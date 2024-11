Au début, il est important de laisser au chat sa liberté et de veiller à ce que le chien ne puisse pas le suivre en le tenant en laisse lors de la première rencontre ou en utilisant une barrière d’escalier ou une porte-moustiquaire. Si un chat est incertain, il s’enfuit très vite et le chien le poursuivra. On peut éviter cela en tenant le chien en laisse et en le récompensant s’il se comporte calmement. Le chat prend confiance et apprend ainsi que le chien n’est pas méchant. Ne les laissez jamais se débrouiller seuls, la première rencontre est importante et donne le ton pour l’avenir.