Nos Partenaires

Un chien d’assistance peut changer la vie des personnes en situation de handicap. Malheureusement, les délais d’attente sont très longs et le nombre de refus élevé. Voilà pourquoi nous avons créé Purpose Dogs, une ASBL spécialisée dans l’élevage de chiots d’assistance. Leur objectif ? Aider là où c’est nécessaire : veiller à ce que les personnes en situation de handicap puissent bénéficier plus rapidement de l’aide d’un chien d’assistance, parfaitement éduqué, pour les aider à vivre de la manière la plus autonome possible.