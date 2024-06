Si votre chien reste chez des amis ou la famille

Où séjournera votre chien ? Si vous confiez votre chien à des amis ou des membres de la famille, il existe deux options. Soit ils viennent chez vous, soit votre chien va chez eux. Si c’est votre chien qui reste à la maison, il vous faudra juste informer la personne de la routine à suivre. Si c’est votre chien qui déloge, veillez à l’habituer avant et à emporter ses affaires, telles que son panier, ses jouets et son alimentation. Assurez-vous également que la puce soit bien enregistrée ! Si votre chien venait à s’enfuir ou se perdre, il pourra vite vous être rendu.

Mettez-vous d’accord Les chiens sont des animaux routiniers, pensez donc bien à informer la personne qui s’occupera de lui de ses habitudes et de sa routine. Quand votre chien a-t-il l’habitude de prendre ses repas, que mange-t-il et en quelle quantité ? Combien de fois le promenez-vous ou jouez-vous avec lui sur une journée ? Y a-t-il d’autres routines que votre « dog sitter » doit savoir ? Veillez également à l’informer sur les situations potentiellement stressantes pour votre chien. Par exemple, si votre chien n’aime pas aller en voiture ou s’il a plus de mal à s’entendre avec d’autres chiens. Précisez également s’il peut être promené sans laisse.

Donnez des instructions claires Vos amis ou membres de la famille connaissent-ils bien votre chien et sont-ils en confiance ? Ils pourront alors facilement s’occuper de votre chien. S’ils n’ont pas d’expérience avec les chiens, mieux vaut alors leur donner des instructions claires. Mettez tout par écrit, pour que la personne puisse relire à son aise. N’oubliez pas, outre la routine quotidienne des repas, promenades et sommeil, d’indiquer ce qu’aime votre chien voire ce qui lui fait peur. Pensez à laisser le numéro de votre vétérinaire.

Bonnes vacances Votre chien vous manquera probablement beaucoup pendant vos vacances. Et vous lui manquerez aussi sûrement. N’ayez crainte : la plupart des chiens peuvent se passer de leur maître pendant un petit temps, tant qu’on s’occupe bien d’eux. Si vous avez bien fait vos recommandations et donné vos instructions aux personnes chargées de s’occuper de votre chien, vous pourrez partir le cœur léger et profiter de vacances bien méritées. Si au final ce système ne vous convient pas, pensez à chercher une bonne pension pour votre chien la prochaine fois.