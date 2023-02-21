MNINP 小型室內幼犬專用乾糧

MNINP 小型室內幼犬專用乾糧

犬乾糧

供應包裝 1.5kg, 3kg、成犬體重 10公斤以下

現有包裝

1.5kg

3kg

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幫助維持天然免疫力

含有經過科學實證之營養複合物，包含維生素E和維生素C，支持幼犬免疫系統的發展。

支持大腦發育

添加ω-3脂肪酸 (DHA)，經科學證明有助支持幼犬的大腦發育，並有助幼犬在早期訓練期間的學習。

適合室內生活

含有益生元、極易消化性蛋白質和特定纖維複合物，有助於減少糞便體積與異味。

產品詳情

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