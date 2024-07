Gesundes Wachstum ist ein schrittweiser Prozess und jeder Welpe ist einzigartig. Einige Welpen können Wachstumsschübe erleben, während andere langsamere Wachstumsmuster haben. Solange dein Welpe aktiv und verspielt ist und eine gesunde Körperkondition hat, sollte alles in Ordnung sein. Es ist jedoch immer am besten, deinen Tierarzt zu konsultieren, um sicherzugehen, dass das Wachstum deines Welpen gut verläuft, und um alle spezifischen Bedenken in Bezug auf seine individuellen Umstände anzusprechen. Auch wenn du dich ein wenig unsicher fühlst oder das Gefühl hast, dass etwas nicht stimmt, vertraue deiner Intuition und rufe deinen Tierarzt an, um Bestätigung und Rat zu erhalten.