Spielzeug für Ihren Welpen

Wenn Sie Ihrem Welpen Spielzeug zum Spielen zur Verfügung stellen, können Sie mit ihm eine Beziehung aufbauen und gleichzeitig vermeiden, dass er an Ihren Möbeln kaut. Es ist wichtig, ein Spielzeug zu wählen, das zur Größe Ihres Welpen passt. Das Spielzeug sollte doppelt so groß sein wie das Maul Ihres Welpen. So kann das Risiko des Erstickens oder des Strangulierens vermieden werden.

Gummi-Hundespielzeug ist in der Regel am langlebigsten, sollte jedoch nur in guten Zoohandlungen oder in der Tierklinik gekauft werden. Plüschtiere sind nicht unzerstörbar, aber einige sind robuster als andere. Plüschtiere sollten maschinenwaschbar sein.

Es ist wichtig, dass Sie Ihren Welpen niemals unbeaufsichtigt mit Seilen oder Gegenständen spielen lassen, da diese beim Verschlucken zu Erstickungsgefahr führen oder eine Darmblockade verursachen können. Knochen sollten auch vermieden werden; sie können absplittern und innere Verletzungen verursachen. Sobald das Spielzeug Ihres Welpen Abnutzungserscheinungen aufweist, sollten Sie es entsorgen, um Unfälle zu vermeiden.

Welpenhalsband und Leine

Obwohl der Welpe zu Beginn den Garten nicht verlassen will, sind Halsband und Leine unerlässlich, damit er sich an das Tragen gewöhnt. Vergewissern Sie sich, dass das Halsband fest genug sitzt, damit es nicht über den Kopf Ihres Welpen rutschen kann. Dazu gehört ein Etikett mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer.

Wenn Sie alle grundlegenden Dinge im Voraus vorbereitet haben, kann sich Ihr neuer Welpe leichter einleben, wenn Sie ihn in sein neues Zuhause bringen.