行走 – 也可能導致晚年的關節炎。一如既往，預防勝於治療，因此最好讓您的約克夏㹴遠離牠們可能嘗試跳躍的任何地方。但是，如果確實發生了健康狀況，有很多種治療方法，從肌肉鍛鍊運動和體重管理到抗發炎藥物。手術的成功率很高。
最好使用背帶，而不是牽繩
像許多小型犬品種一樣，約克夏㹴可能容易出現稱為氣管塌陷的健康狀況，這是氣管變窄或塌陷。這可能造成呼吸道阻塞，導致症狀從鳴喇叭般的咳嗽到嘈雜的呼吸聲和作嘔的聲音。在嚴重的情況下，這也可能造成昏厥。這是遺傳上的弱點造成的，如果約克夏㹴在佩戴項圈和牽繩時向前衝刺，或者如果飼主向後拉得太猛，通常會觸發健康狀況。因此，強烈建議選擇使用背帶，這也有助於更好地控制愛犬。
照顧牠們的牙齒和牙齦很重要
約克夏㹴要注意的另一件事是牙齒健康。由於牠們的嘴型更小、牙齒更擁擠，所以更容易出現牙齦炎 (牙齦發炎) 或牙周病 (牙齒的整個支撐結構受到影響) 等問題。
在更嚴重的情況下，由此產生的細菌會擴散到全身並損害肝臟和腎臟，因此務必要保持警覺。不過，好消息是每天刷牙有助於避免牙齒問題。只要能維持牙齒清潔和健康，一開始就能降低牙齦感染的機會。良好的飲食習慣也很重要，與接受專業獸醫的定期檢查一樣。
飲食健康，狗狗更健康
為約克夏㹴選擇食物時，需要考慮許多因素：牠們的年齡、生活方式、活動量、生理狀況和健康 (包括可能的疾病或敏感度)。食物是犬隻生理機能重要的能量來源，完整的營養配方應該包含均衡營養，避免飲食不足或過量，因為這兩者都會對狗帶來負面影響。 以下是讓動物常保健康的建議。如果狗狗出現健康問題，請諮詢獸醫師的意見，取得獨家的獸醫處方糧。 請隨時提供乾淨的飲水，讓約克夏㹴的泌尿系統保持健康。天氣炎熱的時候，尤其是外出運動，一定要帶足飲水，讓愛犬可以經常攝取水份。
同樣的，選擇飼料顆粒的大小、形狀和質地時，幼犬的牙齒 (從乳牙開始，或者第一顆牙齒開始到恆牙) 也是需要考慮的重要因素。成長階段中會有高能量的需求，因此，為了促進成長而特製的食物，必須富含高能量 (以食物 Kcal/100g 表示)，而且所有其他營養素的濃度也會比一般食物要來得高。維持長而柔滑的毛髮健康，需要 omega-3 脂肪酸 (EPA-DHA)、omega-6 脂肪酸、琉璃苣油和生物素等營養物質。建議先將每日份量分成三餐，到了六個月大以後，可以改為分成每日兩餐。
約克夏㹴的幼犬需要多多攝取能量、蛋白質、礦物質和維生素，遠高於成犬所需攝取量。牠們需要能量和營養成分維持身體機能，同時成長茁壯。約克夏㹴的幼犬直到 10 個月大以後，免疫系統才會逐漸發育。在這個轉變巨大的成長期，幼犬會摸索新事物，所以使用抗氧化複合物 (包括維生素 E)，有益於幼犬形成自然抵抗力。約克夏㹴幼犬的消化功能也不同於成犬：牠們的消化系統尚未成熟，因此必須餵食易消化的蛋白質，才能有效吸收。均衡攝取纖維，如洋車前子，有助於促進腸道蠕動，益生元可以促進消化道健康和腸道菌叢平衡，這有助於排便順暢。
約克夏㹴不能餵食人類的食物或高脂肪零食，因此攝取的食物對牠們一生而言無比重要。若要犒賞牠們，不妨餵點正餐的飼料顆粒，以免發生體重過重的情形。
約克夏㹴成犬的主要營養目標
為了保持皮膚和毛髮的健康亮麗， 攝取富含必需脂肪酸 (omega 3 - EPA-DHA - 和 omega 6)、琉璃苣油和生物素的食物。
滿足牠們挑剔的胃口。飼料顆粒的大小應為超小型，並且依照約克夏㹴的迷你下顎設計，才能避免牠們在進食時發生問題。再加上濃郁的香氣和風味，這將有助於刺激牠們挑剔的胃口。
餵食易消化的成分，合理限制脂肪含量，保持理想體重。
維持健康良好的 消化道系統。均衡攝入纖維的飲食有助於促進 腸道蠕動，而極易消化的蛋白質能促進 排便順暢。
對於主要生活在室內的約克夏㹴，由於活動量少，嚴格遵守包裝上寫的餵食指南很重要，以防止體重過度增加，並為絕育的約克夏㹴這麼做，因為絕育是造成狗狗過重的因素。
約克夏㹴 8 歲之後，就會開始出現老化的跡象。富含抗氧化劑的飲食有助於保持活力，而牛磺酸等重要的營養素則有助於維持心臟健康。老化還伴隨著消化能力和特殊營養需求的轉變，因此老年約克夏㹴的食物應具有以下特徵：
較高含量的維生素 C 和 E。這些 營養素有抗氧化特性，有助於保護身體細胞 抵抗與老化有關的氧化壓力。
極易消化的蛋白質、混合 益生元和纖維有助於促進腸道菌叢平衡和 排便順暢。
調整磷含量以幫助 減緩腎功能逐漸惡化的速度
提高微量元素 鐵、鋅和鎂的攝取比例有助於維持皮膚 和毛髮的良好狀態
