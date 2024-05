Les faits et mythes autour de l’alimentation

QUALITÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRES TOUT AU LONG DU PROCESSUS DE FABRICATION

Nous travaillons avec des fournisseurs exclusifs. Ceux-ci doivent répondre à des exigences strictes et nous proposer des matières premières soigneusement sélectionnées. Les matières premières sont contrôlées sur la présence de contaminants et la valeur nutritionnelle avant le déchargement du camion. Le processus de fabrication est contrôlé pour soutenir la qualité de l’alimentation et la sécurité alimentaire. Enfin, chaque lot est contrôlé à 100 %, ce qui contribue également à la sécurité alimentaire.



LES SOUS-PRODUITS ANIMAUX SONT NOURRISSANTS

Les sous-produits que Royal Canin utilise dans le développement de ses formules complètes et équilibrées sont propres à la consommation humaine. Il est important de savoir qu’aucun autre animal n’est abattu pour le développement de nos réponses nutritionnelles. Les sous-produits utilisés sont appétents et contiennent d’importantes propriétés nutritives.



LA FARINE DE VIANDE EST TRÈS RICHE EN PROTÉINES

La farine de viande, connue sous le nom de protéines animales déshydratées, se compose de viandes et de sous-produits animaux dont l’eau et les graisses ont été retirées. La farine de viande est presque totalement composée de protéines, qui sont des éléments essentiels du corps.



LES CÉRÉALES SONT RICHES EN NUTRIMENTS

La couche extérieure de la céréale, appelée le tégument, est riche en fibres, en vitamine B et en minéraux. L’albumen, la partie de la céréale qui sépare le tégument du noyau, est riche en glucides et en protéines. Le germe, c’est-à-dire le noyau, est riche en nutriments, antioxydants, vitamines et bonnes graisses. Les protéines végétales sont parfaitement digestes pour les chiens et les chats car les céréales sont suffisamment broyées et cuites.





Le saviez-vous?