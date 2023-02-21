ANS20 犬 水解低敏小型犬配方
犬乾糧
提供1.5公斤、3公斤裝 當懷疑食物過敏或食物耐受不佳時，直接改吃本配方不需轉換期。本配方飼料可用於終身營養管理。建議分為一天兩餐給予。
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
3kg
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
過敏原限制及寡胜肽
高度水解的蛋白質，由單一來源的寡胜肽和純氨基酸組成，可最大限度地降低營養不耐和食物過敏的風險。生產過程亦著重在排除食物過敏原的來源。
皮膚屏障
配方成份可以幫助皮膚的保護屏障，維持皮膚的健康。
小型犬專屬配方
滿足小型犬消化、牙齒和泌尿道的敏感性，並適合牠們的小型嘴巴。
玉米澱粉、低分子量羽毛水解產物(左旋氨基酸和寡胜肽的來源)、椰子油、礦物質、大豆油、蔬菜纖維、果寡糖、菊苣漿、檸檬酸酯化棕櫚酸及硬脂酸單酸甘油酯及甘油二酸酯、魚油、動物脂肪、金盞花。蛋白質來源：低分子量的羽毛水解物。碳水化合物來源：玉米澱粉。 添加劑（公斤）：營養添加劑：維生素A：30000 IU、維生素D3：1000 IU、鐵：40毫克、碘：3.3毫克、銅：15毫克、錳：53毫克、鋅：144毫克、硒：0.33毫克；抗氧化劑。
營養成分：蛋白質：20%、脂肪：15%、灰分：6.7%、粗纖維：1.8%。
產品詳情
提供1.5公斤、3公斤裝。當懷疑食物過敏或食物耐受不佳時，直接改吃本配方不需轉換期。本配方飼料可用於終身營養管理。建議分為一天兩餐給予。