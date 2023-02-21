DS37 犬 糖尿病配方乾糧

DS37 犬 糖尿病配方乾糧

犬乾糧

提供1.5公斤、7公斤裝 -當犬隻被診斷出糖尿病時，糖尿病配方為飲食首選，直到臨床症狀及高血糖穩定控制 注意：本配方通常會增加犬隻對胰島素的敏感性。強烈建議在食用初期監控血糖及胰島素反應，以調節胰島素的給藥劑量。

現有包裝

1.5kg

7kg

什麼才是正確的餵食量？

適用範圍

本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。

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幫助血糖控制

幫助糖尿病犬隻穩定飯後血糖供應的特殊配方。

精選蛋白質

高蛋白質含量，幫助維持肌肉量。

低碳水化合物

此配方減少碳水化合物的含量。

產品詳情

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