Wann sollten Sie von Welpenfutter auf Nahrung für ausgewachsene Hunde umsteigen?

Wenn Ihr Welpe zu einem Hund heranwächst und eine andere Ernährung benötigt, können Sie bei Ihrer Tierarztpraxis um Rat fragen. Rufen Sie ihn an oder vereinbaren Sie einen Termin, um zu erfahren, wie Sie ihn schrittweise von Welpenfutter auf Nahrung für ausgewachsene Hunde umstellen sollten.

Ihr Tierarzt oder Ihre Tierärztin kennt die Krankengeschichte Ihres Haustieres, so dass er/sie Sie beraten kann, welches Hundefutter für ihn am besten geeignet ist. Sie können auch über Änderungen in Bezug auf die Anzahl der Mahlzeiten oder Portionsgrößen beraten.

Dies ist auch ein guter Moment, um mit Ihrem Welpen einen Gesundheitscheck zu machen und zu bestätigen, dass sein Gewicht und sein Wachstum im gesunden Bereich liegen. Dieses Wissen wird Ihrem Tierarzt oder Ihrer Tierärztin helfen, eine bessere Entscheidung für seine neue Ernährung zu treffen.

