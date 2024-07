So helfen Sie Ihrem Hund beim Abnehmen

Übergewicht ist ein bei Hunden häufig anzutreffendes Problem. Studien belegen durchweg, dass in Industrieländern nahezu die Hälfte der ausgewachsenen Hundepopulation übergewichtig sind. Indem Sie Ihren Hund jedoch mit einer angepassten Nahrung, dem richtigen Fütterungsregime und ausreichend gemeinsamer Bewegung unterstützen, können Sie ihm helfen, Gewicht zu verlieren und zu einer gesünderen Lebensweise zurückzukehren.

Übergewicht bei Ihrem Hund

Wenn Ihr Hund zugenommen hat und sich nun an einem Punkt befindet, an dem Ihr Tierarzt ihn als übergewichtig eingestuft hat, sollten Sie sich bewusst machen, was dies für seine allgemeine Gesundheit bedeutet. Übergewicht birgt für Ihren Hund das Risiko einer Reihe von ernstzunehmenden und komplexen Erkrankungen, darunter Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Arthritis und ein geschwächtes Immunsystem. Vor allem kann es auch die Lebenserwartung herabsetzen.

Eine Neigung zu Übergewicht oder Gewichtsverlust wird unter anderem durch die jeweilige Rasse, das Alter, genetische Veranlagung, das Geschlecht und die Lebensbedingungen beeinflusst. Jeder Hundebesitzer hat jedoch eine Verantwortung und kann die Gesundheit seines Hundes aktiv unterstützen. Sie haben die Möglichkeit, durch das richtige Futter, Bewegungsprogramm und die entsprechende Unterstützung bei seinen Lebensgewohnheiten Einfluss auf sein Wohlbefinden und seine Gesundheit zu nehmen.

Die richtige Fütterungsroutine für Ihren Hund

Mit der richtigen Fütterungsroutine können Sie Ihren Hund beim Abnehmen sehr gut unterstützen. Ihr Tierarzt berät Sie dazu, welches Futter für Ihren Hund am besten geeignet ist und empfiehlt eine tägliche Portionsgröße. Halten Sie sich stets an diese Empfehlungen, um das bestmögliche Resultat zu erzielen. Sie sollten die Tagesration am besten auf zwei Mahlzeiten statt nur auf eine große Portion verteilen.

Alle Familienmitglieder müssen an einem Strang ziehen. Zusätzliche Leckerlis sind tabu, möglichem Betteln sollte nicht nachgegeben werden. Am besten füttern Sie Ihren Hund täglich zur selben Zeit aus dem selben Napf am selben Ort, damit eine Routineeingeführt wird. Nehmen Sie Ihre eigenen Mahlzeiten zu anderen Zeiten und in unterschiedlichen Räumen als Ihr Hund ein, damit er nicht irritiert wird.