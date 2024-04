Nouveau rapport mondial : un animal de compagnie sur 3 est sans abri

Leur objectif ? Pouvoir réaliser des actions plus ciblées et mieux informées afin de réduire le sans-abrisme des animaux de compagnie et de leur apporter les soins nécessaires. Les résultats obtenus dans les différents pays participants ont révélé une situation criante : près de 35 % des chats et des chiens vivent actuellement dans la rue ou dans un refuge dans l’attente d’un foyer. Les vingt pays étudiés comptent :

143 millions de chiens qui vivent dans la rue et 12 millions dans des refuges ;

203 millions de chats qui vivent dans la rue et 4 millions dans des refuges.

Jeffrey Flocken, Président de la Humane Society International, a déclaré : « Le sans-abrisme des chiens et des chats est un problème extrêmement complexe. Ces nouvelles informations aideront les organisations de protection animale, les décideurs politiques, les professionnels du secteur, les universitaires et les chercheurs à mieux comprendre l’ampleur du problème et les facteurs qui l’influencent, afin de pouvoir mettre en place les interventions les plus efficaces. »

Le « State of Pet Homelessness Project » a utilisé des données provenant de plus de 900 sources mondiales et locales, ainsi que près de 30 000 enquêtes publiques et 200 entretiens avec des experts pour dresser un tableau du sans-abrisme des animaux de compagnie en Afrique du Sud, en Allemagne, en Australie, au Brésil, au Canada, en Chine, aux États-Unis, en France, en Grèce, en Inde, en Indonésie, au Japon, en Lituanie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, aux Philippines, en Pologne, au Royaume-Uni, en Turquie et en Thaïlande.

Bien que chaque pays soit confronté à des défis différents, les résultats révèlent également plusieurs thèmes communs aux vingt pays :

Restrictions sur le logement pour les animaux de compagnie . Près de 1 personne sur 5 qui envisage de trouver une nouvelle famille pour son chien ou son chat donne comme raison l’obligation de déménager et l’interdiction d’emménager avec son animal de compagnie. Près de la moitié des personnes qui ont déjà dû se séparer d’un animal par le passé a également dû le faire pour cette raison.

. Près de 1 personne sur 5 qui envisage de trouver une nouvelle famille pour son chien ou son chat donne comme raison l’obligation de déménager et l’interdiction d’emménager avec son animal de compagnie. Près de la moitié des personnes qui ont déjà dû se séparer d’un animal par le passé a également dû le faire pour cette raison. Défis liés à la possession d’animaux de compagnie . Au niveau mondial, 15 % des propriétaires d’animaux de compagnie environ envisagent de trouver une nouvelle famille pour leur animal dans les prochains 12 mois. Plusieurs facteurs entrent ici en ligne de compte : des problèmes de santé personnelle empêchant de prodiguer à l’animal les soins nécessaires constituent la raison la plus importante au niveau mondial, suivie par les facteurs liés au logement en deuxième position et le manque de temps pour s’occuper de l’animal en troisième position. D’autres facteurs comme le comportement, des allergies familiales et les coûts se retrouvent aussi dans les données.

. Au niveau mondial, 15 % des propriétaires d’animaux de compagnie environ envisagent de trouver une nouvelle famille pour leur animal dans les prochains 12 mois. Plusieurs facteurs entrent ici en ligne de compte : des problèmes de santé personnelle empêchant de prodiguer à l’animal les soins nécessaires constituent la raison la plus importante au niveau mondial, suivie par les facteurs liés au logement en deuxième position et le manque de temps pour s’occuper de l’animal en troisième position. D’autres facteurs comme le comportement, des allergies familiales et les coûts se retrouvent aussi dans les données. Freiner l’augmentation de la population d’animaux de compagnie sans abri. Un nombre surprenant de personnes perdent leur animal de compagnie et souvent ne le retrouvent pas. Près de la moitié des personnes interrogées ont déclaré avoir perdu un animal de compagnie dans le passé, et près de 60 % d’entre eux n’ont jamais été réunis avec leurs propriétaires. Au niveau mondial, les propriétaires d’animaux de compagnie signalent que seuls 50 % des chiens et 60 % des chats sont stérilisés. Cela signifie donc que les autres, s’ils sont autorisés à se reproduire de manière incontrôlée, pourraient donner lieu à des portées non planifiées, ce qui ne ferait qu’accentuer le problème.

Loïc Moutault, Global President de Mars Petcare, a expliqué : « Nous savons que les animaux de compagnie ont des effets très positifs sur notre vie. Nous voudrions apporter notre aide pour quetous les animaux de compagnie reçoivent les soins dont ils ont besoin. Pour deux chiens ou chats faisant partie d’une famille ou d’une communauté dans les pays étudiés, un autre est moins chanceux. Ce n’est pas le monde que nous voulons pour les animaux de compagnie et espérons que ces résultats aideront à mettre en place des interventions ciblées afin que plus d’animaux aient la vie qu’ils méritent.

Des actions, peu importe leur taille, peuvent faire la différence. Qu’il s’agisse d’adopter un animal de compagnie, d’initier des changements pour qu’un plus grand nombre d’immeubles locatifs acceptent les animaux de compagnie… Soit tout ce qui contribue à favoriser la cohabitation entre les animaux de compagnie et leurs propriétaires. Notre objectif est de soutenir 30 millions d’animaux de compagnie vulnérables au cours des cinq prochaines années. Nous espérons que ces données nous permettront, ainsi qu’à d’autres, de mettre des actions sur pied qui feront vraiment la différence. »

Outre Mars, un panel consultatif d’experts renommés en bien-être animal d’organisations telles que la Humane Society International, l’Alliance for Contraception in Cats and Dogs, le partenariat international pour les chiens et la Coalition internationale de gestion des animaux de compagnie collaborent également à cette initiative de recherche mondiale.

À l’occasion de la publication de ces résultats, Mars a fait un don de 500 000 dollars à la Humane Society International afin de financer des projets en Inde, en Afrique du Sud et au Mexique visant la réalisation d’actions sur la base de cette étude. Ces programmes souhaitent contrôler la reproduction, dispenser des formations et apporter des soins à des milliers d’animaux. Cette initiative se veut le prolongement d’une action importante menée par Mars et ses partenaires, qui ont soutenu près de 10 millions d’animaux domestiques vulnérables dans le monde entier au cours des trois dernières années. Ce sont plus de 100 millions de repas qui ont été offerts à des animaux domestiques vulnérables, plus de 30 000 animaux en liberté qui ont été stérilisés et plus de 100 000 animaux de compagnie qui ont bénéficié de soins préventifs complets, à savoir contrôles du bien-être, médecine préventive et vaccinations.

Pour en savoir plus sur le projet « State of Pet Homelessness Project », consultez le site www.stateofpethomelessness.com.