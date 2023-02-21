DMMX 皮膚保健大型成犬專用乾糧
犬乾糧
供應包裝 3 kg, 10 kg 15月齡以上大型成犬適用(成犬體重介於26-44公斤)
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
3kg
10kg
水解蛋白低敏配方
水解蛋白低敏配方，提供精準均衡營養，幫助維持皮膚健康。
滋養皮膚健康
豐富Omega-3與Omega-6，富含GLA、EPA、以及DHA，滋養皮膚健康。
91%飼主連續餵食2個月後滿意產品表現*
*皇家研發中心數據證實，91%飼主在連續餵食本配方2個月後，滿意產品表現。
成分：小麥、植物分離蛋白*、米、動物脂肪、玉米麩質、玉米、脫殼燕麥、礦物質、水解動物蛋白、大豆油、甜菜漿、魚油、亞麻籽、果寡糖、琉璃苣油、金盞花。 *L.I.P.：嚴選消化率90%以上的蛋白質。 營養成分分析：蛋白質 25%、脂肪 17%、纖維素 1.6%、灰分 5.9%。
|成犬
體重
|狗狗活動量
輕度
|狗狗活動量
中度
|狗狗活動量
輕度
|26 kg
|276 g (2+6/8 杯)
|319 g (3+1/8 杯)
|363 g (3+5/8 杯)
|32 kg
|322 g (3+2/8 杯)
|373 g (3+6/8 杯)
|424 g (4+2/8 杯)
|38 kg
|366 g (3+5/8 杯)
|424 g (4+2/8 杯)
|482 g (4+6/8 杯)
|44 kg
|409 g (4 杯)
|473 g (4+6/8 杯)
|538 g (5+3/8 杯)