L'asian est un chat dynamique et extraverti, agile et énergique. Cette race comporte cinq variétés distinctes : Self, Asian Smoke, Asian Shaded, Asian Tabby et la version à poil semi-long connue sous le nom de Tiffanie.

De manière générale, ils sont sociables et confiants. Ils peuvent cohabiter sans peine avec d’autres chats, mais ils peuvent être capricieux. Ils ne sont pas particulièrement bruyants, mais peuvent donner de la voix lorsqu'on leur parle.

Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)