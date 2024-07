Fütterung entsprechend des Aktivitätslevels und Körpertyps

In der Regel verbrennen Welpen und junge Hunde mehr Kalorien, sie haben also einen höheren Energiebedarf. Wählen Sie daher ein Futter mit hochwertigen Proteinen und Fetten, um seinen Energiebedarf entsprechend zu decken. Ältere, weniger aktive Hunde haben einen geringeren Energiebedarf und benötigen eine auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Ernährung.



Pro Kilogramm Körpergewicht benötigen kleine Hunde täglich mehr Energie aus ihrer Nahrung als größere Hunde. Bedenken Sie, dass Hunde entsprechend ihrer Gesundheit, ihres Aktivitätslevels und ihres Alters einen spezifischen Ernährungsbedarf haben.



Unabhängig von Größe, Rasse oder Alter erhöhen Zwei- und Vierbeiner in den kalten Wintermonaten intuitiv die Kalorienaufnahme. Daher ist es wichtig, dass sich Ihr Hund regelmäßig bewegt.

So erkennen Sie wetterabhängiges Unwohlsein

Der Weihnachtssong „Jack Frost nipping at your nose” klingt zwar erst mal gemütlich, aber Ihr Hund ist tatsächlich noch anfälliger gegenüber den Auswirkungen kalter Witterung als Sie.



Obwohl viele Hunde ein dickes Fell haben, das sie bei kalten Temperaturen warm hält, können einige kurzhaarige Rassen, kleine Hunde, Welpen und ältere Hunde von der zusätzlichen Wärme eines Pullovers oder einer Weste profitieren. Entscheiden Sie sich für eine Bekleidung aus einem wasserabweisenden Material, die gerade so eng anliegt, dass noch warme Luft zwischen Körper und Material zirkulieren kann.



Achten Sie auf Anzeichen, dass Ihr Hund unter der winterlichen Kälte leidet. Anzeichen dafür können sichtbares Zittern, Kauern, wiederholtes Heben der Pfoten oder der ständige Versuch sein, wieder nach drinnen ins Warme zu gelangen. Als Faustregel gilt: Wenn die Temperatur für Sie zu kalt ist, geht es Ihrem Haustier wahrscheinlich genauso.