Einen erwachsenen Hund sozialisieren

Leider ist nicht jeder Hund als Welpe richtig sozialisiert worden. Vielleicht haben Sie einen älteren Hund adoptiert, der immer im Haus gehalten wurde, oder vielleicht er war als Welpe zu krank, um die Welt zu erkunden, oder ein Lockdown hat die Möglichkeiten dazu eingeschränkt.

Aus welchem Grund auch immer bei Ihrem Hund die frühe Prägungsphase nicht optimal gelaufen ist, es wird schwieriger werden, ihn später an neue Erfahrungen zu gewöhnen. Aber eben nicht unmöglich, wenn Sie etwas Geduld haben und Ihren Hund mit langsamen und stetigen Schritten an Neues heranführen.

Soziale Unsicherheit bei Hunden





Es kann aber auch sein, dass er neue Verhaltensweisen entwickelt hat, weil sich sein Tagesablauf oder die Umgebung verändert hat. Gerade Hunde, die erst während der Pandemie adoptiert wurden, sind möglicherweise nicht an den Umgang mit anderen Hunden gewöhnt und neigen vielleicht zu ausgeprägter Trennungsangst, da sie nie gelernt haben, allein zu sein. Wenn Ihr Hund nervös oder aggressiv wird, wenn andere Hunde oder Menschen in der Nähe sind, wenn er bellt oder nach einer Fluchtmöglichkeit sucht, kann das ein Zeichen dafür sein, dass bei der Sozialisierung Fehler gemacht wurden.Es kann aber auch sein, dass er neue Verhaltensweisen entwickelt hat, weil sich sein Tagesablauf oder die Umgebung verändert hat. Gerade Hunde, die erst während der Pandemie adoptiert wurden, sind möglicherweise nicht an den Umgang mit anderen Hunden gewöhnt und neigen vielleicht zu ausgeprägter Trennungsangst, da sie nie gelernt haben, allein zu sein. Erfahren Sie hier mehr über Trennungsangst bei Hunden

Sozialisierung eines älteren Hundes

Am besten beginnen Sie damit, zunächst eine gewohnte Umgebung zu schaffen, in der sich Ihr Hund wohl fühlt, und versuchen dann, von dort aus langsam Fortschritte zu machen. Wenn Sie ihn beispielsweise Freunden oder Familienmitgliedern vorstellen möchten, machen Sie das langsam, einzeln und während der Hund an der Leine ist. Sprechen Sie leise und ruhig, und lassen Sie die neuen Menschen Ihrem Hund eventuell ein vertrautes Spielzeug geben. Zeigt Ihr Hund Anzeichen von Stress, beenden sie die Situation unaufgeregt und versuchen Sie es ein anderes Mal. Wichtig ist dabei, die Situation immer positiv zu beenden, sie sollten also ein Lieblingsspielzeug und Leckerchen dabei haben.



Ermutigung, Bestätigung und Geduld spielen bei der Sozialisierung Ihres Hundes eine entscheidende Rolle - ebenso wie Loben und Belohnen! Jedes Mal, wenn sie Fortschritte machen sollten Sie also Ihren Hund loben und mit einem Spielzeug oder Leckerchen. Denken Sie dabei nur daran, nicht zu viele Snacks zu verteilen und die Größe der Hauptmahlzeiten entsprechend zu reduzieren, um die Nahrungsaufnahme auszugleichen.



Die Sozialisierung erwachsener Hunde kann lange dauern, und es kann auf dem Weg dahin zu Rückschlägen kommen. Lassen Sie sich jedoch nicht entmutigen, denn der langfristige Nutzen für Sie und Ihren Hund wird die Zeit und Mühe wert sein. Bitte konsultieren Sie immer Ihren Tierarzt, da er Sie bei der Sozialisierung Ihres Welpen oder Hundes am besten unterstützen kann.

Es ist wichtig, die Sozialisierung eines erwachsener Hunde mit realistischen Erwartungen anzugehen. Was Ihr Hund als Welpe verpasst hat, wird er womöglich nicht vollständig aufholen können.Stecken Sie Ihre Ziele also nicht zu hoch – je nach Hintergrund Ihres Hundes ist es vielleicht schon ein großer Erfolg, wenn Ihr Hund sich in seiner unmittelbaren Umgebung sicher und geborgen fühlt.Wichtig ist vor allem, dass man einen älteren Hund nicht unter Druck setzt. Er wird sich nicht so schnell an neue Erfahrungen gewöhnen wie ein Welpe. Arbeiten Sie in einem Tempo mit Ihrem Hund, das seinem Alter und seinen Fähigkeiten entspricht.Sie sollten bedenken, ob Ihr Hund körperliche oder psychische Gebrechen hat, die seine Sozialisierung erschweren. Fragen Sie im Zweifel Ihren Tierarzt diesbezüglich um Rat.