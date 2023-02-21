MNINP 小型室內幼犬專用乾糧
犬乾糧
供應包裝 1.5kg, 3kg、成犬體重 10公斤以下
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
3kg
幫助維持天然免疫力
含有經過科學實證之營養複合物，包含維生素E和維生素C，支持幼犬免疫系統的發展。
支持大腦發育
添加ω-3脂肪酸 (DHA)，經科學證明有助支持幼犬的大腦發育，並有助幼犬在早期訓練期間的學習。
適合室內生活
含有益生元、極易消化性蛋白質和特定纖維複合物，有助於減少糞便體積與異味。
成分：米、脫水禽肉蛋白、動物脂肪、小麥麩質*、玉米、玉米粉、甜菜漿、水解動物蛋白（家禽）、礦物質、玉米麩質、小麥麵粉、大豆油、魚油、果寡糖、水解酵母（甘露寡糖及β-葡聚糖來源）、裂殖壺藻油(DHA來源）、金盞花、絲蘭汁。 *L.I.P.：嚴選消化率90%以上的蛋白質。 營養成分分析：水分 9.5%、蛋白質 27%、脂肪 18%、粗纖維 1.5%、灰分 7.9%、NFE 36%。
添加劑（每千克）：營養添加劑 ： 維生素A 25000國際單位、維生素D3 1200國際單位、E1（鐵）42mg、E2（碘）4.2mg、E4（銅）13mg、E5（錳）55mg、E6（鋅）144mg、E8（硒）0.08mg ； 技術性添加劑 ： 沸石粉10g ； 保存劑 ； 抗氧化物。