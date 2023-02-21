ANS20 犬 水解低敏小型犬配方

ANS20 犬 水解低敏小型犬配方

犬乾糧

提供1.5公斤、3公斤裝 當懷疑食物過敏或食物耐受不佳時，直接改吃本配方不需轉換期。本配方飼料可用於終身營養管理。建議分為一天兩餐給予。

現有包裝

1.5kg

3kg

什麼才是正確的餵食量？

適用範圍

本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。

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過敏原限制及寡胜肽

高度水解的蛋白質，由單一來源的寡胜肽和純氨基酸組成，可最大限度地降低營養不耐和食物過敏的風險。生產過程亦著重在排除食物過敏原的來源。

皮膚屏障

配方成份可以幫助皮膚的保護屏障，維持皮膚的健康。

小型犬專屬配方

滿足小型犬消化、牙齒和泌尿道的敏感性，並適合牠們的小型嘴巴。

產品詳情

提供1.5公斤、3公斤裝。當懷疑食物過敏或食物耐受不佳時，直接改吃本配方不需轉換期。本配方飼料可用於終身營養管理。建議分為一天兩餐給予。