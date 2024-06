Que dit mon chat ? Langage verbal et non verbal des chats

Pourquoi votre chat miaule-t-il ?

Vous connaissez peut-être très bien la signification des différents cri émis par votre chat. La tonalité peut varier ou diffère en fonction de la durée. Miauler est souvent une manière de vous dire quelque chose. Mais pourquoi un miaulement spécialement pour vous ? Entre eux, les chats utilisent d’autres sons, des odeurs et le langage corporel pour s’exprimer. Il s’agit donc d’une astuce simple pour vous faire comprendre ce qu’il veut.

Le langage corporel de votre chat

Afin de mieux comprendre le langage non-verbal de votre chat, il vous suffit de regarder son allure générale, l’état et l’épaisseur de sa queue et ses oreilles. Regardez aussi ses yeux/pupilles, ses moustaches et sa bouche. Le positionnement de ses pattes peut également vous donner des indications. Il s’agit surtout d’une combinaison de plusieurs facteurs. Les combinaisons significatives pour évaluer l’état d’esprit de votre chat sont les oreilles et la queue ou les oreilles et les pupilles. Prenez le temps de comprendre son langage corporel.



Voici quelques postures qui peuvent traduire les émotions de votre chat :

• Neutre ; dos droit et détendu et queue à demi pendante

• Fâché ; plus tendu, dos redressé, tête et queue baissées

• Stressé ; recroquevillé, corps baissé et queue enroulée autour du corps

• Agressif ; dos allongé et courbé latéralement et poils dressés

Vous constatez quelque chose d’anormal dans la posture de votre chat ? Prenez le temps de l’examiner ou parlez-en à votre vétérinaire ou un comportementaliste.

Ronronnements

Vous aimez aussi le ronronnement de votre chat ? Bien sûr, il n’y a rien de plus agréable que d’entendre son chat ronronner en signe de son amour pour vous. Les chats ronronnent tous à la même vitesse et selon la même tonalité. Les chats commencent à ronronner dès le plus jeune âge. C’est un signe pour la mère que ses chatons se portent bien. Même lorsqu’elle retourne auprès de la portée, elle émet des ronronnements pour faire savoir aux chatons qu’elle est de retour et qu’ils sont en sécurité. Il est donc tout à fait exceptionnel qu’un chat partage ce son avec son maître !

Qu’essaie de vous dire votre chat ?

Pour le propriétaire d’un chat, les sons ont des significations différentes. Pour vous donner un exemple, le miaulement peut signifier que votre chat est mal à l’aise ou dans une situation inconfortable, qu’il a faim ou qu’il s’ennuie. Mais il arrive aussi que les chats miaulent pour vous saluer. Les nombreux signaux non verbaux de votre chat ont également une signification pour vous :



• Frotter sa tête et sa queue le long de votre corps pour vous saluer.

• Faire des « bisous » avec son nez humide pour vous montrer son affection.

• Renifler pour identifier quelqu’un.

• Pétrir avec ses pattes pour vous montrer sa joie et vous témoigner sa confiance.

• Lécher est le signe de confiance ultime.

• Certains chats copient des comportements pour montrer leur amour, par exemple en s’allongeant à côté de vous lorsque vous vous allongez.



Prenez le temps d’identifier le langage verbal et non-verbal de votre chat. Dans de nombreux cas, votre chat trouvera sa propre façon de vous faire comprendre ce qu’il veut… quel bonheur de pouvoir vous comprendre mutuellement !