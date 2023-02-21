DS37 犬 糖尿病配方乾糧
犬乾糧
提供1.5公斤、7公斤裝 -當犬隻被診斷出糖尿病時，糖尿病配方為飲食首選，直到臨床症狀及高血糖穩定控制 注意：本配方通常會增加犬隻對胰島素的敏感性。強烈建議在食用初期監控血糖及胰島素反應，以調節胰島素的給藥劑量。
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
7kg
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
幫助血糖控制
幫助糖尿病犬隻穩定飯後血糖供應的特殊配方。
精選蛋白質
高蛋白質含量，幫助維持肌肉量。
低碳水化合物
此配方減少碳水化合物的含量。
成分：脫水禽肉蛋白、大麥、小麥麩質*、玉米麩質、植物纖維、水解動物蛋白、動物脂肪、甜菜漿、木薯、魚油、洋車前子（穀與籽）、果寡糖、礦物質、金盞花。 碳水化合物來源：大麥、木薯。 *L.I.P.:精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。
添加劑：維生素A: 15500 IU、維生素D3: 1000 IU、鐵(3b103): 33毫克、碘(3b201, 3b202): 3.4毫 克、銅(3b405, 3b406): 10毫克、鎂(3b502, 3b504): 43毫克、鋅(3b603, 3b605, 3b606): 125毫克、硒(3b801, 3b811, 3b812): 0.05 毫克。 - 防腐劑 - 抗氧化劑 **數值只表示每單位添加量，並非飲食成份中天然含量。