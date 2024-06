Comment choisir une bonne pension pour chat ?

À quels critères doit répondre une bonne pension ?

Il existe de nombreuses pensions pour chat. Comment en choisir une bonne ? Nous vous aidons grâce à une check-list pratique.

Ouverture et transparence : allez toujours voir sur place et demandez à voir les infrastructures. Obligation de vaccination : demandez si tous les chats doivent obligatoirement être vaccinés. Cela vous évitera de récupérer votre chat malade. Personnel expérimenté : y a-t-il quelqu’un avec une formation de soins animaliers et la pension a-t-elle de bons contacts avec le vétérinaire en cas de maladie ? Alimentation : quelle alimentation donne-t-on aux animaux et pouvez-vous apporter celle de votre chat ? Attention : accorde-t-on suffisamment d’attention aux chats ; est-ce qu’on joue avec eux et est-ce qu’on les caresse ? Seul ou ensemble : regarde-t-on si votre chat préfère rester seul ou avec un autre chat ? Comment se passe les présentations ? Responsabilité : mettez-vous d’accord sur ce qu’il faut faire en cas de besoin. Feedback : vous donne-t-on des nouvelles de votre chat pendant votre absence ?





Prenez le temps

Si possible, prenez le temps de chercher une pension où vous vous sentez bien. Vous n’avez pas envie de laisser votre chat n’importe où. De préférence, allez d’abord faire connaissance sur place pour voir à quoi ressemble la pension et comment elle fonctionne. Les chats sont des animaux qui préfèrent rester sur leur territoire, donc le fait de devoir déloger est déjà une source de stress. Autant trouver un endroit calme et confortable pour votre animal de compagnie.





Autres options

Si vous préférez ne pas emmener votre chat dans une pension, il existe bien sûr d’autres options. Par exemple, vous pouvez engager quelqu’un qui pour venir s’occuper de votre chat chez vous. L’avantage, c’est que votre chat pourra rester à la maison. Cette personne viendra 1 ou 2 fois par jour pour s’occuper de votre chat et le nourrir. Enfin, il reste l’option des voisins. N’oubliez pas que vous restez responsable de votre chat.