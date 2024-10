Langes Hundefell ist zwar schön, muss jedoch täglich gebürstet werden. Dies kann bis zu eine Stunde am Tag dauern, beispielsweise beim ausgewachsenen Afghanischen Windhund. Streichen Sie mit einer "Slicker Brush", einer Zupfbürste, in Fellrichtung, um Knoten und Verunreinigungen zu lösen. Gehen Sie dabei sanft und behutsam vor. Da das Fell so lang ist, kann das Lösen von Knötchen zu Ziehen und Ziepen führen.

Wenn Sie Hunde mit seidigem Fell wie Yorkshire Terrier mit einer Borstenbürste behandeln, verleiht dies dem Fell zusätzlichen Glanz. Mit einer Drahtbürste können Sie Unreinheiten aus dem Fell von Hunden entfernen, die reichlich Unterwolle haben, wie Langhaarcollies.

Ein breitzahniger Kamm kann dazu dienen, das Fell unter der Brust und den Beinen zu entwirren. Das Fell kann mit Hilfe einer Schere auf die gleiche Länge gekürzt werden. Je kürzer das Fell, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass sich Knötchen Bilden oder Fremdkörper darin verfangen.