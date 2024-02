Alles, was Sie über die Rasse wissen müssen



Die edle und fügsame Bulldogge ist ein bester Freund fürs Leben, zu dem es viel Positives zu sagen gibt. Die Bulldogge ist ein fantastischer Familienhund, der sehr loyal und mit der einfachsten Geste leicht zufrieden ist – und im Gegenzug unbedingt gefallen möchte. Im Gegensatz zu dem, was manche vielleicht denken, ist die Bulldogge kein bisschen faul; ihr kräftigerer Körperbau ist jahrzehntelanger Zucht und einer ursprünglichen Verwendung als Sporthund zu verdanken. Und ein gesundes Körperbewusstsein ist in, wussten Sie das noch nicht?

Auch ihr Fell ist immer ein Grund für ihre Beliebtheit. Es ist glatt und kurzhaarig und entweder klassische Beige oder Weiß mit Flecken in Weiß oder Schwarz, wobei es gelegentlich zum Spaß etwas gestromt ist. Und bitte Trommelwirbel … die Bulldogge haart kaum.

Es ist komisch, Bulldoggen sehen so hart aus, aber sie sind wirklich sehr süße Begleithunde. Eine Sache wird ihnen gar nicht gefallen: Schelte. So sehr, dass sie Sie vielleicht eine Weile ignorieren, wenn sie das Gefühl haben, dass es ungerechtfertigt war.

Die Bulldogge ist mutig, manchmal etwas zu sehr, da sie dazu neigt, andere Hunde zu dominieren. Aber keine Sorge: Sie ist einfach ehrgeizig. Bulldoggen sind sehr sozial mit allen in ihrem Umfeld und mit ein paar kurzen Spaziergängen jeden Tag zufrieden. Ein Hinweis zu ihrem Bewegungsbedarf: Der Körper von Bulldoggen ist weder für längere Runden noch fürs Schwimmen geeignet. Ihre stämmigen Körper treiben nicht an der Oberfläche und sind nicht dafür ausgelegt, lange Strecken zurückzulegen.

Das größte Gesundheitsproblem für die Bulldogge betrifft die richtige Atmung aufgrund des flachen Gesichts und der flachen Nasenlöcher. Es handelt sich um eine brachyzephale Rasse, und aufgrund ihrer kurzen Schnauzen und Nasen und der zu kleinen Atemwege sollte sie nicht zu heißen oder kalten Temperaturen ausgesetzt werden. Es können Herzprobleme wie Arrhythmie oder unregelmäßiger Herzschlag auftreten. Gehen Sie regelmäßig zum Tierarzt, um Ihre Bulldogge untersuchen zu lassen, und denken Sie daran, Ihre Bulldogge bei einem verantwortungsvollen Züchter zu kaufen.