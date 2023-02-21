DMMX 皮膚保健大型成犬專用乾糧

DMMX 皮膚保健大型成犬專用乾糧

犬乾糧

供應包裝 3 kg, 10 kg 15月齡以上大型成犬適用(成犬體重介於26-44公斤)

現有包裝

3kg

10kg

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水解蛋白低敏配方

水解蛋白低敏配方，提供精準均衡營養，幫助維持皮膚健康。

滋養皮膚健康

豐富Omega-3與Omega-6，富含GLA、EPA、以及DHA，滋養皮膚健康。

91%飼主連續餵食2個月後滿意產品表現*

*皇家研發中心數據證實，91%飼主在連續餵食本配方2個月後，滿意產品表現。