Conseils pour voyager avec votre chat ou votre chien

À faire

Si vous emmenez votre chat ou votre chien en voyage à l’étranger, il lui faudra un passeport européen pour animaux de compagnie. Vous pouvez l’obtenir chez votre vétérinaire. Ce passeport reprend la vaccination obligatoire contre la rage ainsi que le numéro de puce obligatoire de votre animal. La vaccination contre la rage doit se faire au moins 21 jours avant la date de départ. Les autres vaccinations ne sont pas obligatoires mais tout de même recommandées. Les autres obligations varient selon les pays. Plus d’infos sur licg.nl .

Éviter le stress

Il est normal qu’un animal de compagnie soit stressé avant un voyage, mais les chats sont particulièrement sensibles. Par conséquent, surveillez de près le comportement de votre chat. S’il est stressé, il tremblera, miaulera, soufflera, s’agitera et/ou sera facilement effrayé. Chez les chiens, le niveau de stress varie d’un animal à l’autre.



Prévenez le stress en vous entraînant à la nouvelle situation (rester plus longtemps dans la caisse de transport, lors d’un trajet en voiture) et commencez le voyage aussi détendu que possible en emmenant son panier, sa nourriture et ses jouets. Votre animal est très stressé ? Consultez alors votre vétérinaire pour connaître les possibilités d’aide. Une thérapie comportementale peut parfois s’avérer utile. Demandez conseil à votre vétérinaire.

Voyager en voiture ou en avion

Si vous voyagez en voiture, assurez-vous que votre animal est déjà habitué aux trajets en voiture, de préférence avec une destination amusante ! Procédez progressivement avec des trajets de plus en plus longs. Si votre animal a le mal des transports, votre vétérinaire peut lui prescrire des médicaments contre les nausées. Faites une courte pause toutes les deux heures pour donner à boire à votre animal et, s’il s’agit d’un chien, pour le laisser se promener. Ne laissez jamais votre chien ou votre chat seul dans la voiture. Il y a un risque de surchauffe, d’hypothermie ou même de vol de votre petit compagnon !



Vous voyagez en avion ? Si vous avez un chat ou un petit chien, ils sont généralement admis en cabine. Les chiens de plus grande taille doivent voyager en soute dans une caisse spéciale. Informez-vous bien à l’avance auprès de la compagnie aérienne pour savoir si votre animal est autorisé et, le cas échéant, quelles sont les conditions à remplir. Les compagnies aériennes imposent des exigences en matière de santé, de mode de transport (taille de la cage) et ont des délais différents. Vous éviterez ainsi les mauvaises surprises.



Si vous avez pris toutes les mesures nécessaires, il ne vous reste plus qu’à profiter du voyage avec votre animal sans stress !