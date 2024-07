Markieren Katzen ihr eigenes Revier?

Katzen markieren ihren Raum, während sie ihre Umgebung erkunden. Dieses Verhalten sorgt dafür, dass sie sich in ihrer Umwelt zurechtfinden und Orte später wiederfinden können. Wie machen sie das? In den meisten Fällen reiben sich Katzen an Haushaltsgegenständen. In extremen Fällen können sie urinieren oder Kot hinterlassen. Wenn das zur Gewohnheit wird, solltest du eine Person vom Fach aufsuchen, um das Territorialproblem deiner Katze in den Griff zu bekommen.

Eine freundliche Erinnerung: Langsam vorgehen ist die bevorzugte Option. Du möchtest deinen Haustieren die bestmöglichen Bedingungen für ein Zusammenleben bieten. Wenn sie erst einmal richtig aneinander gewöhnt sind, können dein Hund und deine Katze immer noch an verschiedenen Orten schlafen und ihren eigenen Platz im Haus genießen.