Apprentissage progressif Pour tous les chiens, être seul s’apprend. Cela doit se faire par étapes très progressives. Que votre chien soit jeune ou vieux, cela ne fait aucune différence. Parfois, l’apprentissage de la solitude peut être un véritable parcours, surtout si le chien a déjà eu de mauvaises expériences. Les chiens apprennent dans un contexte précis, ce qui signifie que votre chien apprendra à rester seul à un endroit particulier. Si vous déménagez ou partez en vacances, il se peut que votre chien doive réapprendre à rester seul dans ce nouvel environnement.

Procéder par étapes Vous pouvez commencer par laisser votre chien seul pendant que vous pliez le linge à l’étage. Augmentez progressivement la durée. Ne vous attendez pas à pouvoir laisser votre chien seul pendant plusieurs heures d’un coup. Cet apprentissage doit être progressif, en vous éloignant un peu plus chaque fois et en restant absent un peu plus longtemps. Il est important que votre chien soit à l’aise. Si votre chien dort lorsque vous rentrez, vous pouvez supposer qu’il est détendu et capable de se relaxer en votre absence.

Une demi-journée La durée maximale recommandée pour laisser un chien seul à la maison est de quatre heures, soit une demi-journée. Bien sûr, cela suppose que vous avez bien appris et habitué votre chien à être seul, comme décrit plus haut. En général, un chien doit être sorti toutes les quatre heures. Lui demander de se retenir plus longtemps peut être difficile pour lui. Les chiens ne savent pas lire l’heure, mais ils peuvent évaluer la durée de votre absence en fonction de l’intensité de votre odeur dans la maison.

Si votre chien ne peut pas rester seul On pense souvent qu’un autre animal de compagnie résoudra le problème, car le chien ne sera pas vraiment seul. Cependant, cela n’est pas toujours vrai. En particulier, les chiens très attachés à leur propriétaire peuvent, malgré la présence d’un autre chien, avoir des difficultés à rester seuls. Si votre chien n’est pas encore capable de rester seul assez longtemps, un pet-sitter, un service de promenade ou une garderie pour chiens peuvent être des solutions. De cette façon, vous pouvez partir l’esprit tranquille en sachant que votre chien est bien pris en charge.