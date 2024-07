Les chats abyssins peuvent être très affectueux, quand ils sont d’humeur et qu’ils l’ont décidé. Ils ont beaucoup de charme, mais peuvent se montrer très espiègles.

L’abyssin est un chat joueur et actif qui se débrouille bien avec un compagnon de jeu. Ils sont très attachés à leur famille et aiment être avec eux en tout temps. L’abyssin est une race sociable, énergique, fidèle et relativement loquace.

Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)