Chat d’intérieur ou d’extérieur

Comment reconnaître la solitude chez votre chat ?

La solitude s’observe plus souvent chez les chats d’intérieur. Si votre chat vit en partie à l’extérieur, il est tout à fait apte à déterminer lui-même le temps qu’il souhaite consacrer à ses congénères. Il peut également attirer l’attention des passants dans la rue s’il en ressent le besoin. Un chat d’intérieur peut se sentir seul même s’il y a d’autres chats dans la maison, d’où l’importance de bien interpréter le comportement des chats entre eux. Si votre chat est seul à la maison, il est important que vous lui accordiez suffisamment de temps.

Plusieurs signes peuvent indiquer un sentiment de solitude chez votre chat. Attention : il se peut que votre chat souffre d’autre chose comme le stress ou un autre problème physique. Voici les signes pouvant indiquer un sentiment de solitude :

Perte d’appétit et manque d’activité physique

Se lave, se lèche, se gratte ou se blesse beaucoup

Se cache dans des coins tranquilles

Consultez toujours le vétérinaire pour exclure toute cause médicale qui pourrait expliquer ce comportement. Ensuite, vérifiez si vous passez suffisamment de temps avec votre chat.



Briser la solitude de votre chat

Prévoyez, avec les autres membres de la famille, des moments pour jouer avec votre chat et le câliner.

Laissez vos amis et les enfants de vos voisins jouer avec votre chat.

Envisagez la possibilité d’adopter un second chat.

Stimulez l’activité physique et les jeux interactifs chez votre chat.

Envisagez la possibilité de faire sortir votre chat si ce n’est pas encore le cas.

Veillez à répondre aux besoins basiques de votre chat à la maison (bac à litière, gamelles).

Vous voulez ce qu’il y a de mieux pour votre chat et il est maintenant habitué à la compagnie. À vous de bien doser celle-ci !



Phase de socialisation de votre chat

Dès son plus jeune âge, votre chat s’habitue aux autres animaux et aux personnes. Cette période est donc très déterminante pour le degré de compagnie qu’il souhaitera avoir à l'avenir. Ne soyez pas réticent à ce stade, car il faut toujours encourager la socialisation. Présentez très tôt votre chat à d’autres animaux. De cette façon, il s’habituera plus facilement à l’éventualité d’un nouveau compagnon plus tard dans sa vie et il se sentira peut-être moins seul.