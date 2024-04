Braucht gutes Futter einen hohen Fleischanteil?

Dies lässt sich vermutlich auf folgenden Umstand zurückführen: In freier Wildbahn fressen Katzen nicht nur das Muskel- oder Filetfleisch ihrer Beute, sondern das gesamte Beutetier. Somit werden auch Knochen, Blut, Organe sowie der Darminhalt mit darin enthaltenen Faserstoffen und Kohlenhydraten aufgenommen und verwertet.

Ausführliche Informationen zum Thema Kohlenhydrate in Katzennahrung finden Sie hier.

Fazit: Die Katze ist Fleischfresser, kann Kohlenhydrate (z.B. aus Getreide) in Maßen aber hervorragend als Energiequelle nutzen.

Ist ein Futter mit hohem Fleischanteil gesünder?

Hunde und Katzen haben keinen Bedarf an Fleisch, sondern an den darin enthaltenen Proteinen (= Eiweiß). Proteine sind lebenswichtige Baustoffe des Körpers. Sie sind notwendig für den Aufbau der Muskulatur, ein stabiles Immunsystems sowie ein gesundes Fell. Proteine bestehen wiederum aus Aminosäuren und können entweder tierischen oder pflanzlichen Ursprungs sein.

Ob es sich um eine hochwertige und ausgewogene Nahrung handelt, entscheidet nicht die Menge an enthaltenem Fleisch, sondern die Zusammensetzung der Nahrung und die Qualität ihrer Bestandteile. Für eine ausgewogene Ernährung ist es entscheidend, dass die benötigten essenziellen Aminosäuren, die Einzelbausteine der Proteine, in der richtigen Kombination enthalten sind. Das optimale Aminosäureprofil für Hunde- und Katzennahrung wird am besten durch einen Mix verschiedener Proteinquellen (tierisch und pflanzlich) erreicht. Das bedeutet: Getreidefreies Futter mit hohem angegebenen Fleischanteil ist nicht per se besser als solches, das auch auf pflanzliche Proteinquellen zurückgreift.

Fazit: Nicht der Fleischanteil ist entscheidend. Es kommt darauf an, dass ausreichend hochwertiges Protein in der Nahrung enthalten ist.