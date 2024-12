Lors du réveillon du Nouvel An, il est préférable de garder votre chat à l’intérieur pour éviter qu’il ne prenne peur et ne s’enfuie. Avec votre chien, vous pouvez aller vous balader un peu à l’écart, où il y a moins de feux d’artifice. Mais ce n’est pas non plus dramatique si votre chien ne fait, pour une fois, pas de balade en soirée. Il vaut mieux qu’il retienne un peu ses besoins plutôt que de vivre un moment angoissant à l’extérieur.

Essayez d’étouffer le bruit autant que possible, en gardant les fenêtres et les portes bien fermées et, si possible, les tentures aussi. Augmentez le son de la télé et de la radio et faites par exemple tourner votre lave-linge. Ce sont des sons familiers pour votre animal, qui peuvent masquer les détonations des feux d’artifice.