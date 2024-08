Comment garder votre chat au frais ?

SAVIEZ-VOUS :

Que les chats, contrairement à l’être humain, transpirent à peine et éprouvent donc des difficultés à éliminer la chaleur de leur corps lorsqu’il fait chaud ?

Que les chats peuvent avoir des coups de soleil et en été et qu’il est préférable d’enduire les zones sensibles (oreilles et nez) avec une crème solaire sans danger ?

Qu’un coup de chaleur peut engager le pronostic vital et qu’en cas de symptômes alarmants, vous devez contacter immédiatement le vétérinaire ?

Les êtres humains transpirent pour faire baisser leur température corporelle. Les chats, en revanche, ne peuvent pas transpirer aussi efficacement et ont donc plus de difficultés à éliminer la chaleur excessive de leur corps. Les chats qui veulent se rafraîchir cherchent de l’ombre, transpirent un peu via leurs coussinets et lèchent leur pelage, car l’évaporation de la salive permet d’évacuer la chaleur corporelle. Ces mécanismes de refroidissement peu efficaces associés à un épais pelage protecteur rendent nos chats très sensibles à la chaleur. Normalement, les chats n’halètent pas. Le halètement est, pour les chats, le dernier recours dans une tentative d’éliminer leur chaleur corporelle en excès. Si vous constatez que votre chat halète et que sa fréquence respiratoire est élevée, contactez immédiatement le vétérinaire !Les chats aiment se prélasser au soleil, mais ils doivent également avoir suffisamment de possibilités de trouver de la fraîcheur lorsqu’ils le souhaitent. Veillez toujours à ce que votre chat dispose de coins ombragés en suffisance. Prévoyez suffisamment d’eau fraîche, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Contrôlez sa consommation de liquide et, si nécessaire, tentez de stimuler la consommation de liquide au moyen d’une fontaine à eau ou en lui donnant des aliments humides. Attention ! La nourriture humide ne remplace pas la consommation d’eau. Les aliments humides contiennent déjà 36 % des besoins quotidiens moyens en eau. Les besoins moyens en eau d’un chat adulte en bonne santé sont de 50 ml/kg et augmentent lorsqu’il fait chaud.Évitez les activités et les jeux avec votre chat pendant les heures les plus chaudes de la journée et enduisez votre chat de crème solaire ! L’enduire de crème solaire ? Absolument, votre chat peut également être brûlé par le soleil ! Ce sont surtout les chats blancs ou les chats avec des oreilles et un nez pâles qui sont sensibles aux brûlures. Enduisez les oreilles et le nez d’une crème solaire sans danger pour les chats. Vous pouvez demander à votre vétérinaire quel produit est adapté à cet effet. Si la peau de votre chat est déjà endommagée ou s’il court un grand risque d’être brûlé par le soleil, il est judicieux de le garder à l’intérieur pendant les heures les plus chaudes de la journée ! Une brûlure peut en outre augmenter le risque de certains cancers de la peau chez le chat.Ne laissez jamais votre chat seul dans la voiture ! La température peut y grimper rapidement et chaque année, des chats et des chiens meurent d’avoir été exposés à une trop forte chaleur dans la voiture.Certaines races comme les races brachycéphales et les races à poils longs sont particulièrement sensibles à la chaleur. Les chats âgés, les chats en surpoids et les chats souffrant de certaines affections comme des problèmes cardiaques et respiratoires supportent eux aussi difficilement la chaleur. Faites donc toujours preuve de vigilance lorsqu’il fait chaud et contactez le vétérinaire au moindre doute.Un coup de chaleur reste malheureusement toujours un problème très fréquent et potentiellement mortel. Les symptômes qui peuvent laisser penser à un coup de chaleur : halètement, hyperventilation, agitation, augmentation de la fréquence cardiaque, muqueuses sèches et foncées, vomissements et fièvre (> 40 °C). Si vous soupçonnez votre chat de souffrir d’un coup de chaleur, contactez immédiatement le vétérinaire. Entre-temps, rafraîchissez votre chat en mettant ses pattes dans un bac d’eau froide et en aspergeant son pelage d’eau fraîche. Donnez-lui également suffisamment d’eau.

Ces conseils ne sont que des recommandations. Contactez votre vétérinaire si vous avez le moindre doute concernant la santé de votre chat !