Ihr Welpe kann Gelerntes nur dann nachhaltig verstehen, wenn Sie konsequent bleiben. So sollten Sie beispielsweise nicht an einem Tag etwas erlauben, was an einem anderen Tag verboten ist. In Bezug auf die Erziehung sollten Sie am besten immer dieselben Worte und Befehle verwenden und Ihre Familienmitglieder dazu anhalten, mit denselben Begriffen zu arbeiten.