育種須知



別被優雅的舉止、柔滑的毛髮和可愛的蝴蝶結欺騙。牠們可能看起來總是在享受寵物沙龍，但約克夏㹴其實是強壯、適應力強而聰明的小型犬。小獵犬的每一點都大膽、無畏和頑強，後者是牠們以前狩獵時代的遺留特性。

約克夏㹴在工業革命期間的英格蘭北部培育 (沒錯，儘管態度傲慢，但牠們的根源確實是工人階級)，約克夏㹴的工作最初是協助礦山和紡織廠遠離害蟲。直到維多利亞時代晚期，牠們才成為流行的玩賞犬 – 並且開始真正生活在英國上流社會中，過著奢華的生活。

當然，憑藉其帝王般的舉止，約克夏㹴彷彿注定要成就更偉大的事業。不過，實際上，牠們是友善而愛玩耍的品種，具有好奇的天性，這讓牠們很有趣。

在其他約克夏㹴的特徵中，牠們喜歡吸引注意力並喜歡靠近牠們的飼主。如果需要，牠們也會是保護心強的品種，並且在某些情況下可能會有點愛吠叫。由於這個原因，以及牠們的嬌小身材，牠們更適合有年齡較大的兒童的家庭。

當然，牠們以引人注目的柔滑毛髮聞名，飼主通常會使用髮飾來避免牠們的頭髮進入眼睛，或者讓牠們的毛髮造型接受各種時尚洗禮。有趣的是，約克夏㹴長而貼身的毛髮非常精緻，更像人類的頭髮或馬毛。這種毛髮確實需要小心照料才能使保持最佳光澤，但從好的方面來說，約克夏㹴並非很會掉毛的品種，因此不需要對沙發使用吸塵器。

身為小型犬品種之一，約克夏㹴的嬌小體型代表牠們也適合大多數的家庭環境類型。約克夏㹴是獨居者很好的陪伴者，也是壽命較長的品種之一，很容易活到十幾歲。難怪約克夏㹴是全世界最受歡迎的玩賞犬品種之一。