增加不飽和脂肪酸 (omega-3 和 omega-6 脂肪酸) 的攝取量，保持毛髮健康亮麗。通常狗狗的身體會自行製造出這些脂肪酸，但是老化會影響製造的過程。
隨著年齡的增長，狗狗的牙齒問題會逐漸浮現出來。為了確保狗狗能攝取足夠的食物量，飼料顆粒的形狀、大小和質地必須依照牠們的下顎量身訂製。飼料顆粒可以用溫水軟化，這樣可以帶出香氣並更容易食用。含有鈣螯合劑的配方有助於減少牙垢的形成，進而促進牙齒健康。
約克夏㹴的照護
整理毛髮、訓練和鍛鍊訣竅
儘管牠們的毛髮造型很好看，約克夏㹴仍然是徹頭徹尾的獵犬。因此，牠們確實需要每天進行適度的體能活動。由於牠們曾作為工作犬的歷史，適度的活動量對牠們的益處更勝於久坐不動。無聊會導致您的約克夏㹴過度吠叫。每天步行只是最基本的活動量，如果可能的話，最好是兩次。牠們也喜歡和飼主一起玩遊戲 – 尤其是球類遊戲 – 以及大量的互動。但這應該是已經安排好的。
儘管約克夏㹴有著長而柔滑的毛髮，牠們並不容易掉毛。不過，牠們獨特的毛髮更接近人類的頭髮，確實需要輕柔地每天梳毛以維持最佳亮麗光澤。如果放任不修剪的話，牠們的毛髮幾乎長到地面，因此可能也需要偶爾修剪。建議定期洗澡 – 這也是檢查耳朵的好機會 – 並且應依據需要修剪指甲。其他約克夏㹴整理毛髮的訣竅包括剪掉牠們的瀏海，以免瀏海掉入牠們的眼睛。瀏海也可以用蝴蝶結綁成著名的頂髻。為了簡單起見，一些飼主選擇將瀏海全部剪掉。
雖然牠們有時會有點固執，但約克夏㹴通常都渴望取悅飼主。牠們也是快速學習者，享受精神刺激。這代表牠們對於有獎勵的訓練反應良好。由於這個特色也有助於鞏固狗和飼主之間的關係，因此這對雙方來說通常都是愉快的過程。約克夏㹴之後也可以在狗敏捷和服從課程中表現出色，有些約克夏㹴甚至繼續成為優秀的治療犬。像其他玩賞犬品種一樣，牠們接受家庭訓練的速度可能會慢一些，但只要飼主有耐性，就能訓練成功。此外，與人和動物早期交際將對牠們之後的訓練有益。
儘管牠們的毛髮造型很好看，約克夏㹴仍然是徹頭徹尾的獵犬。因此，牠們確實需要每天進行適度的體能活動。由於牠們曾作為工作犬的歷史，適度的活動量對牠們的益處更勝於久坐不動。無聊會導致您的約克夏㹴過度吠叫。每天步行只是最基本的活動量，如果可能的話，最好是兩次。牠們也喜歡和飼主一起玩遊戲 – 尤其是球類遊戲 – 以及大量的互動。但這應該是已經安排好的。
儘管約克夏㹴有著長而柔滑的毛髮，牠們並不容易掉毛。不過，牠們獨特的毛髮更接近人類的頭髮，確實需要輕柔地每天梳毛以維持最佳亮麗光澤。如果放任不修剪的話，牠們的毛髮幾乎長到地面，因此可能也需要偶爾修剪。建議定期洗澡 – 這也是檢查耳朵的好機會 – 並且應依據需要修剪指甲。其他約克夏㹴整理毛髮的訣竅包括剪掉牠們的瀏海，以免瀏海掉入牠們的眼睛。瀏海也可以用蝴蝶結綁成著名的頂髻。為了簡單起見，一些飼主選擇將瀏海全部剪掉。
雖然牠們有時會有點固執，但約克夏㹴通常都渴望取悅飼主。牠們也是快速學習者，享受精神刺激。這代表牠們對於有獎勵的訓練反應良好。由於這個特色也有助於鞏固狗和飼主之間的關係，因此這對雙方來說通常都是愉快的過程。約克夏㹴之後也可以在狗敏捷和服從課程中表現出色，有些約克夏㹴甚至繼續成為優秀的治療犬。像其他玩賞犬品種一樣，牠們接受家庭訓練的速度可能會慢一些，但只要飼主有耐性，就能訓練成功。此外，與人和動物早期交際將對牠們之後的訓練有益。
7/7
約克夏㹴小常識
如果您想知道約克夏梗的壽命有多長，平均年齡是 12 到 15 歲左右。不過，牠們有可能活到十五歲以上。與公約克夏㹴相比，母約克夏梗平均多活一歲半。
一個常見的問題是，約克夏㹴會掉毛嗎？雖然牠們以其長而飄逸的毛髮而聞名，但實際上牠們掉的毛並不比一般人的頭髮多。在相關主題上，您可能想知道約克夏㹴是否為低過敏性。答案是否定的，因為事實上沒有「不易引起過敏」的狗。所有品種的狗，無論皮毛型態如何，都會產生主要過敏原。
資料來源
- 美國獸醫中心 (Veterinary Centers of America) https://vcahospitals.com/
- 法國皇家犬百科全書。2010 版和 2020 版
- 班菲爾德寵物醫院 (Banfield Pet Hospital) https://www.banfield.com/
- 法國皇家 BHN 產品手冊
- 美國育犬協會 (American Kennel Club) https://www.akc.org/
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