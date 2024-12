Pochette d’herbe à chat

Une pochette d’herbe à chat est très simple, bon marché et rapide à faire. Prenez une vieille chaussette ou un gant usagé dont vous coupez un doigt. Remplissez la partie pour les orteils de la chaussette ou le doigt coupé du gant avec de l’herbe à chat puis refermez le tout avec une corde par exemple. Il jouera avec la pochette, la lancera en l’air, se blottira contre elle et lui courra après. Pour qu’il ne se lasse pas, vous pouvez retirer le jouet dès qu’il le délaisse.

Balle à friandises fabriquée avec un rouleau de papier WC

Vous pouvez transformer un rouleau de papier WC en balle à friandises. Il y a deux manières de procéder. La première est de refermer les ouvertures avec un peu de papier ou d’aluminium et de faire des trous dans le rouleau. Faites des trous assez grands pour que les croquettes puissent en sortir. La deuxième méthode consiste à découper le rouleau en anneaux, d’environ un doigt de largeur. Si vous entrelacez trois ou quatre anneaux, vous formerez une balle avec des espaces entre ces anneaux. Des croquettes pourront en tomber et votre chat pourra ainsi « travailler » afin d’obtenir son repas.

Pompon en laine

Les chats adorent la laine ! Fabriquez un pompon en laine pour votre félin pour qu’il puisse le lancer en l’air et courir après. Enroulez une bonne partie de la laine autour de deux doigts serrés l’un contre l’autre (min. 20 fois, plus vous tournez, plus le pompon sera imposant). Faites glisser la laine de vos doigts, mais gardez-la dans cette forme en la pinçant de vos doigts au centre. Nouez-la au milieu avec un morceau de laine et coupez ensuite toutes les boucles. Et voilà, le tour est joué.

Remue-méninges pour votre chat

Vous pouvez aussi fabriquer un tapis de fouille pour votre machine à ronrons. Prévoyez une surface assez ferme, par exemple un morceau d’un vieux tapis de yoga pour la base et cousez dessus une couverture en faisant des points lâches. Cousez ensuite sur cette base la poche d’un ancien pantalon, quelques bandes de tissu polaire ou un morceau de jambe de pantalon. Mettez-y quelques croquettes et laissez votre chat fouiller comme il l’entend. Élaborez progressivement ce jeu et aidez-le si nécessaire !